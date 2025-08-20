Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ này thực hiện nghi thức chào cờ trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam" đang tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Những ngày qua, khoảnh khắc một nữ ca sĩ nghiêm trang khi thực hiện nghi thức chào cờ trong chương trình Tự hào là người Việt Nam , được truyền hình trực tiếp trên VTV nhận nhiều khen ngợi. Sau chương trình, hình ảnh nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Ca sĩ này không ai khác chính là Dương Hoàng Yến .

Trong chương trình, Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời với giọng hát cảm xúc, nội lực. Ở giây phút kết thúc tiết mục, Dương Hoàng Yến thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nụ cười tươi cùng ánh mắt đầy tự hào của nữ ca sĩ khi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc đã tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến người xem.

Nữ ca sĩ đang gây sốt với khoảnh khắc chào cờ trên sóng truyền hình là ai?- Ảnh 1.

Khoảnh khắc gây sốt trên truyền hình của Dương Hoàng Yến.

Trước tình cảm của khán giả, Dương Hoàng Yến tâm sự cô cảm thấy bất ngờ, vui và hạnh phúc khi lướt mạng xã hội và vô tình thấy hình ảnh của mình trong chương trình được cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều lời khen tặng.

Người đẹp cảm thấy may mắn khi được có cơ hội xuất hiện trong những chương trình mang ý nghĩa của đất nước và xã hội, nhất là trong thời điểm cả nước hướng đến ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Dương Hoàng Yến được gia đình cho đi sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi từ năm 4 tuổi. Gia đình không thuộc dạng khá giả nên ngay từ nhỏ nữ ca sĩ đã ý thức về chuyện đỡ đần ba mẹ. Khi đi học cô luôn nỗ lực đạt thứ hạng cao cùng nhiều học bổng để giảm bớt chi phí cho ba mẹ.

Nữ ca sĩ đang gây sốt với khoảnh khắc chào cờ trên sóng truyền hình là ai?- Ảnh 2.

Dương Hoàng Yến là cái tên quen thuộc của làng nhạc Việt.

Dương Hoàng Yến bắt đầu được biết đến qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 . Năm 2013, cô trở lại mạnh mẽ tại cuộc thi Giọng hát Việt - The Voice. Nữ ca sĩ từng được các nhạc sĩ như Dương Thụ, Quốc Trung đánh giá có chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt.

Ngoài vai trò ca sĩ, Dương Hoàng Yến còn được khán giả biết đến khi là giảng viên Khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhìn tuổi đời, ít ai nghĩ cô đã thuộc biên chế Nhà nước tròn 10 năm. Cô được giữ lại trường làm giảng viên thanh nhạc khi mới chỉ 22 tuổi.

Những năm qua, dù bận rộn với công việc là ca sĩ nhưng Dương Hoàng Yến vẫn dành thời gian cho việc đứng lớp.

Năm 2022, Dương Hoàng Yến quyết định Nam tiến để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Không chỉ sự nghiệp lên hương, Dương Hoàng Yến còn liên tục thăng hạng về nhan sắc lẫn vóc dáng, đặc biệt còn có làn da sáng mịn.

Sau gần hai thập kỷ theo đuổi ca hát, Dương Hoàng Yến ngày càng chứng minh bản lĩnh sân khấu. Từ những bản ballad đầy cảm xúc đến ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao, cô đều có thể xử lý khéo léo.

Năm 2024, Dương Hoàng Yến nhận được nhiều yêu mến của khán giả khi có một suất thành đoàn trong Chị đẹp đạp gió mùa 2.

Vào tháng 3/2025, Dương Hoàng Yến gây chú ý khi tiết lộ bản thân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, dẫn đến tình trạng méo miệng, cười không đều, một bên mặt bị lệch.

Nữ ca sĩ cho biết cô hoảng sợ vì với một ca sĩ, ngoại hình quan trọng không kém giọng hát. Sau khi được chẩn đoán, Dương Hoàng Yến đã trải qua hành trình điều trị tích cực, từ TP.HCM ra Hà Nội liên tục để châm cứu.

Sau biến cố sức khỏe, Dương Hoàng Yến nhắc nhở bản thân phải chú trọng hơn đến việc chăm sóc cơ thể.

Theo Ngọc Thanh

VTC News

