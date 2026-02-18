Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xu hướng màu sơn nhà 2026: Bảng hòa sắc của sự sâu lắng và cá tính

Lifestyle

Trong chu kỳ vận động của kiến trúc nội thất, màu sắc luôn là yếu tố phản ánh tinh thần của thời đại. House Beautiful đã kết nối với nhiều chuyên gia và nhà sản xuất để dự đoán bảng màu sơn xu hướng của 2026.

Sự hòa trộn màu sắc là trọng điểm trong xu hướng màu sơn nội thất 2026. Ảnh Nicole Franzen

Gam màu trầm là phương thức tái hiện chiều sâu

Những sắc thái đậm và tối như oiled bronze (đồng sẫm), plum (tím mận), nocturnal black (đen đêm) đang được xem là “ngôn ngữ mới” cho không gian sang trọng. Thay vì chỉ dùng đen trắng đối lập, các gam này tạo nên sự tinh tế vi tế hơn nhờ lớp ánh nâu, tím hoặc xám ẩn dưới bề mặt. Chúng đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng vào các mảng nhấn, cánh cửa hay tủ bếp, vừa tạo chiều sâu vừa giữ sự cân bằng cho toàn bộ không gian.

Màu đồng sẫm (oiled bronze) đem tới chiều sâu thâm trầm cho không gian. Ảnh Erin Little

Plum (tím mận) gợi mở cảm xúc lãng mạn nhưng không sến súa cho không gian. Ảnh Donna Dotan

Đen đêm (nocturnal black) thanh lịch và mềm mại hơn cho không gian cần trang trọng nhưng không quá cứng nhắc. Ảnh Valspar

Trở về với thiên nhiên bằng màu sắc hướng về sự ấm áp và bền vững

Xu hướng sống xanh tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến kiến trúc nội thất, thể hiện qua những gam weathered clay (đất nung trầm), muddy green (xanh rêu đất), warm green (xanh lá pha xám). Đây là bảng màu gợi nhớ đến đất, rêu, cây cỏ mang lại cảm giác an trú và bền vững. Điểm đáng chú ý, chúng không còn là màu “phụ trợ” mà dần trở thành màu chủ đạo, thích hợp cho phòng khách, phòng ăn, nơi gắn kết các thành viên.

Các màu sắc lấy từ thiên nhiên vẫn tiếp tục là xu hướng cho 2026, các màu xanh, đất, lá vàng trầm ấm là những màu phổ biến. Ảnh Hannah Lozano

Màu trung tính thiên ấm gợi mở sự dịu nhẹ để cân bằng

Sau nhiều năm phổ biến gam trung tính lạnh, 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của creamy white (trắng kem) và muted rose (hồng khói). Đây là các màu nền mang tính điều tiết, giữ cho tổng thể không gian vừa sáng, vừa ấm, dễ dàng phối hợp với vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, vải thô.

Trắng kem tiếp tục được dự đoán trở thành màu trung tính có sức ảnh hưởng nhất 2026. Ảnh Nicole Franzen & Laurey Glenn

Trong khi đó muted rose (hồng khói) là màu sắc “tân binh” hứa hẹn bởi sự nhẹ nhàng nhưng trầm lắng. Ảnh Thomas Loof

Cá tính được thể hiện qua những màu có sắc thái nổi bật

Xu hướng không chỉ dừng ở sự trầm ấm. Những gam táo bạo như magenta (hồng đậm), mustard yellow (vàng mù tạt), atmospheric blues (xanh lam khói) mang đến tinh thần phá cách. Khi được sử dụng tiết chế ở một diện tích nhỏ cố định như một bức tường, khung cửa hay nội thất điểm nhấn sẽ giúp không gian có dấu ấn riêng, thể hiện cá tính gia chủ mà không lấn át tổng thể.

Magenta (hồng đậm) đem lại không khí tươi sáng nhưng hoài cổ, ngay khi chỉ sử dụng để viền hoặc làm một điểm nhấn nhỏ cũng tạo ra sự khác biệt lớn cho không gian. Ảnh Brie Williams

Atmospheric blues (xanh lam khói) pha trộn giữa xanh và xám mang lại cảm xúc sâu sắc của năng lượng và sự nuôi dưỡng. Ảnh Valspar

Kết hợp tinh tế hướng đến kiến trúc bền vững

Điểm cốt lõi của xu hướng 2026 không nằm ở việc chọn màu nào “đúng mốt”, mà ở cách kết hợp nhiều lớp màu sắc trong cùng một không gian. Thay vì những không gian đơn sắc, trung tính lạnh hoặc chỉ toàn sắc trắng đơn điệu, sắc màu 2026 sẽ là sự phối hợp mang lại chiều sâu thị giác, đồng thời phản ánh tinh thần thiết kế đương đại: đa tầng, giàu ngữ nghĩa, và hướng đến sự bền vững.

Vàng mù tạt (mustard yellow) đem lại sự ấm cúng và sâu sắc hơn các tông màu trung tính thiên vàng. Ảnh Stephen Karlisch

Có thể nói, bảng màu 2026 là sự dung hòa giữa tĩnh và động, tự nhiên và cá tính, mở ra nhiều gợi ý cho các kiến trúc sư trong việc kiến tạo những không gian vừa nhẹ nhàng an trú, vừa thể hiện dấu ấn riêng.

