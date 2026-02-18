'Thiên thần' trượt tuyết trở thành nữ vận động viên trượt tuyết tự do thành công nhất lịch sử Olympic

Eileen Gu hài lòng với hai huy chương bạc tại Olympic mùa đông 2026.

Vận động viên 22 tuổi đã giành huy chương bạc ở nội dung slopestyle tại Thế vận hội Milano Cortina cách đây một tuần. Tại Bắc Kinh năm 2022, cô đã giành huy chương vàng ở nội dung big air và halfpipe, cùng với một huy chương bạc ở nội dung slopestyle. "Năm lần đoạt huy chương Olympic nghe thật tuyệt, phải không?" Gu nói vào tối thứ Hai sau khi giành huy chương bạc nội dung big air.

Eileen Gu về nhì sau Meghan Oldham của Canada trong cuộc thi big air bị hoãn hơn một giờ do một trận bão tuyết lớn quét qua thị trấn Livigno thuộc dãy Alps. Cô có hai quốc tịch Mỹ và Trung Quốc, nhưng chọn thi đấu cho quê hương của mẹ là Trung Quốc. Khi nhận được câu hỏi từ các phóng viên rằng liệu cô có coi trọng hai tấm huy chương bạc đã giành được tại Olympic 2026, sau khi bỏ lỡ cơ hội giành vàng, cô nói: "Tôi là nữ vận động viên trượt tuyết tự do thành công trong lịch sử. Tôi nghĩ đó chính là câu trả lời rồi."

Eileen Gu trở thành nữ vận động viên trượt tuyết tự do thành công nhất lịch sử Olympic mùa đông.

Eileen Gu cho biết cô đặc biệt tự hào về tấm huy chương bạc nội dung big air vì cô chưa từng thi đấu ở nội dung này kể từ khi giành huy chương vàng tại Bắc Kinh năm 2022, và cô cũng không tập luyện cho nội dung này trước Thế vận hội. Đầu của cô bị va đập và mũ bảo hiểm đã bị vỡ trong một buổi tập luyện vào cuối ngày thứ Hai. Cô cho biết đã tận dụng thời gian tạm dừng do thời tiết để nằm trong phòng tối và chườm đá vào vết thương.

Hiện tại, Eileen Gu đang ngang bằng về số huy chương với chuyên gia trượt tuyết địa hình Mikhael Kingsbury của Canada, người đàn ông giành được nhiều huy chương nhất trong môn trượt tuyết tự do. Cô có cơ hội vượt qua anh ấy khi thi đấu ở nội dung halfpipe. Vòng loại của nội dung này sẽ bắt đầu vào thứ Năm.

Thời điểm Gu giành huy chương bạc nội dung big air vào thứ Hai trùng với thời điểm bắt đầu Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Tuy nhiên, cô cho biết không có kế hoạch ăn mừng chiến tích của mình. Cô nói rằng trọng tâm trước mắt của cô là chuẩn bị cho nội dung tiếp theo. "Tôi sẽ hình dung lại bài biểu diễn halfpipe của mình," cô nói. "Tôi cần tập luyện vào tối mai. Tôi sẽ nằm trên giường và nghĩ về các động tác trong bài thi sắp tới."