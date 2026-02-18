Sinh năm Ngọ, chơi ‘xe ngựa’ triệu đô: Long Trần (Gia Lai Team) và triết lý mua siêu xe không giống ai

Anh Long Trần - Gia Lai team là một trong những người Việt ở nước ngoài được nhiều người biết đến nhờ đam mê chơi siêu xe trong một thời gian dài. Anh Long quê Lâm Đồng sinh năm 1978, theo âm lịch nhằm năm Mậu Ngọ, hiện sinh sống tại Columbus, Ohio, Mỹ.

Không chỉ là thú vui, niềm đam mê siêu xe được vị doanh nhân người Việt nuôi dưỡng, tiếp lửa cho cậu con trai Bentley Phi Trần (13 tuổi).

Chào anh Long, cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn. Anh bắt đầu chơi xe từ khi nào, và cơ duyên đầu tiên đến với xe hơi là gì?

Tôi thích xe từ rất sớm, khoảng 5–6 tuổi là đã mê rồi. Lúc đó chưa hiểu xe mạnh hay yếu, chỉ cần thấy xe là thích.

Đến năm 18 tuổi, khi bắt đầu có tiền gom góp, tôi mua chiếc xe đầu tiên trong đời là một chiếc Honda Prelude đời 1988 vào năm 1996. Giá mua là 5.000 USD, nếu so với bây giờ thì không lớn, nhưng ở thời điểm đó với tôi thì là cả một gia tài. Quy ra hiện tại chắc cũng phải tầm 15.000–20.000 USD. Chiếc xe đó là cột mốc đầu tiên, là lúc tôi tự mua được xe bằng tiền của mình, và từ đó đam mê xe tới tận bây giờ.

Một chiếc Honda Prelude thế hệ thứ 3 tương tự chiếc xe đầu tiên của anh Long. Ảnh: Cars & Bids

Siêu xe đầu tiên của anh là gì, và hành trình chơi xe sau đó diễn ra như thế nào?

Siêu xe đầu tiên của tôi là Lamborghini Gallardo Spyder, mua khoảng năm 2012. Tôi giữ chiếc đó hơn 1 năm thì đổi sang Aventador. Từ đó tới nay, cứ 2-3 năm là tôi đổi xe, cứ có xe mới ra là tôi muốn trải nghiệm. Số lượng xe vì thế khá nhiều, nhiều đến mức có lúc người ta nghĩ tôi đi thuê xe chứ không phải xe của mình.

Nếu tính siêu xe và xe thể thao có Lamborghini Urus, Ferrari SF90 Stradale, BMW i8, Audi S6. Đối với xe sang tôi đã từng đi Lexus GS300, Audi A8L, Porsche Cayenne, Range Rover, Mercedes-Maybach.

Ngoài ra, tôi từng mua 2 chiếc Lamborghini gồm Aventador SV và Aventador SVJ bản giới hạn nhưng sau đó đã để lại cho những anh em khác trong Gia Lai team.

Trước đây, anh từng có biệt danh là Longtador, là cách chơi chữ khi ghép tên của mình với tên xe Aventador. Nhưng sau đó, anh đã chuyển sang chiếc Urus. Vì sao lại như vậy, thưa anh?

Thời điểm đó, một số người nghĩ rằng bán Aventador để mua Urus là đi xuống, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chiếc Aventador tôi mua giá 500.000 USD, lúc anh bán khoảng 310.000 USD, còn Urus mua 300.000 USD, chênh lệch không nhiều.

Lý do chính của việc đổi xe là gia đình. Tôi thường cùng vợ là Ivee đi các hành trình siêu xe cùng anh em Gia Lai Team. Tuy nhiên, khi Bentley lớn hơn, cháu cũng mê xe nên tôi muốn đưa cả con đi cùng. Thời điểm đó tôi bắt đầu ưu tiên những chiếc xe có thể chở được nhiều người. Vì thế, tôi chọn Urus để có thể đưa con trai Bentley đi cùng trong những hành trình siêu xe. Với tôi, xe không chỉ để lái một mình, mà còn phải phục vụ gia đình.

Nhiều người nhìn vào chỉ thấy chuyện “lên – xuống”, còn tôi quan tâm vào việc chiếc xe đó có phù hợp với cuộc sống của mình ở thời điểm đó hay không.

Hiện tại gara xe của anh còn những gì, và kế hoạch sắp tới ra sao?

