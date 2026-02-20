Nấu ăn đừng làm 3 việc này bên cạnh, coi chừng “nổ tung” cả gian bếp

Bếp là nơi sử dụng hằng ngày, ba bữa đều bắt đầu từ đây. Nhưng cũng chính vì có lửa, gas, điện và dầu mỡ cùng lúc nên chỉ cần một thao tác sai, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong tích tắc. Đặc biệt khi bếp gas đang bật, có ngọn lửa trần, một số thói quen tưởng vô hại lại tiềm ẩn rủi ro lớn.

Dưới đây là 3 việc tuyệt đối không nên làm cạnh bếp gas khi đang nấu ăn.

Đổ bột mì hoặc các loại bột gần bếp

Ít ai để ý rằng bột mì là dạng hạt bụi siêu mịn. Khi đổ bột, các hạt này có thể khuếch tán vào không khí. Nếu đạt nồng độ đủ cao và gặp nguồn lửa, nguy cơ xảy ra nổ bụi là có thật. Trong công nghiệp, nổ bụi bột được xếp vào nhóm tai nạn nguy hiểm với sức công phá lớn.

Trong căn bếp gia đình, nguy cơ thấp hơn do nồng độ thường không đủ cao, nhưng nếu đang bật bếp, có luồng gió từ cửa sổ hoặc máy hút mùi khiến bột bay nhiều hơn thì rủi ro sẽ tăng lên. Không chỉ bột mì mà tinh bột, bột cà phê, sữa bột cũng có đặc tính tương tự. Tốt nhất nên thao tác với các loại bột khi bếp chưa bật lửa.

Cho thực phẩm đông đá trực tiếp vào chảo dầu

Thực phẩm còn đông đá khi cho vào chảo dầu nóng có thể gây bắn dầu dữ dội. Lớp đá bên ngoài gặp nhiệt độ cao sẽ chuyển thành hơi nước gần như tức thì, làm dầu sôi trào và văng ra xung quanh.

Dầu nóng bắn vào da có thể gây bỏng nặng. Nguy hiểm hơn, nếu dầu trào xuống ngọn lửa bếp gas, nguy cơ bùng cháy rất cao. Vì vậy thực phẩm đông lạnh cần được rã đông và thấm khô nước trước khi chiên rán.

Đổ nước vào chảo dầu đang cháy

Khi chảo dầu bốc cháy, phản xạ tự nhiên của nhiều người là hắt nước để dập lửa. Đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Nước có nhiệt độ sôi khoảng 100 độ C, trong khi dầu ăn có thể đạt 300 độ C. Khi đổ nước vào, nước chìm xuống đáy chảo rồi bốc hơi đột ngột, đẩy dầu nóng bắn tung thành các giọt nhỏ li ti hòa vào không khí, tạo thành hỗn hợp dễ cháy và có thể gây bùng lửa mạnh.

Cách xử lý đúng là tắt nguồn gas ngay lập tức, không di chuyển chảo, sau đó dùng nắp kim loại đậy kín chảo để cắt nguồn oxy làm lửa tắt dần. Không dùng nước để dập lửa dầu.

Ngoài 3 hành động trên, cũng không nên đặt một số vật dụng sát bếp gas.

- Không để bật lửa cạnh bếp: Nếu bếp bật nhiều lần không cháy, khí gas có thể tích tụ trong không khí. Dùng bật lửa mồi thêm trong tình huống này dễ gây bùng cháy bất ngờ.

- Không đặt điện thoại hay thiết bị điện tử sát bếp: Nhiều người vừa nấu ăn vừa xem công thức trên điện thoại. Tuy nhiên khu vực gần bếp có nhiệt độ cao. Pin lithium trong thiết bị điện tử nếu quá nóng có thể phồng, cháy hoặc phát nổ trong điều kiện bất lợi.

- Không đặt chai dầu ăn cạnh bếp: Để chai dầu sát bếp cho tiện tay là thói quen phổ biến nhưng không an toàn. Nhiệt độ cao liên tục có thể làm dầu nhanh bị oxy hóa, biến chất và có mùi khét. Dầu bị ôi nếu tiếp tục sử dụng không có lợi cho sức khỏe. Nên bảo quản dầu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt.

Tóm lại, bếp gas tạo ra ngọn lửa trần nên mọi thao tác xung quanh cần đặc biệt cẩn trọng. Không đổ bột gần lửa, không cho đồ đông đá vào dầu nóng, không hắt nước khi cháy dầu và tránh đặt vật dễ cháy hoặc nhạy cảm nhiệt sát bếp. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến căn bếp trở thành điểm phát hỏa.

Nguồn và ảnh: Sohu