Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa

18-02-2026 - 14:08 PM | Lifestyle

Phú bà xinh đẹp dành nhiều tâm huyết để trang hoàng cả căn bếp, nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Giữa không khí rộn ràng khi nhà nhà, người người tất bật dọn dẹp, trang hoàng để đón Tết, một phú bà "kín tiếng" cũng âm thầm chuẩn bị cho mùa xuân mới trong dinh thự xa hoa của mình.

Không phô trương, không ồn ào, mọi thứ được cô chăm chút tỉ mỉ, tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng. Chỉ riêng căn bếp nhỏ ngập tràn sắc Tết cũng đủ khiến nhiều chị em phải xuýt xoa, mê mẩn bởi sự ấm cúng và tràn đầy sức sống.

Được biết, phú bà "kín tiếng" này chính là Uyên Ly (sở hữu kênh TikTok @douyenly2), hiện cô đang là mẹ hai con. Gia đình cô (hai vợ hồng và hai con) đang sinh sống trong một dinh thự được thiết kế với màu trắng sang trọng, trang nhã tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 1.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 2.

Trong khi nhiều gia đình thường tập trung trang trí Tết cho phòng khách hay khuôn viên sân nhà - những không gian dễ gây ấn tượng với khách ghé thăm, thì riêng phú bà xinh đẹp này lại dành tâm huyết để trang hoàng cả căn bếp, nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Đặc biệt, những bộ nồi niêu với đủ sắc màu và kiểu dáng cũng được phú bà mang ra lau rửa, sắp xếp gọn gàng. Dưới ánh đèn, từng chiếc nồi, chiếc chảo bóng loáng, sạch sẽ, trông chẳng khác nào những món đồ chơi xinh xắn, khiến gian bếp thêm phần sinh động và đáng yêu.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 3.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 4.

Không chỉ dừng lại ở việc sạch sẽ, gọn gàng, bộ nồi trong gian bếp còn gây ấn tượng mạnh đến mức chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến hội chị em "say như điếu đổ". Đó là những chiếc nồi bằng gang đúc hay sữ với kiểu dáng mô phỏng các loại hoa quả quen thuộc như cà chua, bí ngô, ớt chuông… được thiết kế vô cùng tinh xảo, sống động với đủ sắc màu và kích cỡ khác nhau.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 5.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 6.

Cận cảnh bộ nồi bắt mắt của phú bà xinh đẹp.

Mỗi chiếc nồi góp phần tô điểm cho gian bếp thêm phần sinh động và cuốn hút. Nếu không nhầm, bộ nồi này đến từ thương hiệu Staub danh tiếng, với mức giá ước tính chỉ riêng một chiếc cũng đã lên tới hơn 10 triệu, đủ để thấy độ "chịu chi" và gu thẩm mỹ tinh tế của phú bà kín tiếng này.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 7.

Ví dụ chỉ riêng mẫu nồi bí ngô size 24cm mà giá đã hơn 11 triệu.

Hòa cùng không gian dinh thự sang trọng, hiện đại, khu bếp được phủ đầy sắc hoa tươi rực rỡ, điểm xuyết những cành đào huyền uốn lượn mềm mại, mang đến cảm giác rộn ràng, tươi mới của Tết đến, Xuân về.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 8.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 9.

Những ngày giáp Tết, cô tự tay trang hoàng từng góc nhỏ trong dinh thự. Từ phòng khách, hành lang cho đến gian bếp, đâu đâu cũng tràn ngập hoa tươi khoe sắc, tạo nên bầu không khí ấm áp và an yên.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 10.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 11.

Đặc biệt, đào và quất vẫn luôn là hai loại cây không thể thiếu mỗi khi Tết đến, không chỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp truyền thống, hài hòa giữa nét hiện đại và tinh thần Tết cổ truyền. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một không gian sống tràn đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng chào đón một năm mới bình an và hạnh phúc.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 12.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 13.

Không gian sống nơi đây gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh tế, vừa hiện đại vừa ấm cúng, thể hiện phong cách sống nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy đẳng cấp của gia đình cô. Nhất là khi Tết đến Xuân về, qua đôi bàn tay của phú bà xinh đẹp, dinh thự càng rực rỡ và rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 14.
Bên trong dinh thự trắng sang trọng của phú bà Lâm Đồng ngày Tết: Nhìn bếp và nồi niêu mà ai cũng phải xuýt xoa- Ảnh 15.

(Nguồn: @douyenly2)

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

