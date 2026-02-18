Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đỗ Mỹ Linh đón tết ngọt ngào bên chồng Chủ tịch, netizen xôn xao vì visual "phá nét" giữa tin đồn mang bầu

18-02-2026 - 08:55 AM | Lifestyle

Đỗ Mỹ Linh lộ diện bên ông xã - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và ái nữ ngày mùng 1 Tết âm lịch.

Ngày mùng 1 Tết, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cực hạnh phúc bên chồng - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang và con gái đầu lòng Tuệ An. Khoảnh khắc đầu năm mới của gia đình hào môn nhanh chóng nhận được "bão like" từ cộng đồng mạng.

Trong bức ảnh được chia sẻ, nàng hậu xuất hiện rạng rỡ bên chồng Chủ tịch và cô con gái nhỏ trong không gian ngập tràn sắc xuân. Cả gia đình đứng trước một cành đào lớn nở rực, phía trên là chiếc đèn chùm vàng ấm áp, tạo nên khung cảnh sang trọng nhưng vẫn rất đậm chất Tết truyền thống. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang diện vest tối màu lịch lãm, bế ái nữ trong bộ áo dài hồng nổi bật, tóc buộc hai bên cực đáng yêu. Bé con trông tinh nghịch, kháu khỉnh, trở thành "spotlight" của khung hình.

Về phần mình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn áo dài lụa màu hồng pastel dịu dàng, đeo chuỗi ngọc trai thanh lịch. Tuy nhiên, nhiều netizen nhanh chóng nhận ra gương mặt nàng hậu có phần đầy đặn hơn trước. So với những hình ảnh trước đây, đặc biệt là bộ ảnh diện yếm đăng tải vào chiều 29 Tết - nơi cô khoe vóc dáng nuột nà, thần thái nũng nịu - lần xuất hiện này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng nàng hậu trông "khác lạ", thậm chí bị nhận xét là hơi "phá nét".

Đỗ Mỹ Linh đón tết ngọt ngào bên chồng Chủ tịch, netizen xôn xao vì visual "phá nét" giữa tin đồn mang bầu - Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh đón năm mới hạnh phúc bên chồng Chủ tịch và con gái cưng (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, bộ ảnh diện yếm được xác nhận là thực hiện từ một năm trước, càng khiến nghi vấn mang thai lần hai rộ lên. Trong bức hình đón năm mới, chiếc áo dài dáng suông rộng rãi cũng được cho là khéo léo che vòng hai, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi nhẹ về ngoại hình hoàn toàn có thể đến từ góc chụp, ánh sáng hoặc việc tăng cân nhẹ dịp Tết. Hơn hết, vẻ rạng rỡ và hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh khi đứng cạnh chồng và con gái mới chính là điều khiến khung hình trở nên trọn vẹn.

Giữa những bàn tán, gia đình nhỏ vẫn toát lên sự ấm áp, viên mãn trong ngày đầu năm mới - điều mà có lẽ với nàng hậu, quan trọng hơn mọi lời đồn đoán.

Đỗ Mỹ Linh đón tết ngọt ngào bên chồng Chủ tịch, netizen xôn xao vì visual "phá nét" giữa tin đồn mang bầu - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh đón tết ngọt ngào bên chồng Chủ tịch, netizen xôn xao vì visual "phá nét" giữa tin đồn mang bầu - Ảnh 3.

Viral ảnh Á hậu Phương Nhi xinh đẹp và khí chất chuẩn "dâu hào môn" khi chơi golf - môn gắn với Đỗ Mỹ Linh

Theo Tú

Phụ nữ số

