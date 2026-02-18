Du lịch "không cần suy nghĩ" lên ngôi trong năm 2026

Kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc, du lịch ưu tiên trải nghiệm liên tục phát triển. Thay vì chỉ ghé thăm địa danh nổi tiếng, nhiều người chú trọng tới kết nối với người dân và văn hóa, lịch sử những nơi họ tới thăm.

Đài CNBC đã phân tích 25 báo cáo cuối năm 2025 và xác định 5 xu hướng lớn nhất sẽ định hình ngành du lịch trong năm 2026.

Né mùa cao điểm và chốn đông đúc

Nhiều du khách đang né tránh mùa cao điểm hoặc điểm đến đông đúc để trải nghiệm văn hóa địa phương tốt hơn, tiết kiệm tiền và tránh quá tải du lịch.

Theo báo cáo mới công bố, 45% chuyên viên tư vấn du lịch từ hãng lữ hành Virtuoso (Mỹ) cho biết khách hàng của họ đang điều chỉnh kế hoạch do biến đổi khí hậu. Trong số đó, 76% ngày càng quan tâm đến du lịch mùa thấp điểm hoặc trái mùa, trong khi 75% nói thích điểm đến có thời tiết ôn hòa.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều du khách yêu thích du lịch bền vững, nhằm giảm áp lực lên cộng đồng địa phương và bảo tồn thiên nhiên. Sự chuyển biến đó đang thúc đẩy “thành phố thứ cấp”, nằm ngoài các trung tâm du lịch lớn và mang đến những trải nghiệm sâu hơn.

Nền tảng Agoda nhận thấy lượng tìm kiếm chỗ ở tại các thành phố thứ cấp ở châu Á đang tăng trưởng nhanh hơn 15% so với các trung tâm du lịch truyền thống.

Báo cáo mới của Agoda cho thấy các nước đang bắt kịp xu hướng này. Ví dụ, Indonesia triển khai chiến lược “Du lịch 5.0”, nhằm phát triển 5 điểm đến chuyển hướng du khách ra khỏi Bali.

Nhật Bản cũng tập trung vào các chiến dịch thu hút du khách ra khỏi thủ đô Tokyo và các thành phố lớn khác.

Thay vì chen chúc ở các địa điểm nổi tiếng, nhiều du khách đề cao trải nghiệm sâu sắc kết nối với con người và cộng đồng địa phương. Ảnh: AP

Du lịch "không cần suy nghĩ"

Theo truyền thống, tour du lịch trọn gói hướng đến tối đa hóa thời gian nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều du khách thường kiệt quệ về tinh thần trước chuyến đi. Do đó, họ có xu hướng thuê các công ty làm lịch trình hoặc các khách sạn cung cấp dịch vụ trọn gói, theo báo cáo của Công ty Lemongrass Marketing (Anh).

Về cơ bản, “khách hàng muốn gửi niềm tin lên một bên có thể đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho họ, để họ thực sự thư giãn” - bà Tara Schwenk, Giám đốc cấp cao về chiến lược kỹ thuật số tại Lemongrass Marketing, cho biết.

"Trong bối cảnh cuộc sống quá nhiều áp lực, mô hình 'du lịch lười quyết định' không còn là tiện ích bổ sung xa xỉ nữa, mà trở thành yêu cầu cốt lõi, đặc biệt với những khách bận rộn và chịu áp lực cao" - bà Schwenk nói thêm.

Công ty HunterMoss (Anh) nhận định xu hướng này đang tái định hình các chuyến đi sang trọng, khi thay thế vô vàn lựa chọn rắc rối bằng những gói trải nghiệm đã được chọn lọc kỹ lưỡng.

Julie Hunter, Giám đốc vận hành của HunterMoss, cho biết điều này giúp phân khúc hạng sang "hoàn toàn không phải bận tâm về các chi phí phát sinh hay kế hoạch hậu cần trong suốt chuyến đi".

Du lịch chăm sóc sức khỏe

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang nở rộ, từ gói spa đơn thuần thành các chương trình kéo dài tuổi thọ dựa trên cơ sở khoa học, hay chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Các sản phẩm du lịch này rất đa dạng, từ chương trình trị liệu Ayurvedic tại Ấn Độ, kỳ nghỉ kết hợp yoga và lướt sóng ở Costa Rica, cho đến khóa tu thiền tịnh tại Canada.

Theo báo cáo của Virtuoso, nhiều du khách coi du lịch chăm sóc sức khỏe là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe. Sức hút của mô hình này đã vượt qua ranh giới tài chính, từ những chuyến về với thiên nhiên tiết kiệm cho đến trào lưu “giàu có và khỏe mạnh”. Báo cáo cũng cho thấy xu hướng này phổ biến ở cả người đi một mình lẫn các cặp đôi, từ người trẻ cho đến người cao tuổi.

Báo cáo khác của Công ty du lịch Contiki (Anh) tiết lộ 2/3 du khách Mỹ dưới 35 tuổi thích những chuyến đi vận động như đi bộ đường dài, chèo thuyền vượt thác và đạp xe. Hơn 50% trong số đó tin rằng nên duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe khi đi du lịch.

Du lịch hoài niệm

Du khách trẻ tuổi đang tìm kiếm những kỳ nghỉ gợi nhớ về “ngày xưa”. Theo báo cáo của Contiki, gần 80% người Mỹ dưới 35 tuổi từng hoặc muốn tái hiện một chuyến đi thời thơ ấu.

Đồng thời, những người mới nghỉ hưu đang tận hưởng sự tự do thông qua những chuyến đi “năm nghỉ hưu vàng”, Công ty tư vấn The Future Laboratory (Anh) cho hay. Không còn vướng bận công việc và con cái, nhóm này du lịch dài ngày, cả bằng đường bộ và du thuyền, mạo hiểm hơn nhiều so với thế hệ trước. Báo cáo trích dẫn gần 25% người về hưu đã đi du lịch trong suốt một năm hoặc đang cân nhắc làm thế.

Ứng dụng AI trong dịch vụ khách sạn

Trong khi ngày càng nhiều du khách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt chỗ, các khách sạn cũng tận dụng công nghệ này để thấu hiểu khách hàng hơn.

Theo Oracle Hospitality, năm 2026 dự kiến đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi các khách sạn chuyển từ “phản hồi các yêu cầu” sang “dự đoán mong muốn” của khách. Họ sử dụng trí tuệ dự báo để cá nhân hóa kỳ nghỉ của du khách ngay từ trước khi họ đặt chân đến.

Báo cáo từ Công ty công nghệ du lịch Amadeus (Tây Ban Nha) cho thấy một số khách sạn hiện cho phép khách hàng tùy chỉnh mọi chi tiết trong phòng, như lắp thêm máy tập Pilates, rèm cửa chắn sáng tuyệt đối, hoặc thậm chí chọn căn phòng nằm gần khu buffet sáng.