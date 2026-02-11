Sáng nhất miền Tây: Cảnh tượng khiến cả nước choáng

Tết miền Tây có một "đặc sản" rất riêng, đó là nhà nhà, người người cùng nhau treo đèn trang trí khắp không gian sống. Từ đèn LED, đèn nháy, đèn sao cho đến đủ loại đèn nhiều màu sắc, cứ đến cận Tết là lại đồng loạt xuất hiện. Nếu ở nhiều nơi khác, đèn chỉ được treo làm điểm nhấn cho cây quất, cây đào hoặc vài góc nhỏ trong nhà, thì người miền Tây lại thích treo đèn phủ kín từ trong nhà ra ngoài sân, hàng rào, mái hiên.

Điều thú vị là không chỉ một vài nhà chọn decor Tết như vậy, mà gần như nhà nào ở miền Tây cũng chung một gu trang trí. Bởi thế, chỉ cần đi ngang một con hẻm hay một đoạn phố vào buổi tối là đã thấy cả dãy nhà cùng bật đèn sáng choang, tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp vừa rất đỗi thân quen. Trên MXH, dân tình thường hài hước đùa rằng nhà miền Tây trang trí Tết không đơn thuần để làm đẹp, mà giống như đang âm thầm "hơn thua" với nhau xem nhà ai lên đèn rực rỡ hơn, vui hơn và đậm không khí xuân hơn.





Đèn LED hay đèn trang trí vốn không phải là món đồ đắt đỏ hay xa lạ. Thế nhưng, thú vui trang trí Tết bằng bạt ngàn loại đèn ở miền Tây vẫn khiến nhiều người cảm thấy vừa độc đáo vừa mới mẻ. Một phần bởi nhà cửa nơi đây thường rộng rãi, thoáng đãng, tạo điều kiện lý tưởng để gia chủ thỏa sức treo đèn mà không gặp trở ngại về không gian. Đèn được phủ khắp từ cây cối, hàng rào đến tường nhà, treo từ trong ra ngoài, càng nhiều càng vui.

Không ít gia đình miền Tây sẵn sàng chi vài triệu đồng chỉ để sắm đèn LED trang trí Tết. Thậm chí, đèn có thể được bật suốt cả buổi tối, không phải để khoe khoang mà đơn giản vì thích không khí rực rỡ, náo nhiệt. Với người miền Tây, Tết là phải sáng, phải vui, và ngôi nhà ngập tràn ánh đèn chính là một trong những cách để tận hưởng trọn vẹn không khí xuân. Bởi vậy, người ta vẫn hay đùa rằng người miền Tây không sợ tiền điện tăng vọt, chỉ sợ nhà mình trang trí Tết chưa đủ tưng bừng so với hàng xóm.

Sở thích trang trí Tết bằng bạt ngàn loại đèn của người miền Tây thân thuộc đến mức chỉ cần nhìn từ xa cũng dễ dàng nhận ra đây là một căn nhà điển hình của vùng sông nước. Một số bình luận của CĐM: - Không nhà nào chịu thua nhà nào là có thật. - Giờ thì sung lắm nha, tới cái khúc hết Tết, tháo xuống mới thấy cảnh nè. - Nhà tui giăng đèn như tơ nhện luôn. - Thích treo đèn lắm, vậy mới thấy không khí Tết. - Tui khoái đèn chớp nhiều, chứng tỏ nhà đó rất có năng lượng. - Tui mà có tiền cái nhà tui không khác gì rạp xiếc luôn.



