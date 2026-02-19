Hành động lạ của bà xã Phillip Nguyễn

Mỗi dịp đầu năm, Linh Rin đều chia sẻ loạt ảnh đón Tết trong không gian sang trọng của gia đình chồng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì diện áo dài ôm dáng hay bà ba nền nã như thường thấy, bà xã Phillip Nguyễn lại chọn một thiết kế rộng rãi, thùng thình hơn hẳn, lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trong bộ ảnh mới, Linh Rin mặc một thiết kế maxi dài tông đỏ rượu, chất liệu voan mỏng phủ ngoài lớp váy bên trong. Phần eo không được chiết gọn mà buông suông tự nhiên, tay áo rộng và dáng váy dài chạm sàn, tạo cảm giác kín đáo. Tổng thể trang phục thiên về sự thoải mái hơn là tôn dáng - khác hẳn những lần trước cô thường ưu ái kiểu áo dài hoặc váy ôm nhẹ làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh.

Khác với mọi năm, Linh Rin chọn bộ trang phục rộng thùng thình, giấu dáng tuyệt đối. Ảnh: FBNV

Chính lựa chọn này khiến nhiều người đặt câu hỏi. Bởi trước đó, Linh Rin từng vướng nghi vấn mang thai lần hai khi xuất hiện tại đám cưới em chồng với vòng hai trông đầy đặn hơn thường lệ. Ở sự kiện đó, cô cũng ưu tiên trang phục dáng rộng và có những khoảnh khắc bị cho là khéo léo che vòng eo.

Dù tất cả mới dừng ở mức đồn đoán và chưa có xác nhận chính thức, nhưng với vị thế là nàng dâu của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, mọi thay đổi nhỏ trong hình ảnh của Linh Rin đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Và dịp Tết năm nay, chỉ một bộ đồ rộng rãi cũng đủ khiến câu chuyện tin vui lần hai tiếp tục được nhắc lại.

Giữa nghi vấn đang có tin vui lần 2 thì động thái này của bà xã Phillip Nguyễn khiến dân tình bàn tán thêm. Ảnh: FBNV

Trước đó, tại đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra cách đây không lâu, trong clip cùng ra về sau khi tham gia hôn lễ, Linh Rin gây chú ý vì ngoại hình có phần khác lạ. Netizen đã soi vòng 2 lùm lùm của bà xã Phillip Nguyễn trông lớn bất thường. Không những vậy, Linh Rin còn có hành động khác thường, liên tục lấy tay che chắn, đặt trước bụng.

Một chi tiết gây chú ý không kém tại tiệc ở nhà riêng cho đến hôn lễ vào buổi tối, Linh Rin luôn được Phillip Nguyễn kè kè chăm sóc. Không chỉ xách túi cho vợ, dìu Linh Rin đi đứng mà Phillip Nguyễn còn cẩn thận dìu bà xã lên xe an toàn. Từ những động thái trên mà dân mạng xâu chuỗi lại và đặt nghi vấn cặp đôi có "tin vui" lần 2.

Netizen soi bụng lùm lùm của Linh Rin. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Thái độ chăm sóc tỉ mỉ của Phillip Nguyễn với bà xã cũng khiến dân mạng thêm nghi vấn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm. Đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. 4 tháng sau, cả hai chính thức đính hôn với nhau. Đến cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines.

Cuối tháng 11/2023, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có gọi thân mật là Cà Rốt. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng và chú ý cách diện trang phục giấu dáng.

Về phía Phillip Nguyễn, từ khi có con gái, anh nhanh chóng nhập hội "những ông bố nghiện con" khi thường xuyên hé lộ những hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn cho thấy mình là ông chồng tâm lý khi thường nhắn nhủ những lời tình cảm đến vợ khiến netizen phải ghen tị không ngớt.