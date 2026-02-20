Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha, nói 2 từ mà nhiều người đồng cảm quá!

Trong chương trình Ở đây có ai? Trường Giang có những tâm tình đầu xuân xoay quanh dự án Nhà ba tôi một phòng cũng như chuyện gia đình. Đặc biệt, Trường Giang khiến nhiều khán giả lắng lòng khi nói về nỗi sợ lớn nhất của mình trên hành trình làm cha.

Sợ nhất con TỔN THƯƠNG

Nam nghệ sĩ thẳng thắn bộc bạch: điều khiến anh ám ảnh không phải là chuyện kinh tế hay điều kiện chăm sóc con mà là khoảnh khắc nhìn con chịu tổn thương nhưng bản thân bất lực.

“Điều khiến tôi sợ nhất là nỗi đau của con mà mình không can thiệp được. Điều đau đớn nhất không phải là mình không có kinh tế, y tế lo cho con hay không ở bên cạnh con, mà là khi mình nhìn thấy con tổn thương nhưng không làm gì khác được”, anh tâm sự.

Ông xã Nhã Phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh vợ trong những thời khắc các con chào đời.

Lời chia sẻ giản dị nhưng chạm đúng nỗi lòng của rất nhiều bậc cha mẹ. Bởi với người làm cha, làm mẹ, nỗi lo lớn nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác bất lực khi con gặp khó khăn, đau đớn về thể chất hoặc tinh thần. Không ít phụ huynh sau khi nghe Trường Giang nói đã để lại bình luận đồng cảm: “Nghe mà thấy đúng quá”, “Làm cha mẹ rồi mới hiểu nỗi sợ này lớn đến mức nào”.

Bên cạnh đó, ông xã Nhã Phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh vợ trong những thời khắc các con chào đời. Với người đàn ông vốn kín tiếng về đời tư như Trường Giang, lời thổ lộ này cho thấy một góc rất mềm phía sau hình ảnh hài hước quen thuộc trên sân khấu.

Nhiều khán giả nhận xét, từ khi có gia đình và làm cha, Trường Giang ngày càng điềm đạm, sâu sắc hơn trong cách nói về cuộc sống. Đặc biệt cách nuôi dạy con của danh hài xứ Quảng cũng nhận được nhiều lời ngợi khen. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen "Mười khó" là người cha tâm lý, mẫu mực, dù bận rộn vẫn không quên dành thời gian cho con.

Có lần, nam danh hài tiết lộ cách nuôi dạy con của hai vợ chồng. Destiny không được xem TikTok. Các nội dung được kiểm soát để phù hợp với độ tuổi như bé làm đồ chơi, vẽ, nói tiếng Anh. Trường Giang thường cùng con vận động, đi bộ hoặc chạy ngoài sân để giúp bé phát triển toàn diện thể chất và tinh thần.

Đặc biệt, Trường Giang từng chia sẻ câu chuyện khiến ai nấy tấm tắt khen anh dạy con hay: "Khi đi học, một bạn hỏi con sau này ước mơ làm gì? Con về nhà hỏi tôi. Tôi chỉ nói rằng con phải trở thành người tốt. Tôi yêu thích khoảng thời gian sau giờ làm việc cùng nói chuyện, kể những câu chuyện về tình yêu thương, lòng biết ơn cho con nghe", nam nghệ sĩ kể.

Danh hài xứ Quảng cho biết, cuộc sống khi có con cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với thời độc thân hay mới kết hôn. "Hồi đó tôi cứ nghĩ có con là sẽ dạy mỗi ngày về cách nói chuyện, đi đứng... Sau này, tôi không cần phải dạy nhiều, bởi cách đối xử của chúng ta dành cho những người xung quanh thì con sẽ thấy và học theo", anh nói.

"Mười Khó" cho biết anh không quá nuông chiều mà ưu tiên dạy con cách tự lập, nhận thức đúng về sự việc để con không ỷ lại.

Có lẽ, như chính Trường Giang đã nói, làm cha mẹ không chỉ là lo cho con đủ đầy vật chất, mà còn là hành trình học cách đối diện với những nỗi lo mới, trong đó đáng sợ nhất chính là khi con đau mà mình không thể gánh thay. Và chính nỗi sợ rất con người ấy đã khiến nhiều khán giả thấy mình đâu đó trong câu chuyện của nam nghệ sĩ.