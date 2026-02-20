Mùng 4 Tết, khẩn cấp ngồi xuống làm lại kế hoạch tiền bạc cho tháng Giêng

Không phải vì tôi keo kiệt. Chỉ là sau 4 ngày Tết, tôi hiểu nếu không dừng lại đúng lúc, tháng Giêng sẽ trôi qua trong trạng thái "thở dốc vì tiền".

4 ngày Tết trôi qua nhanh hơn tôi tưởng

Tôi bắt đầu bằng việc cộng lại toàn bộ chi tiêu từ 28 Tết đến mùng 3. Chỉ mất 20 phút để tổng hợp các giao dịch.

Con số hiện ra khiến tôi hơi giật mình: 27,8 triệu đồng. Không quá sốc, nhưng cao hơn dự trù gần 6 triệu.

Khoản phát sinh lớn nhất không phải mâm cỗ, cũng không phải lì xì. Đó là những khoản "vui cho có không khí": cà phê, đi chơi, mua thêm đồ mới, gửi quà biếu phát sinh.

Nếu cứ tiếp tục nhịp tiêu này đến hết rằm, tôi biết tháng Giêng sẽ rất mệt.

Tôi làm 3 việc trong đúng 60 phút

Tôi tự đặt cho mình 1 tiếng đồng hồ để "hồi sức tài khoản".

Việc 1: Chốt con số tháng Giêng

Thu nhập gia đình tôi trung bình 34 triệu/tháng. Chi phí cố định: 22 triệu (nhà cửa, ăn uống, học phí, điện nước).

Sau Tết, số tiền còn lại thực tế trong tài khoản là 18 triệu.

Tôi xác định ngay: tháng Giêng không được vượt 12 triệu chi tiêu linh hoạt. Phần còn lại phải giữ làm đệm.

Việc 2: Khóa 3 khoản chi

Tôi viết ra 3 khoản sẽ tạm dừng trong 3 tuần:

- Không mua quần áo mới.

- Không ăn ngoài quá 2 lần/tuần.

- Không đặt hàng online theo cảm xúc.

Chỉ cần khóa 3 dòng này, tôi ước tính tiết kiệm được khoảng 4–5 triệu đồng.

Việc 3: Lập "vùng an toàn 30 ngày"

Tôi dành riêng 10 triệu đồng để không đụng tới. Dù có phát sinh, tôi cũng không được phép rút khoản này trừ khi thực sự cần thiết.

Khoản này giúp tôi ngủ yên hơn bất kỳ lời chúc tài lộc nào.

Vì sao phải làm ngay mùng 4?

- Mùng 1–3 là cảm xúc.

- Mùng 4 là thực tế.

Nếu chờ đến mùng 10 mới nhìn lại tiền bạc, phần lớn chúng ta đã tiêu thêm vài triệu "cho vui đầu năm".

Tôi nhận ra điều quan trọng không phải tiêu bao nhiêu trong Tết. Mà là có dám dừng lại kịp lúc hay không.

Bảng điều chỉnh tháng Giêng của tôi

Dưới đây là bản điều chỉnh sau khi rà soát:

Khoản mục Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh Ăn ngoài 4.000.000 2.000.000 Mua sắm linh tinh 5.000.000 1.500.000 Cà phê – gặp gỡ 2.500.000 1.200.000 Phát sinh không kế hoạch 3.000.000 1.000.000 Tổng linh hoạt 14.500.000 5.700.000

Chỉ riêng việc điều chỉnh này đã giúp tôi giữ lại gần 9 triệu đồng cho tháng Giêng.

Tài khoản không cần lời chúc, nó cần kỷ luật

Tết là dịp để vui. Nhưng sau vài ngày, điều tôi cần không phải thêm một chuyến đi chơi, mà là cảm giác kiểm soát được tiền của mình.

Khi nhìn lại con số rõ ràng, tôi không còn lo lắng mơ hồ. Tôi biết mình đang ở đâu và cần làm gì.

Năm nào tôi cũng ước tài lộc đủ đầy. Nhưng năm nay, tôi hiểu tài lộc không tự đến.

Nó đến từ một buổi sáng mùng 4, khi tôi chọn ngồi xuống thay vì đi chơi tiếp. Chỉ một giờ đồng hồ điều chỉnh kế hoạch tiền bạc, đổi lại là cả tháng Giêng nhẹ đầu.

Và đôi khi, đó mới là cách mở đầu năm mới đáng giá nhất.