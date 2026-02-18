Trường Giang mất 5 triệu đúng mùng 1 Tết, nghe lý do không biết nên thương hay nên cười

Tâm điểm chú ý của cư dân mạng đang đổ dồn về cuộc chiến phòng vé giữa 4 bộ phim là Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho. Đúng mùng 1 Tết, cả 4 "ngựa chiến" đổ bộ đến các rạp chiếu trên toàn quốc. Song song với đó, ekip cũng bắt đầu khởi động chuỗi ngày cinetour nhằm quảng bá, thúc đẩy truyền thông cho tác phẩm.

Tối cùng ngày, dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng đã có mặt tại TP.HCM. Không khí rạp chiếu đông nghẹt, tiếng reo hò và những tràng pháo tay khiến buổi giao lưu trở nên cực kỳ sôi động. Tuy nhiên, spotlight bất ngờ lại thuộc về một khoảnh khắc “dở khóc dở cười” của Trường Giang. Cụ thể, trong phần giao lưu, Lê Khánh bất ngờ “bóc phốt” nam đạo diễn ngay trên sân khấu. Cô hào hứng chia sẻ: “Cho cô Châu nói chút. Đạo diễn Trường Giang có hứa là nếu như cô Châu hỏi câu hỏi này mà có vị khán giả nào trả lời đúng thì anh Trường Giang sẽ phải gửi 5 triệu đồng ạ!”

Vừa nghe đến đây, Trường Giang lập tức “đứng hình”. Nam nghệ sĩ quay ngoắt người, úp mặt vào màn hình chiếu phía sau như thể đang trốn tránh thực tại. Biểu cảm bất lực của anh khiến cả rạp cười nghiêng ngả. Câu hỏi mà Lê Khánh đưa ra khá “khó nhằn”: “Sinh nhật của cô Châu (nhân vật do Lê Khánh thủ vai) là ngày bao nhiêu?” Hàng loạt cánh tay lập tức giơ lên. Sau vài lượt lựa chọn, nữ khán giả thứ 6 đã trả lời chính xác: 5/10.

Trường Giang bất lực trước Lê Khánh

Khoảnh khắc đáp án được xác nhận, cả rạp vỡ òa. Người hâm mộ may mắn thì không giấu nổi sự phấn khích, còn Trường Giang thì đứng im như tượng đá. Gương mặt “mất 5 triệu trong một nốt nhạc” của anh trở thành tâm điểm máy quay. Ekip phía sau thì ôm bụng cười, còn khán giả bên dưới liên tục hò reo cổ vũ.

Cuối cùng đã tìm ra chủ nhân của số tiền thưởng 5 triệu đồng

Một số bình luận của netizen:

- Ai bảo ổng hứa cho cố.

- Chị Lê Khánh ác quá haha, dí anh Giang bằng được.

- Ổng chắc giờ hối hận lắm đó.

- Hời qúa. Đĩ em phim mùng 1 Tết được lì xì luôn 5 triệu.

- Xin vía khều 5 triệu nàng ơi.

- Không biết thương hay cười ông Giang nữa.

Tính đến 19h30 mùng 1 Tết, Nhà Ba Tôi Một Phòng đã thu về hơn 11,6 tỷ đồng doanh thu, tạm xếp ở vị trí thứ 2 trênd dường đua phim Tết. Trong số 1645 suất chiếu, bộ phim tẩu tán được hơn 80.000 vé - một con số khá ổn áp nhưng vẫn chưa đủ đô để vượt lên vị trí đầu bảng của Thỏ Ơi!!. Tuy nhiên, ngày đầu tiên công chiếu còn chưa kết thúc. Chặng đường bán vé của cả 4 bộ phim còn dài. Mọi biến số đều có thể xảy ra và thay đổi cục diễn phòng vé dịp Tết.