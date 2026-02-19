Diễn viên Thanh Sơn đang hẹn hò với Hoa khôi kém 15 tuổi?

Thanh Sơn đã hoạt động nghệ thuật được hơn 10 năm, gây ấn tượng với khán giả với lối diễn xuất chân thật. Sở hữu ngoại hình sáng, anh được ưu ái gọi là nam thần màn ảnh Việt. Về chuyện đời tư, nam diễn viên từng kết hôn khá sớm và sau đó ly hôn sau vài năm chung sống. Thời gian qua, Thanh Sơn liên tục vướng nghi vấn tình cảm với loạt mỹ nhân trong showbiz Việt.

Mới đây, cư dân mạng rộ nghi vấn Thanh Sơn đang hẹn hò với Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh. Trên mạng xã hội, nam diễn viên sinh năm 1991 thường xuyên thả tim hình ảnh của người đẹp sinh năm 2006. Đặc biệt, "thám tử online" còn phát hiện ra chi tiết lạ, cả hai bị soi chụp hình ở góc trong căn hộ giống nhau.

Trên kênh TikTok, Thanh Sơn còn đăng tải clip có nội dung: "Đang dỗi người yêu mà vẫn đu trend kiểu...". Netizen cho rằng động thái này của anh như đang công khai việc hiện đã là hoa có chủ.

Diễn viên Thanh Sơn vướng nghi vấn đang hẹn hò Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh. Nguồn: @santaoiphone_

Anh thường xuyên thả tim hình ảnh của người đẹp sinh năm 2006. Ảnh: Chụp màn hình

Thanh Sơn còn đăng tải khoảnh khắc được cho là công khai việc đang có người yêu. Nguồn: Thanh Sơn

Năm 2024, tại Cuộc thi UEB Charming, Bảo Khanh đã giành ngôi vị Hoa khôi. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ của cả hai đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thanh Sơn sinh năm 1991, hơn cô 15 tuổi. Ảnh: Lê Thái Bảo Khanh

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Thanh Sơn từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với loạt mỹ nhân như Khả Ngân, Quỳnh Kool, Diễm My 9x và Kaity Nguyễn. Trong đó, Khả Ngân là cái tên được cư dân mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình nhất nhờ những tương tác ngọt ngào cả trên phim lẫn ngoài đời. Sau khi cùng góp mặt trong bộ phim 11 Tháng 5 Ngày, cả hai nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Tuy nhiên, đến năm 2024, sau ba năm liên tục vướng nghi vấn “phim giả tình thật”, phía Khả Ngân bất ngờ khẳng định cô và Thanh Sơn chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó cả hai từng lộ nhiều “hint” thân thiết như diện đồ đôi, xuất hiện cùng nhau thường xuyên và có những tương tác được cho là trên mức bạn bè. Không lâu sau, cư dân mạng còn phát hiện hai diễn viên không còn kết bạn với nhau trên Facebook, càng làm dấy lên thêm nhiều bàn tán.

Thanh Sơn - Khả Ngân vướng tin phim giả tình thật sau khi cùng tham gia dự án phim. Ảnh: FBNV

Không lâu sau, cư dân mạng còn phát hiện hai diễn viên không còn kết bạn với nhau trên Facebook. Ảnh: FBNV

Thanh Sơn là một trong những diễn viên quen mặt của khán giả truyền hình, anh từng góp mặt trong Đấu trí, Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán... Anh đã lập gia đình, có 1 con gái nhưng đã ly hôn vào năm 2019.

Về chuyện liên tục vướng nghi vấn phim giả tình thật, Thanh Sơn chia sẻ vào tháng 12/2024: "Còn về cuộc sống của Thanh Sơn, nó cũng bình thường như bao người khác thôi. Cuộc sống của Thanh Sơn chỉ đặc biệt khi Sơn giữ được thông tin cho riêng mình. Cuộc sống của Sơn có quá nhiều tin đồn.

Trong một bộ phim, tin đồn đôi khi chỉ là sự tưởng tượng nhưng có một sự thật là tất cả những đánh giá, sự quan tâm của mọi người về việc Thanh Sơn tiến lên hay thụt lùi đều là thật. Sơn đóng phim có bộ tốt, bộ chưa tốt, mọi người nhận xét về điều này thì đúng là thật mà. Sơn mong rằng mọi người sẽ quan tâm đến vai diễn và những bộ phim của Sơn nhiều hơn".