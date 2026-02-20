Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 nguyên tắc giảm cân ngay lúc này mà tôi, 1 chuyên gia dinh dưỡng, muốn nhắn gửi bạn

20-02-2026 - 12:20 PM | Sống

Bị choáng ngợp với vô số chế độ ăn kiêng? Hãy bắt đầu với 3 nguyên tắc đơn giản từ chuyên gia dinh dưỡng để thấy kết quả trong tuần này.

Giảm cân thực sự không cần quá phức tạp

Có một câu nói cũ: Khi điều gì đó hiệu quả, hãy giữ nguyên nó. Và thật sự là càng đơn giản, bạn càng dễ thực hiện, đặc biệt khi nói về giảm cân. Với quá nhiều phương pháp hiện có, nhiều người trong chúng ta dễ cảm thấy quá tải.

Ví dụ? Thuốc giảm cân theo toa đã thay đổi cuộc sống của nhiều người, trong khi phương pháp nhịn ăn gián đoạn lại thành công với người khác. Nhưng dù bạn chọn phương pháp nào… nếu bạn không duy trì thói quen sau khi đã giảm cân, rất có thể bạn sẽ tăng cân trở lại.

Theo Cleveland Clinic, có khoảng 80 - 95% người giảm cân bị tăng cân trở lại, bởi cơ thể có thể phản ứng bằng các thay đổi hormone và chuyển hóa khiến bạn cảm thấy đói nhiều hơn.

Tại sao giảm cân lại thường bị làm quá?

Nhiều người thường khiến việc giảm cân trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

''Giảm cân thường phức tạp vì chúng ta cố gắng đạt sự hoàn hảo thay vì duy trì những thói quen đơn giản nhưng lặp lại mỗi ngày'', BS Kezia Joy (chuyên gia dinh dưỡng, là cố vấn y tế tại Welzo, Mỹ) cho hay. Các quy tắc có thể rất nghiêm ngặt. Nhiều chế độ ăn kiêng loại trừ một số nhóm thực phẩm, và một số người theo dõi gần như tất cả những gì họ ăn. Sự kết hợp này khiến giảm cân như một nhiệm vụ không thể vượt qua đối với phần lớn mọi người.

Cách đơn giản hóa quá trình giảm cân

Tin tốt là bạn hoàn toàn có thể làm cho quá trình này đơn giản hơn. Theo BS Joy, điều quan trọng là tập trung vào một vài nguyên tắc cơ bản mỗi ngày thay vì nhảy từ chế độ này sang chế độ khác, khiến bạn khó bền bỉ thực hiện.

1. Ưu tiên protein (và chất xơ) trong mọi bữa ăn

Một trong những mục tiêu chính của bạn nên là đảm bảo protein và chất xơ đủ trong mỗi bữa ăn.

Protein và chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ cân bằng đường huyết ổn định và giảm cơn thèm ăn giữa buổi.

2. Tạo thâm hụt calo nhỏ

Thay vì cắt giảm calo quá mức, BS Joy khuyên bạn hãy tạo một thâm hụt calo nhỏ.

Khi bạn tiêu thụ calo chỉ hơi thấp hơn nhu cầu năng lượng cần thiết, điều này sẽ thúc đẩy giảm cân nhưng vẫn bảo vệ tốc độ chuyển hóa và giúp bạn bớt cảm giác đói.

3. Tập thể dục đều đặn

Hoạt động thể chất thường xuyên là yếu tố then chốt nếu bạn muốn giảm cân và giữ mức cân đó lâu dài.

Xây dựng một chế độ hoạt động liên tục, bao gồm cả hoạt động sinh hoạt hàng ngày (đi bộ quanh nhà, leo cầu thang…) và lịch tập luyện đều đặn. Điều này giúp bạn đốt mỡ, bảo tồn cơ bắp và duy trì sức khỏe tổng thể.

Vì sao những nguyên tắc này hiệu quả?

Điểm chung của 3 nguyên tắc trên là chúng dựa vào thói quen hành vi đơn giản, thay vì yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối.

''Bằng cách cho phép linh hoạt trong việc bạn ăn gì, những hướng dẫn này dễ theo đuổi hơn khi sinh hoạt hàng ngày cũng như khi ở những tình huống xã hội'', BS Joy nói. Bởi vì các chế độ ăn nổi tiếng thường dựa vào hạn chế ngắn hạn, chúng thường không thành công. Trong khi các nguyên tắc đơn giản giúp thúc đẩy hành vi bền vững trong khoảng thời gian dài, cung cấp công cụ thiết yếu để hỗ trợ giảm cân lâu dài.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Một trong những bẫy phổ biến nhất khi giảm cân là hy vọng kết quả ngay lập tức. Điều này có thể khiến bạn từ bỏ trước khi nhìn thấy tiến bộ thực sự.

Giảm cân luôn là một hành trình, đòi hỏi nỗ lực, kiên trì và kiên nhẫn. Đôi khi bạn sẽ gặp giai đoạn bế tắc, điều đó là bình thường.

Thiếu nhất quán, đặc biệt vào cuối tuần hoặc những thời điểm bận rộn, cũng là lỗi khiến kế hoạch giảm cân thất bại. Một quy tắc đơn giản có thể dễ tuân theo khi bạn muốn nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu bạn không làm thường xuyên.

Tóm lại, bạn không cần phức tạp hóa giảm cân. 3 nguyên tắc sau đây: Uu tiên protein, chất xơ, tạo thâm hụt calo nhỏ và tập thể dục đều đặn, là nền tảng để bạn bắt đầu giảm cân bền vững ngay từ hôm nay.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Eat this)

Loại quả là "thần dược giảm cân", ít calo, giàu chất xơ lại vô cùng ngon miệng, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

Theo Tuấn Khang

Báo văn hóa

