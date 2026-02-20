7 xu hướng du lịch cực 'hot' sẽ bùng nổ trong năm 2026

Bước sang năm 2026, ngành du lịch toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, với sự lên ngôi của những hành trình sâu sắc, cá nhân hóa và giàu tính trải nghiệm.

Nếu năm 2025 ghi dấu ấn bởi các chuyến đi dài ngày, du lịch mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, thì năm 2026 được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét hơn các xu hướng như “glowcation” (kỳ nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp), du lịch văn học, nghỉ dưỡng vùng núi Alps quanh năm, du lịch theo chủ đề game, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các chuyến đi đa thế hệ và hành trình khám phá phim trường.

Sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi chậm rãi, độc đáo, cho phép họ thực sự hòa mình vào điểm đến thay vì chỉ “check-in” theo danh sách. Các kỳ nghỉ yên tĩnh để “giải độc kỹ thuật số”, phục hồi sau kiệt sức, cũng như các chuyến đi kết hợp tập luyện như yoga, leo núi, đạp xe, chạy bộ… tiếp tục được ưa chuộng.

Song song đó, du lịch bền vững và du lịch sinh thái tăng trưởng đáng kể. Nhiều người lựa chọn các khu nghỉ dưỡng thân thiện môi trường, ưu tiên những hành trình hỗ trợ kinh tế địa phương và giảm thiểu tác động sinh thái.

Du lịch toàn cầu được dự báo bùng nổ với các xu hướng nổi bật như du lịch văn học, nghỉ dưỡng núi Alps và hành trình đa thế hệ giàu trải nghiệm. (Ảnh: Clement Proust/Pexels)

Trên nền tảng đó, 7 xu hướng nổi bật được dự báo sẽ định hình bức tranh du lịch năm 2026.

Glowcation - nghỉ dưỡng để tỏa sáng

“Glowcation” là sự kết hợp giữa du lịch, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và công nghệ – đang nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Thay vì chỉ nghỉ ngơi, du khách muốn trở về với diện mạo tươi trẻ, làn da khỏe mạnh và tinh thần được tái tạo.

Những năm gần đây, các liệu trình chăm sóc da cao cấp như quy trình 10 bước của Hàn Quốc đã phổ biến rộng rãi, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa sâu hơn như phân tích da bằng trí tuệ nhân tạo, xét nghiệm ADN, kiểm tra hệ vi sinh, các nghi lễ cổ truyền, trạm cấp nước chuyên biệt…

Xu hướng này đặc biệt được thế hệ Z yêu thích. Họ sẵn sàng bay đến để khám phá dược mỹ phẩm Pháp, tới trải nghiệm liệu pháp “glass skin”, sang tận hưởng spa thư giãn, hoặc đến (Ấn Độ) với Ayurveda truyền thống.

Không chỉ điểm đến, khách sạn cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Một số thương hiệu như hay áp dụng hệ thống chiếu sáng điều hòa nhịp sinh học để hỗ trợ giấc ngủ. và cung cấp trải nghiệm giấc ngủ cá nhân hóa.

Ẩm thực thuần thực vật, giàu dưỡng chất cũng là một phần quan trọng của glowcation, góp phần cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể.

Du lịch văn học

Du lịch văn học tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, khi độc giả mong muốn bước vào không gian thực đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm yêu thích. Ảnh hưởng của mạng xã hội, đặc biệt là BookTok, càng thúc đẩy xu hướng này.

Một số hình thức du lịch văn học bao gồm việc thăm nơi sinh của Shakespeare ở Stratford-upon-Avon (Anh), hoặc nhà của Jane Austen ở Chawton (Anh), cũng như nhà của Ernest Hemingway ở Key West (Mỹ). Du khách cũng đến thăm mộ hoặc bảo tàng dành riêng cho các tác giả yêu thích của họ, chẳng hạn như Bảo tàng Nhà thờ Brontë ở Haworth (Mỹ) dành cho tác phẩm Wuthering Heights.

Một số lựa chọn khác bao gồm đi bộ theo dấu chân các nhân vật hư cấu, chẳng hạn như các tour du lịch Harry Potter ở London , phố Baker của Sherlock Holmes, hoặc các tour du lịch Anne of Green Gables ở đảo Prince Edward của Canada. Tại Mỹ, thành phố Forks ở Washington cũng cung cấp một số tour du lịch dành cho người hâm mộ loạt phim Twilight.

Một số đô thị như hay nổi tiếng với di sản văn học phong phú, trở thành “thánh địa” cho du khách yêu sách. Ngoài ra, các lễ hội văn học và quán cà phê gắn với giới nghệ sĩ cũng thu hút đông đảo người tham dự.

