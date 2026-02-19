Khu du lịch của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng "phát lộc" đúng mùng 3 Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Khu du lịch Đại Nam thông báo nhiều hoạt động vui xuân hấp dẫn dành cho du khách, trong đó nổi bật là chương trình lì xì dành cho 1.000 khách tham quan vào mùng 3 Tết.

Ảnh: Fanpage Đại Nam Văn hoá Du lịch Thể thao

﻿Trước đó, ﻿Khu du lịch Đại Nam thông tin chuỗi sự kiện mừng năm mới được tổ chức xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, với hàng loạt ưu đãi và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Du khách được miễn phí vé cổng trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ, đồng thời mỗi ngày mùng 2 và mùng 3 sẽ có 1.000 bao lì xì được trao tặng nhằm mang đến không khí may mắn đầu năm.

Loạt hoạt động nhằm thu hút du khách của Khu du lịch Đại Nam

Bên cạnh hoạt động lì xì, nhiều chương trình giải trí đặc sắc cũng được triển khai như biểu diễn đua chó, flyboard (bay ván nước), tạp kỹ xiếc - ảo thuật diễn ra liên tục từ mùng 2 đến mùng 6. Riêng các tiết mục lân sư rồng được tổ chức vào mùng 2 và mùng 4, tạo điểm nhấn không khí lễ hội truyền thống.

Không gian vui chơi ngày Tết còn được mở rộng với chợ Tết ẩm thực phố đi bộ hoạt động từ mùng 2 đến mùng 6, cùng chương trình tham quan miễn phí tòa bảo tháp 9 tầng kéo dài từ mùng 1 đến hết tháng Giêng âm lịch. Ngoài ra, du khách mua vé gộp tham quan biển và vườn thú trong thời gian mùng 2 đến mùng 6 Tết sẽ nhận quà, trong khi khách lưu trú tại khách sạn được tặng vé tham quan biển hoặc vườn thú xuyên suốt dịp Tết và áp dụng đến hết năm 2026.

Với loạt ưu đãi và hoạt động giải trí đa dạng, khu du lịch Đại Nam kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí xuân rộn ràng ngay trong những ngày đầu năm mới.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.