Hiện tại trong garage của tôi có 3 chiếc là Mercedes-Maybach, Range Rover SV Autobiography và Tesla Cybertruck. Hiện tôi đang không sở hữu siêu xe nào nhưng khả năng cao là trong năm nay hoặc năm sau sẽ mua một chiếc nữa. Tôi cần còn giữ bộ mâm độ của chiếc Ferrari SF90 Stradale trước đây, nhiều khả năng tôi sẽ lại mua một chiếc Ferrari khác để tiếp tục đam mê.

Trước đó, tôi từng đặt mẫu Lamborghini Aventador Ultimate. Nhưng khi xe về đại lý, do khan hàng nên họ đòi bán giá cao hơn giá niêm yết. Chính điều này khiến tôi dừng chơi siêu xe một thời gian vì cảm xúc bị ảnh hưởng.

Thời điểm này, Bentley đang thích mẫu Chevrolet Corvette ZR1 và muốn tôi mua nhưng tôi đang cân nhắc. Ngoài ra, tôi đã đặt hàng mẫu Toyota GR GT, là cái tên kế nhiệm của mẫu LF-A trước đây.

Garage của anh Long từng xuất hiện cùng lúc nhiều mẫu xe sang, xe thể thao hay siêu xe như Range Rover Autobiography, Mercedes-Maybach S-Class, BMW i8, Chevrolet Corvette hay Ferrari SF90 Stradale. Ảnh: NVCC

Năm mới 2026, chúng ta hãy nói về các thương hiệu xe mang logo con ngựa. Có thể thấy, dù chơi rất nhiều siêu xe nhưng trong bộ sưu tập của anh có khá ít mẫu Ferrari cũng như Porsche. Vì sao vậy, thưa anh?

Tôi vẫn thích Ferrari, nhưng vài năm gần đây hãng không ra mẫu nào thật sự “wow”. Mẫu xe nào đẹp thì giá bán quá cao, không hợp lý. Điều này không đồng nghĩa với việc giá quá đắt đến mức tôi không thể mua. Tôi chỉ mua một chiếc xe nào đó khi mình thích và cảm thấy mọi thứ phù hợp. Xe phải đẹp trong mắt mình thì mới “xuống tiền”. Trong khi đó, Lamborghini ra nhiều mẫu đẹp hơn, tôi thích Revuelto hơn cả Sian dù giá bán rẻ hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, nếu nói về Ferrari, gần nhất tôi từng sử dụng chiếc SF90 Stradale trong khoảng 1 năm. Và chiếc xe này có 2 điều đặc biệt. Thứ nhất, đây là mẫu xe đắt nhất tôi từng mua là 751.000 USD (gần 20 tỷ đồng). Thứ hai, đây là mẫu xe mạnh nhất trong danh sách xe tôi từng sở hữu khi công suất tổng lên tới 1.000 PS, tương đương 986 mã lực.

Với Porsche, tôi cũng khá thích mẫu 911 phiên bản GT2 RS hoặc GT3 RS. Tuy nhiên, 2 mẫu xe này có quá nhiều người sử dụng, và tôi không thích những mẫu xe quá đại trà.

Dù chơi siêu xe, nhiều người vẫn lo ngại về việc xe mất giá quá nhiều sau một thời gian sử dụng. Anh nghĩ gì về điều này?

Nếu chơi xe các mẫu “đại trà”, nhiều người có chắc chắn sẽ lỗ. Muốn không lỗ, các bạn phải chơi các mẫu xe phiên bản giới hạn.

Ví dụ, chiếc SF90 Stradale của tôi từng có thời điểm xe khan hiếm, giá giao dịch lên tới 1,2 triệu USD tại Mỹ. Còn chiếc xe của tôi thời điểm bán là 840.000 USD, tức lãi gần 90.000 USD so với khi mua mới. Trong khi đó, chiếc Aventador tôi mua giá 500.000 USD và bán lại giá 310.000 USD, lỗ 190.000 USD tức gần 40%.

Vì thế, nếu muốn mua xe mà không lỗ, người chơi nên mua xe đã qua sử dụng 2-3 năm, khi đó chủ đầu tiên đã chịu lỗ phần lớn cho mình.

Ngoài xe sang và siêu xe, anh từng mua một chiếc VinFast VF 9 khi về Việt Nam?

Như đã nói, tôi là người mê xe và thích trải nghiệm. Vì thế, thời điểm về Việt Nam tôi đã mua chiếc VinFast VF 9. Thực tế sử dụng tôi rất thích. Xe rộng rãi, êm, không gian thoải mái cho gia đình. Với mức giá đó, tôi thấy VF 9 hợp lý và dễ dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng hơn, không phải cứ triệu đô mới là đam mê.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này. Chúc anh sức khỏe, nhiều niềm vui trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Một số mẫu xe từng thuộc sở hữu của anh Long Trần: