Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình

Sáng 8/8, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc tại quảng trường Đỏ (Matxcơva, Nga), đã có buổi tập luyện cho phần trình diễn trong chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình.