Youtube bất ngờ bị sập vào sáng mùng 2 Tết

18-02-2026 - 11:23 AM | Lifestyle

Nhiều người dùng Việt sáng mùng 2 Tết báo cáo giao diện Youtube gần như trống hoàn toàn, chỉ xuất hiện thông báo "Đã xảy ra lỗi"

Sáng 18-2 (tức Mùng 2 Tết Âm lịch), nhiều người dùng bất ngờ khi truy cập YouTube nhưng không thấy nội dung hiển thị trên trang chủ.

Giao diện gần như trống hoàn toàn, chỉ xuất hiện thông báo "Đã xảy ra lỗi", khiến trải nghiệm sử dụng bị gián đoạn ngay trong những ngày đầu năm mới.

Tình trạng này xảy ra trên nhiều thiết bị, bao gồm điện thoại di động, máy tính và ứng dụng YouTube trên tivi.

Đáng chú ý, với dịch vụ xem truyền hình trực tuyến trên smart TV, trang chủ cũng không hiển thị các nội dung đề xuất như thường lệ.

Anh Hoàng Long (ngụ tỉnh Gia Lai) cho biết khoảng 8 giờ sáng, khi mở YouTube trên tivi để nghe nhạc Tết, ứng dụng bất ngờ báo lỗi. Nghĩ thiết bị hoặc đường truyền internet gặp sự cố, anh thử truy cập bằng điện thoại nhưng vẫn không được.

"Tôi tưởng do mạng hoặc ứng dụng của mình có vấn đề nên thử nhiều cách nhưng không được. Một lúc sau thì YouTube hoạt động lại bình thường" - anh Long chia sẻ.

Youtube bất ngờ bị sập vào sáng mùng 2 Tết - Ảnh 1.

Youtube bất ngờ bị lỗi sáng 18-2

Theo ghi nhận, sự cố chủ yếu ảnh hưởng đến phần trang chủ và hệ thống phân phối video tự động.

Người dùng vẫn có thể tìm kiếm, xem lại video cũ, truy cập các kênh đã đăng ký hoặc mở video trực tiếp từ đường dẫn. Việc đăng tải nội dung mới lên nền tảng cũng không bị gián đoạn.

Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Down Detector cho thấy lượng báo lỗi liên quan đến YouTube tăng mạnh, lên hơn 300.000 lượt trên phạm vi toàn cầu và tiếp tục gia tăng trong buổi sáng cùng ngày.

Youtube bất ngờ bị sập vào sáng mùng 2 Tết - Ảnh 2.

Người dùng báo cáo Youtube bị sập trong thời gian ngắn

Đến hơn 9 giờ 30 sáng, YouTube đã hoạt động trở lại như bình thường.

Sự cố xảy ra đúng dịp Tết, thời điểm YouTube là nguồn cung cấp nội dung giải trí quan trọng đối với nhiều gia đình, đặc biệt trên smart TV với các chương trình nhạc xuân, hài Tết, karaoke…

Không ít người dùng ban đầu nhầm tưởng thiết bị hoặc kết nối internet tại nhà gặp trục trặc trước khi nhận ra đây là lỗi diện rộng.

Đến nay, Google - công ty mẹ của YouTube, vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân.

Trước đó, vào tháng 10-2025, YouTube cũng từng gặp sự cố gián đoạn truy cập trên toàn cầu trong một khoảng thời gian ngắn.

Youtube bất ngờ bị sập vào sáng mùng 2 Tết - Ảnh 3.

Người dùng cảnh báo Youtube bị sập

Đầu năm mới 2026, người khôn ngoan làm 3 việc này giúp rước lộc về nhà, buôn may bán đắt trong năm mới

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Google, youtube

