Nữ chính trăm tỷ mới của Trấn Thành: Ca nhạc sĩ đa tài, hát nhạc phim cực “suy” còn nhan sắc thì ngày càng lạ

Rạng sáng 20/2, Trấn Thành chính thức tung OST phim Thỏ Ơi!! mang tên Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong , ca khúc do LyLy sáng tác và thể hiện. Sau hơn 3 mùng Tết Bính Ngọ, Thỏ Ơi!! vượt mốc doanh thu 146 tỷ đồng, trở thành phim trăm tỷ tiếp theo trong sự nghiệp đạo diễn của Trấn Thành và dẫn đầu phòng vé mùa Tết. Con số này hứa hẹn còn tăng thêm nhiều trong thời gian tới. Song song với thành tích thương mại, bộ phim duy trì độ phủ sóng trên mạng xã hội, thu hút thảo luận tích cực về kịch bản, cách khai thác đề tài và diễn xuất của dàn diễn viên như LyLy, Văn Mai Hương, Pháo,...

Với phim của Trấn Thành, nhạc phim luôn giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cảm xúc. Với Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong , LyLy đảm nhiệm trọn vẹn phần sáng tác lẫn thể hiện. Ca khúc mang màu sắc ballad sở trường, khai thác tâm trạng day dứt, bất lực của nhân vật Hải Linh trong phim. Giai điệu tiết chế, ca từ tập trung vào xung đột nội tâm thay vì cao trào kịch tính, phù hợp với mạch cảm xúc chung của tác phẩm. Sau khi phát hành, bài hát nhận nhiều phản hồi tích cực về cấu trúc giai điệu và khả năng truyền tải cảm xúc. Với hiệu ứng cộng hưởng từ phòng vé, đây được xem là một trong những bản OST có tiềm năng tạo sức lan tỏa riêng trên các nền tảng nhạc số.

LyLy đảm nhiệm trọn vẹn phần sáng tác lẫn thể hiện

Nhan sắc LyLy gây chú ý, một số góc mặt giống Thiều Bảo Trâm

Video OST cũng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh của LyLy. Nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc dài, phong cách tối giản, tông trang điểm nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại của cô khác biệt đáng kể so với thời điểm mới vào nghề. Ở một số góc nghiêng, LyLy được nhận xét gợi nhớ đến Thiều Bảo Trâm. Hành trình thay đổi hình ảnh của LyLy diễn ra song song với quá trình định hình phong cách âm nhạc, cho thấy sự đầu tư đồng đều giữa chuyên môn và hình ảnh cá nhân.

LyLy và hình tượng trong Thỏ Ơi!! (ảnh: FBNV)

Nhan sắc hiện tại của LyLy (ảnh: FBNV)

LyLy, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sing My Song. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô đến từ ca khúc 24H , bản hit tự sáng tác giúp tên tuổi LyLy tiếp cận nhóm khán giả đại chúng. Từ đó, cô xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ song hành giữa hai vai trò: ca sĩ và nhạc sĩ.

Trước khi thử sức với điện ảnh, LyLy đã là một ca nhạc sĩ sở hữu nhiều hit (ảnh: FBNV)

Trong vai trò nghệ sĩ trình diễn, LyLy sở hữu loạt ca khúc đạt hàng triệu lượt nghe như 24H , Không Sao Mà Em Đây Rồi , Bởi Vì Là Khi Yêu , Lời Đường Mật . Ở vị trí nhạc sĩ, cô được đánh giá là cây bút “mát tay” khi đứng sau nhiều sản phẩm nổi bật của thế hệ ca sĩ trẻ, trong đó có Anh Nhà Ở Đâu Thế , Đen Đá Không Đường của AMEE hay các sáng tác dành cho Suni Hạ Linh. Phong cách viết nhạc của LyLy tập trung vào lời ca đời thường, dễ tiếp cận, giai điệu bắt tai, thiên về những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng trong tình yêu.

LyLy từng “mang chuông đi đánh xứ người” khi tham gia chương trình The Next Stage tại Trung Quốc, ghi nhận thứ hạng cao và mở rộng độ nhận diện tại thị trường quốc tế vào năm 2023. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng vượt khỏi phạm vi Vpop của nữ ca sĩ.

LyLy trên sóng Em Xinh Say Hi (ảnh: FBNV)

Năm 2025, LyLy tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Cô gia nhập dàn 30 thí sinh với hình ảnh một “all-rounder”, không chỉ đảm nhiệm phần hát mà còn tham gia viết lời, sản xuất âm nhạc cho các tiết mục của đội. Ở Live Stage 1, LyLy giữ vai trò đội trưởng với ca khúc Từng , tiết mục sau đó lan tỏa mạnh trên mạng xã hội và trở thành một trong những bản ballad nổi bật của chương trình. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao về chuyên môn, cô phải dừng chân sau Live Stage 2, kết quả gây nhiều tiếc nuối cho khán giả theo dõi. Tại concert của chương trình, sân khấu Không Đau Nữa Rồi kết hợp cùng Anh Tú tiếp tục nhận sự quan tâm nhờ sự ăn ý trong cách xử lý cảm xúc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, LyLy còn được nhắc đến nhiều với bạn trai tin đồn Anh Tú (ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, LyLy còn được nhắc đến nhiều với bạn trai tin đồn Anh Tú (Voi Bản Đôn). Cả hai thường xuyên xuất hiện chung tại sự kiện và có sự kết hợp chặt chẽ trong âm nhạc. Dù chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm, sự gắn bó giữa hai nghệ sĩ vẫn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

LyLy là nữ chính trăm tỷ mới của Trấn Thành (ảnh: FBNV)

Vai Hải Linh trong Thỏ Ơi!! đánh dấu lần đầu LyLy đảm nhận vai trò nữ chính điện ảnh. Việc một ca nhạc sĩ tự sáng tác và thể hiện nhạc phim cho chính vai diễn của mình tạo nên sự liền mạch giữa phần nhìn và phần nghe. Thành công doanh thu 128 tỷ đồng giúp LyLy trở thành nữ chính mới trong “bộ sưu tập trăm tỷ” của Trấn Thành, đồng thời mở ra thêm hướng phát triển bên cạnh âm nhạc.

LyLy khẳng định thực lực (ảnh: FBNV)

Từ một thí sinh truyền hình thực tế đến nhạc sĩ tạo hit và nay là nữ chính phim trăm tỷ, LyLy cho thấy lộ trình hoạt động đa dạng. Việc liên tục xuất hiện ở các dự án lớn trong giai đoạn gần đây phản ánh vị thế ngày càng rõ ràng của cô trong thị trường giải trí Việt.