Nghỉ dưỡng vùng núi Alps quanh năm

Giữa bối cảnh quá tải du lịch và nắng nóng cực đoan tại Nam Âu, các kỳ nghỉ vùng núi Alps quanh năm trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn. Theo Skyscanner, 71% du khách Anh đang cân nhắc hoặc lên kế hoạch nghỉ dưỡng miền núi vào mùa hè hoặc thu 2026; lượng đặt phòng khách sạn có tầm nhìn núi tăng 103% so với năm trước.

Không chỉ để trượt tuyết, 62% du khách tìm kiếm sự yên tĩnh, 58% bị hấp dẫn bởi chỗ ở đẹp và hẻo lánh, 41% muốn tránh đám đông như tại các bãi biển. Thậm chí 13% lựa chọn các dãy núi ít người biết đến.

Những điểm đến nổi bật gồm Kitzbühel (Áo), Zermatt (Thụy Sĩ). Ngoài châu Âu, Canada và Mỹ thu hút du khách ưa mạo hiểm. Slovenia cũng nổi lên nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan xanh.

Kỳ nghỉ Gami - khi game bước ra đời thực

Du lịch theo chủ đề game hay “gami vacation” được dự báo bùng nổ trong năm 2026. Game thủ không chỉ ở nhà mà sẵn sàng đến những địa điểm xuất hiện trong trò chơi yêu thích.

Sự thành công của các tựa game như hay thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm nhập vai. Du khách tìm đến Jotunheimen (Na Uy), bối cảnh God of War, Scotland gắn với Assassin’s Creed, hay đảo Tsushima (Nhật Bản).

Tại Đức, sự kiện thu hút đông đảo game thủ toàn cầu. Một số quốc gia còn hợp tác với nhà phát triển game để quảng bá điểm đến, như Cộng hòa Séc với Kingdom Come: Deliverance 2.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch

Ứng dụng AI trong du lịch ngày càng phổ biến. Theo báo cáo Marriott Bonvoy Ticket To Travel 2026, 50% du khách đã sử dụng AI để lập kế hoạch hoặc nghiên cứu kỳ nghỉ năm 2025, tăng từ 41% năm 2024.

Thế hệ Z và Millennials mong muốn hành trình liền mạch, cá nhân hóa cao, giảm mệt mỏi khi ra quyết định. AI được sử dụng để đề xuất lịch trình dựa trên sở thích, tâm trạng, giá trị cá nhân; gợi ý điểm đến ít người biết đến; so sánh giá cả; khắc phục rào cản ngôn ngữ; và tối ưu hóa quản lý đặt phòng, nhận phòng tại khách sạn.

Du lịch đa thế hệ

Các chuyến đi nhiều thế hệ gồm cha mẹ, con cái, ông bà, được dự báo tăng mạnh trong năm 2026. Nguyên nhân đến từ nhu cầu gắn kết, tạo kỷ niệm chung và kỷ niệm cột mốc quan trọng.

Gia đình phân tán, lịch trình bận rộn khiến các buổi tụ họp ít hơn nhưng quy mô lớn hơn. Yếu tố chi phí cũng đóng vai trò quan trọng khi đi theo nhóm đông có thể hưởng ưu đãi.

Những điểm đến phù hợp với mọi lứa tuổi như Dubai, Costa Rica và California được ưa chuộng.

Du lịch phim trường

Du lịch tham quan phim trường bùng nổ nhờ dịch vụ phát trực tuyến và văn hóa hâm mộ. Người xem ngày càng gắn bó cảm xúc với nhân vật, từ đó mong muốn ghé thăm bối cảnh quay.

Các địa điểm như và Hawaii (phim The White Lotus), Malta và Dubrovnik (phim Game of Thrones), (phim Emily in Paris), Romania (phim Wednesday), hay Yorkshire, Anh (phim Downton Abbey) trở thành điểm hút khách.

Nhiều chiến dịch quảng bá như “Starring Great Britain” cũng tận dụng làn sóng này để thu hút du khách.

Năm 2026 hứa hẹn chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ du lịch đại trà sang các trải nghiệm chuyên sâu, cá nhân hóa và giàu cảm xúc. Dù là làm đẹp, theo dấu trang sách, nhập vai game, khám phá phim trường hay sum họp gia đình, du khách ngày nay không chỉ đi để nghỉ ngơi, mà để tìm kiếm ý nghĩa, kết nối và sự tái tạo toàn diện.