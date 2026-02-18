Ngày đầu năm: 5 thói quen nhỏ với nhà cửa giúp gia đình bớt căng thẳng suốt 12 tháng

1. Mở cửa đón sáng - đừng để nhà "kín mít" ngày đầu năm

Trước 8 giờ sáng, hãy mở cửa sổ hoặc cửa chính vài phút để đón ánh sáng tự nhiên.

Không chỉ là chuyện phong thủy "đón khí mới", ánh sáng buổi sáng thực sự giúp không gian thoáng đãng, giảm cảm giác bí bách. Một ngôi nhà sáng sủa luôn tạo tâm lý dễ chịu hơn cho những cuộc trò chuyện đầu năm.

2. Giữ bàn khách gọn gàng - đừng chất đầy quà cáp lộn xộn

Sau giao thừa, nhiều gia đình để bánh kẹo, lì xì, quà biếu ngổn ngang trên bàn.

Sáng mùng 1, chỉ cần 10 phút sắp xếp lại: Bánh kẹo vào khay, phong bao vào hộp, giấy rác bỏ gọn.

Một bàn khách sạch sẽ giúp nhà nhìn rộng hơn, tâm trạng cũng bớt "rối" hơn. Không gian gọn gàng thường kéo theo lời nói nhẹ nhàng.

3. Không dọn dẹp quá tay

Nhiều người có thói quen lau dọn liên tục vì sợ nhà bừa bộn ngày Tết. Nhưng mùng 1 không phải ngày "tổng vệ sinh lần 2".

Chỉ cần giữ nhà sạch ở mức cơ bản. Đừng vì một vết nước hay vài mẩu giấy mà nổi cáu. Căng thẳng trong nhà thường bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ như vậy.

4. Đặt một bình hoa tươi ở vị trí dễ nhìn nhất

Một bình hoa tươi – dù đơn giản – vẫn tạo điểm nhấn tích cực cho căn nhà.

Màu sắc tươi sáng giúp không gian ấm áp hơn, đặc biệt là khi khách đến chúc Tết. Nhà có điểm nhấn rõ ràng thường tạo cảm giác "đã được chuẩn bị", thay vì luống cuống.

5. Giữ bếp ấm và gọn trước khi ra khỏi nhà

Trước khi đi chúc Tết, hãy nhìn lại khu vực bếp: Tắt bếp, lau sơ mặt bàn, xếp gọn chén bát.

Bếp là nơi dễ gây tranh cãi nhất trong những ngày Tết vì tần suất sử dụng cao. Giữ bếp gọn gàng ngay từ sáng mùng 1 giúp cả nhà bớt bực bội trong những ngày tiếp theo.

Một căn nhà yên ổn là khởi đầu tốt nhất

Mùng 1 không cần quá cầu kỳ. Không cần phải thay đổi lớn.

Chỉ cần ánh sáng đủ, bàn khách gọn, bếp sạch, hoa tươi và một chút bình tĩnh.

Nhà cửa ổn định thường kéo theo tâm trạng ổn định. Và khi không khí trong nhà nhẹ nhàng, cả năm phía trước cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.