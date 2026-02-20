Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước

20-02-2026 - 21:45 PM | Lifestyle

Bố của nữ diễn viên đã quyết định theo chân con gái đi học đại học.

Tại showbiz Hàn Quốc, Jung Hye Sung được biết đến là nữ diễn viên có gương mặt búp bê, vẻ đẹp trong veo chuẩn ngọc nữ. Cô từng là Hoa khôi, nữ thần sắc đẹp của Khoa Diễn xuất trường đại học Sungkyunkwan - một trong số những trường thuộc top đầu tại Hàn Quốc. Thế nhưng, nhan sắc nổi bật trời cho này lại khiến Jung Hye Sung rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Trong chương trình Happy Together 3 phát sóng vào mùa Tết, Jung Hye Sung chia sẻ cô từng là gương mặt nổi tiếng, được tất cả sinh viên nam của đại học Sungkyunkwan săn đón ngay từ lúc nhập học. Thấy con gái nhận được quá nhiều sự chú ý, vì lo lắng mà bố cô đã có một quyết định "đi vào lòng đất" là đích thân đón đưa con gái đi học mỗi ngày. Không chỉ vậy, bố Jung Hye Sung còn theo sát cô không rời nửa bước trong các chuyến MT (sinh hoạt ngoại khóa) của khoa. "Bố cứ đi theo canh chừng, bảo vệ tôi thế nên tôi không thể nào ở lại tiệc qua đêm trong các chuyến sinh hoạt ngoại khóa của khoa. Cứ vui chơi cùng bạn bè tới chiều là tôi phải xin phép trở về nhà cùng bố", Jung Hye Sung chia sẻ.

Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 1.

Trong 1 show truyền hình, Jung Hye Sung chia sẻ rằng cô được cha hộ tống đi học đại học vì quá xinh đẹp. Ảnh: Sina.

Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 2.
Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 3.
Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 4.
Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 5.

Nữ diễn viên từng là Hoa khôi, nữ thần sắc đẹp của Khoa Diễn xuất trường đại học Sungkyunkwan. Ảnh: Instagram.

Câu chuyện bảo bọc con gái của bố Jung Hye Sung khiến tất cả đồng nghiệp đều phải bật cười vì sự dễ thương và lo xa của bậc phụ huynh, đồng thời đây cũng được xem như một minh chứng cho nhan sắc nổi bật từ thời còn là sinh viên của nữ diễn viên Love in the Moonligh.

Jung Hye Sung sinh năm 1992, nổi tiếng với các phim Love in the Moonlight, Good Manager, Oh My Baby, Doubtful Victory… Cô cũng từng được khán giả yêu thích nhờ chemistry đáng yêu, tự nhiên với Gong Myung trong We Got Married - chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với nhân vật chính là những ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Hiện tại, ở tuổi 34, Jung Hye Sung có vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô được mệnh danh là "mỹ nữ ma cà rồng" của Kbiz.

Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 6.
Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước- Ảnh 7.

Jung Hye Sung không hề có dấu hiệu già đi hay lão hóa dù đã ngoài 30 tuổi. Ảnh: Kbizoom.

Nguồn: Kbizoom


Theo Vy Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi

Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi Nổi bật

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam"

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam" Nổi bật

Di sản Tràng An (Ninh Bình) ra thông báo khẩn giữa mùng 4 Tết

Di sản Tràng An (Ninh Bình) ra thông báo khẩn giữa mùng 4 Tết

21:08 , 20/02/2026
“Ông hoàng cải lương” tuổi ngựa từng có 1000 cây vàng, tuổi 60 sống bên vợ 3 trong biệt thự ở TP.HCM

“Ông hoàng cải lương” tuổi ngựa từng có 1000 cây vàng, tuổi 60 sống bên vợ 3 trong biệt thự ở TP.HCM

20:55 , 20/02/2026
Văn Quyết với cái Tết cực dị bên vợ là ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

Văn Quyết với cái Tết cực dị bên vợ là ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

20:23 , 20/02/2026
Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha, nói 2 từ mà nhiều người đồng cảm quá!

Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha, nói 2 từ mà nhiều người đồng cảm quá!

19:13 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên