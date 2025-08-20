Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!

20-08-2025 - 20:45 PM | Lifestyle

Nhiều nghệ sĩ Việt háo hức, mong chờ tới ngày tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngày 20/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và văn nghệ sĩ đã tham gia buổi tập luyện diễu binh – diễu hành quy mô lớn, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Đây là sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, là niềm tự hào và được đông đảo nhân dân cả nước mong chờ.

Buổi huấn luyện này có sự tham gia của 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, nghệ thuật và xếp chữ. Trong đó, khối văn hóa - thể thao có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Mai Thu Huyền, Nam vương Du lịch Hưng Nguyễn, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Thanh Sơn, MC Khánh Vy, vợ chồng Salim - Hải Long... Các nghệ sĩ ăn diện giản dị, khuôn mặt để hiện rõ sự hào hứng và tự hào khi được góp mặt trong hoạt động ý nghĩa thiêng liêng của đất nước. 

Dàn sao Việt có mặt tại sân Mỹ Đình để tham gia tập luyện cho diễu hành chào mừng đại lễ 2/9 

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 1.

Diễn viên Mai Thu Huyền

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 2.

NSND Lê Khanh

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 3.

Salim

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 4.

Vợ chồng Salim và Hải Long

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 5.

Hoa hậu Ngô Lệ Quyên (bên phải)

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 6.

Nam vương Hưng Nguyễn

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 7.

MC Khánh Vy

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: "Tôi thấy rất vui và háo hức, càng lúc càng mong chờ đến ngày 2/9. Mỗi khi có sự kiện lớn của đất nước, chúng ta càng thấy rõ tinh thần, sự đoàn kết dân tộc của mọi người thể hiện rất rõ. Tôi thấy thế hệ gen Z bây giờ rất năng động, mới mẻ và có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước, tôi rất vui vì điều đấy". 

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 8.

Diễn viên Thanh Sơn

Thu Quỳnh cho biết cô đã dành 1 tuần để tập luyện cùng 160 nghệ sĩ để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Khi được ra sân Mỹ Đình để tập luyện và cảm nhận rõ "sức nóng" sự kiện sắp tới, Thu Quỳnh cho biết cô càng thêm tự hào, nôn nao cho ngày diễn ra hoạt động chính thức. Nữ diễn viên chia sẻ: "Không khí tại sân Mỹ Đình đã rất hào hứng và phấn khởi, hy vọng ngày mai khi bước ra Quảng trường Ba Đình sẽ hoành tráng hơn nữa. Mọi người chờ đợi nha". 

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 9.

Diễn viên Thu Quỳnh

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 10.

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Dàn sao Việt luyện tập diễu hành tại sân Mỹ Đình: Thu Quỳnh hào hứng mong chờ 1 điều, Thanh Sơn - Khánh Vy - vợ chồng Salim góp mặt!- Ảnh 11.

Hàng nghìn người đã có mặt tại buổi tập luyện, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc

Theo Hạ Anh/ Ảnh: Trung Lê/ Clip: Phạm Huyền

