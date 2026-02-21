Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan

21-02-2026 - 06:15 AM | Lifestyle

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan

Sau hơn 10 năm thuê nhà, cặp vợ chồng quyết định mua căn hộ 3 phòng cho con đi học. Điều bất ngờ là yêu cầu “phòng kén” riêng của người vợ lại mở ra một bài toán tài chính đáng suy ngẫm.

Từ 10 năm thuê nhà đến quyết định an cư

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 1.

Hơn một thập kỷ sống trong căn hộ thuê tại Bắc Kinh, cô Lưu – một công nhân nhà máy – quen với nhịp sống đều đặn: đi làm, trả tiền thuê, tiết kiệm dè dặt. Nhưng khi con trai đến tuổi đi học, vợ chồng cô quyết định dừng vòng lặp ấy.

Họ mua một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách để cả gia đình – gồm vợ chồng, con trai và ông bà ngoại – cùng chung sống.

Nếu tính trung bình tiền thuê 7.000–8.000 NDT/tháng (khoảng 24–28 triệu đồng), thì 10 năm trôi qua, số tiền "bay đi" có thể chạm mốc gần 1 triệu NDT, tương đương hơn 3 tỷ đồng Việt Nam.

Đó là lúc hai vợ chồng nhìn lại: tiếp tục thuê hay biến khoản chi cố định ấy thành tài sản tích lũy?

Họ chọn mua.

Yêu cầu duy nhất: "Tôi cần một phòng riêng"

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 2.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 3.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 4.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 5.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 6.

Khi làm việc với kiến trúc sư, cô Lưu chỉ đưa ra một đề nghị:

"Trong nhà phải có một nơi tôi có thể bước vào, ở một mình và làm điều mình muốn."

Trong căn hộ 3 phòng, sống 3 thế hệ, yêu cầu ấy nghe có vẻ xa xỉ. Nhưng nhìn dưới góc độ tài chính gia đình, đó lại là một khoản đầu tư tinh thần.

Bởi khi người phụ nữ luôn trong trạng thái quá tải – đi làm, chăm con, chăm ông bà, lo bếp núc – chi tiêu rất dễ trở thành cách giải tỏa. Mua sắm cảm tính, ăn uống bên ngoài nhiều hơn, tiêu tiền để "bù đắp".

Một không gian riêng, đôi khi lại là cách tiết kiệm dài hạn.

Tối ưu diện tích thay vì đập phá

Cấu trúc căn hộ có tường chịu lực, không thể phá bỏ hoàn toàn để chia lại phòng. Giải pháp đến từ một phòng thay đồ nhỏ nằm giữa phòng khách và phòng ăn – tối, chật, nhiều góc cạnh, gần như bị lãng phí.

Kiến trúc sư biến không gian ấy thành một "kén" – Cocoon House – một vòm khép kín mềm mại, vừa đủ riêng tư, vừa không tách rời khỏi tổng thể.

Khái niệm "nửa phòng" ra đời từ đó.

Không phải thêm diện tích, mà là tái cấu trúc cách sử dụng.

Giống như tài chính cá nhân: Không phải lúc nào cũng cần tăng thu nhập, đôi khi chỉ cần dùng tốt những gì đang có.

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 7.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 8.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 9.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 10.
Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 11.

Hành lang tối thành trải nghiệm có chủ đích

Hành lang cũ từng là điểm yếu: tối, bốn cánh cửa mở ra, thiếu nhịp điệu. Thay vì coi đó là lãng phí, nhóm thiết kế kéo dài chiều sâu, thêm các vòm cong, cửa tròn, điểm nhìn zigzag, biến "đi qua" thành một trải nghiệm.

Ánh sáng mờ từ phòng ngủ chính và phòng trẻ em tạo hiệu ứng lớp lang.

Không gian nhỏ nhưng cảm giác rộng hơn.

Triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ vườn Trung Hoa: có một trung tâm kết nối toàn bộ cảnh quan. Trong căn hộ này, "kén" chính là trung tâm ấy.

Thuê nhà 10 năm, mua căn hộ 3 phòng: Vợ đòi một “phòng kén” riêng nhưng lại là quyết định tài chính khôn ngoan- Ảnh 12.

Không gian nhỏ, giá trị lớn

Triết lý thiết kế dựa trên quan niệm "vạn vật bình đẳng" của Trang Tử: không có không gian nào là vô nghĩa.

Trong tài chính cũng vậy. Không có khoản tiền nào là quá nhỏ để quản lý.

Từ một phòng thay đồ tối tăm, "Cocoon House" trở thành điểm nhấn kết nối toàn bộ căn hộ. Từ một yêu cầu tưởng chừng cá nhân, câu chuyện mở ra một bài học lớn về cấu trúc sống.

An cư không chỉ là mua nhà. Mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính – tinh thần bền vững.

Và đôi khi, đầu tư khôn ngoan nhất không nằm ở diện tích bao nhiêu mét vuông, mà ở cách bạn phân bổ không gian và tiền bạc để mỗi thành viên đều có chỗ thở.

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi

Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi Nổi bật

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam"

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam" Nổi bật

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai?

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai?

00:03 , 21/02/2026
Ái nữ Đỗ Mỹ Linh chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích", check-in cực đáng yêu trước biệt thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích", check-in cực đáng yêu trước biệt thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

23:14 , 20/02/2026
Nữ chính trăm tỷ mới của Trấn Thành: Ca nhạc sĩ đa tài, hát nhạc phim cực “suy” còn nhan sắc thì ngày càng lạ

Nữ chính trăm tỷ mới của Trấn Thành: Ca nhạc sĩ đa tài, hát nhạc phim cực “suy” còn nhan sắc thì ngày càng lạ

23:08 , 20/02/2026
Đi du lịch mồng 5-6 có rẻ hơn mồng 1-2? Con số thực tế khiến nhiều người bất ngờ

Đi du lịch mồng 5-6 có rẻ hơn mồng 1-2? Con số thực tế khiến nhiều người bất ngờ

22:10 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên