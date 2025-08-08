Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình

08-08-2025 - 20:10 PM | Lifestyle

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình

Sáng 8/8, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã có buổi tập luyện cho phần trình diễn trong chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình.

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 1.

Sáng 8/8, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc tại quảng trường Đỏ (Matxcơva, Nga), đã có buổi tập luyện cho phần trình diễn trong chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình.

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 2.

Các chiến sĩ biểu diễn trên sân khấu cao 26m, rộng hàng trăm m2, cùng với dàn thiết bị phục vụ chương trình

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 3.

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 4.

68 quân nhân xếp hình chữ V, hát ca khúc Tiến Quân Ca

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 5.

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 6.

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 7.

Dù thời tiết nắng nóng, mỗi chiến sĩ đều cố gắng hết sức mình cùng với niềm tự hào dân tộc để đem đến cho người dân màn thể hiện xuất sắc nhất

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình- Ảnh 8.

Hoàng Bách với 3 bài hát dành cho ngày Quốc khánh 2-9

Bài viết, ảnh, clip: Theo Duy Anh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh

Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh Nổi bật

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến Nổi bật

Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver

Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver

19:22 , 08/08/2025
Khổ như làm rể trùm sòng bạc Macau: Mỹ nam "đẹp như tượng tạc" phải hủy dung vì lệnh "cấm đẹp hơn vợ"

Khổ như làm rể trùm sòng bạc Macau: Mỹ nam "đẹp như tượng tạc" phải hủy dung vì lệnh "cấm đẹp hơn vợ"

18:16 , 08/08/2025
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo

17:45 , 08/08/2025
Bộ môn giữ dáng, nâng tầm thần thái đang được Suzy và loạt sao Hàn thi nhau học

Bộ môn giữ dáng, nâng tầm thần thái đang được Suzy và loạt sao Hàn thi nhau học

17:12 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên