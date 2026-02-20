Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 3 ngày Tết, nhiều gia đình vô tình phạm phải điều kiêng kỵ này trong bếp mà không biết

20-02-2026 - 13:24 PM | Sống

Sau 3 ngày Tết, nhiều gia đình vô tình phạm phải điều kiêng kỵ này trong bếp mà không biết

Nhiều cụ cao niên thường dặn...

Mùng 3 Tết khép lại, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm. Nhưng chính thời điểm “chuyển giao” này, không ít nhà vô tình phạm phải một điều kiêng kỵ trong bếp mà ít ai để ý: để bếp nguội lạnh, trống trơn sau khi hoá vàng.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng theo quan niệm dân gian, bếp là nơi giữ lửa mà giữ lửa đồng nghĩa với giữ sinh khí, giữ ấm no cho cả gia đình.

Sau 3 ngày Tết, nhiều gia đình vô tình phạm phải điều kiêng kỵ này trong bếp mà không biết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bếp lạnh sau Tết điều người xưa rất tránh

Trong văn hóa Việt, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn tượng trưng cho sự sum vầy, sung túc. Đặc biệt dịp Tết, bếp luôn đỏ lửa: luộc bánh chưng, kho thịt, hầm canh… Không khí ấy được xem là biểu tượng của tài lộc và đoàn viên.

Thế nhưng sau mùng 3, nhiều gia đình dọn dẹp sạch sẽ rồi… đóng bếp vài ngày vì “ăn đồ thừa cho hết”, không nấu nướng thêm gì. Người xưa cho rằng để bếp nguội lạnh ngay sau khi tiễn ông bà là hình ảnh không trọn vẹn giống như để nguồn sinh khí bị gián đoạn.

Dù không phải điều bắt buộc, nhưng quan niệm này phản ánh một triết lý quen thuộc: năm mới nên có sự tiếp nối, không để không gian sống rơi vào trạng thái trống trải quá lâu.

Vì sao việc “đóng bếp” bị xem là không tốt?

Theo phong tục, sau lễ hoá vàng, gia đình chính thức bước vào năm mới với năng lượng riêng của mình. Nếu những ngày đầu tiên ấy căn bếp không có hơi ấm, không có món mới được nấu, điều đó tượng trưng cho sự thiếu khởi động cho vận khí.

Nhiều cụ cao niên thường dặn: dù ăn ít, vẫn nên nấu một món đơn giản sau mùng 3 có thể chỉ là nồi canh nhỏ, đĩa rau xào hoặc bát cháo nóng. Mục đích không phải để ăn nhiều, mà để giữ “hơi ấm” trong nhà.

Điều kiêng kỵ thực ra bắt nguồn từ tâm lý sống

Nếu nhìn ở góc độ hiện đại, việc để bếp nguội lạnh không mang yếu tố mê tín, mà liên quan đến cảm giác. Một căn bếp không có mùi thức ăn mới, không có tiếng xào nấu sau những ngày rộn ràng dễ tạo cảm giác hụt hẫng, “hết Tết” một cách đột ngột.

Trong khi đó, một bữa cơm đơn giản sau mùng 3 lại giúp gia đình chuyển nhịp nhẹ nhàng hơn, tạo cảm giác tiếp nối thay vì ngắt quãng.

Làm gì để tránh “mất lửa” đầu năm?

Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần:

Nấu một món mới sau ngày hoá vàng.

Lau dọn bếp sạch sẽ, thay mới khăn lau, rửa gọn nồi niêu.

Bật bếp nấu ít nhất một lần thay vì chỉ hâm lại đồ cũ.

Hành động nhỏ này mang ý nghĩa khởi động lại nhịp sinh hoạt, giúp mọi người trong nhà có cảm giác năm mới chính thức bắt đầu theo cách tích cực.

Giữ lửa là giữ ấm no

Sau 3 ngày Tết, nhiều gia đình vô tình phạm phải điều kiêng kỵ này trong bếp mà không biết- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tết vốn là câu chuyện của sự đoàn viên và ấm áp. Sau mùng 3, khi khách khứa thưa dần, không khí lắng lại, căn bếp càng trở nên quan trọng. Giữ cho bếp có hơi ấm không phải vì kiêng kỵ cứng nhắc, mà vì đó là cách người Việt nhắc nhau về sự chăm lo và tiếp nối.

Có thể bạn không tin vào phong thủy, nhưng cảm giác bước vào một gian bếp sạch sẽ, có mùi cơm mới vẫn luôn mang lại sự yên tâm. Và đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại khiến chúng ta thấy năm mới khởi đầu nhẹ nhàng, tròn vẹn hơn.

Theo Vỹ Đình

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
người xưa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghiên cứu trên 82.000 người phát hiện: 1 môn thể thao “nhẹ nhàng” nhưng giúp kéo dài tuổi thọ, giảm mỡ máu cực hiệu quả

Nghiên cứu trên 82.000 người phát hiện: 1 môn thể thao “nhẹ nhàng” nhưng giúp kéo dài tuổi thọ, giảm mỡ máu cực hiệu quả Nổi bật

Chuyên gia phong thủy: 4 con giáp bùng nổ tài lộc ngay tháng 1 Bính Ngọ 2026, Top 1 đạt may mắn cả tình lẫn tiền

Chuyên gia phong thủy: 4 con giáp bùng nổ tài lộc ngay tháng 1 Bính Ngọ 2026, Top 1 đạt may mắn cả tình lẫn tiền Nổi bật

3 nguyên tắc giảm cân ngay lúc này mà tôi, 1 chuyên gia dinh dưỡng, muốn nhắn gửi bạn

3 nguyên tắc giảm cân ngay lúc này mà tôi, 1 chuyên gia dinh dưỡng, muốn nhắn gửi bạn

12:20 , 20/02/2026
Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn SMS, Telegram, Viber... có nội dung sau

Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn SMS, Telegram, Viber... có nội dung sau

12:16 , 20/02/2026
Người xưa dặn: Ngày đầu tiên đi làm mệt đến mấy cũng phải làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi

Người xưa dặn: Ngày đầu tiên đi làm mệt đến mấy cũng phải làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi

11:18 , 20/02/2026
Việt Nam lần đầu cho sinh sản nhân tạo loài cá triệu đồng/kg, Trung Quốc – Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu

Việt Nam lần đầu cho sinh sản nhân tạo loài cá triệu đồng/kg, Trung Quốc – Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu

10:39 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên