Sau mùng 3, bếp ám mùi đến mức mở cửa vẫn không hết - cho đến khi thử cách này

Không phải mùi thối. Nhưng là mùi dầu mỡ, mùi khói chiên, mùi gia vị quyện vào nhau – bám vào tường, rèm cửa và cả quần áo.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần xịt nước hoa phòng là xong. Nhưng năm nay, tôi thử làm theo một cách khác. Và chỉ sau khoảng 20–30 phút, căn bếp thực sự "dễ thở" trở lại.

Vì sao mở cửa thôi chưa đủ?

Sau nhiều ngày nấu liên tục, mùi không chỉ nằm trong không khí. Nó bám vào:

- Màng dầu mỏng trên tường và tủ bếp

- Lưới lọc của máy hút mùi

- Thùng rác và cống thoát nước

- Rèm cửa, khăn lau bếp

Nếu chỉ mở cửa, bạn đang xử lý phần không khí. Còn "nguồn phát mùi" vẫn ở đó. Tôi nhận ra mình cần làm đúng một bước quan trọng trước khi nghĩ đến xịt thơm.

Cách tôi làm: "Xả mùi" bằng hơi nước chanh – giấm

Đây là cách đơn giản nhất tôi từng thử, không cần mua thêm gì.

Bước 1: Đun một nồi nước lớn

Tôi cho vào nồi:

- 1–2 quả chanh cắt lát (hoặc 3–4 thìa giấm trắng)

- Vài lát sả đập dập (nếu có)

- Đun sôi rồi để lửa nhỏ trong khoảng 10–15 phút.

Hơi nước nóng mang theo tinh dầu chanh và sả lan khắp bếp, giúp trung hòa mùi dầu mỡ thay vì chỉ che lấp.

Bước 2: Lau lại bề mặt còn bám dầu

Trong lúc nồi nước đang sôi, tôi pha nước ấm với một ít giấm hoặc nước rửa chén loãng, lau lại:

- Mặt bếp

- Thành tường gần bếp nấu

- Tay nắm tủ

- Mặt bàn ăn

Chỉ cần một lớp lau kỹ, mùi giảm rõ rệt.

Bước 3: Xử lý thùng rác và cống

Tôi thay túi rác ngay trong ngày mùng 4, rửa thùng bằng nước nóng pha chút muối. Sau đó, đổ một cốc nước nóng pha giấm xuống cống thoát nước bồn rửa.

Rất nhiều mùi dai dẳng thực ra đến từ khu vực này.

Trước đây, tôi thường:

- Xịt nước hoa phòng liên tục

- Bật máy hút mùi nhưng không vệ sinh lưới lọc

- Đốt tinh dầu nhưng không lau bề mặt

Kết quả là mùi chỉ đỡ trong 1–2 tiếng rồi quay lại.

Sau khi hiểu rằng phải xử lý gốc mùi trước, mọi thứ thay đổi hẳn.

Một mẹo nhỏ nữa nếu bếp vẫn còn nặng mùi

Nếu sau khi làm sạch mà bếp vẫn còn hơi ám, tôi đặt một bát nhỏ bã cà phê khô hoặc baking soda trong góc bếp qua đêm. Hai nguyên liệu này có khả năng hút mùi tự nhiên rất tốt.

Sáng hôm sau, không khí nhẹ hơn hẳn.

Vì sao nên làm ngay sau mùng 3?

Từ mùng 4 trở đi, nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị đi làm lại. Nếu để mùi bếp kéo dài sang tuần sau, cảm giác ngột ngạt sẽ theo bạn mỗi lần bước vào nhà.

Tôi xem việc "xả mùi bếp" giống như việc chỉnh lại kế hoạch tiền bạc sau Tết. Đều là những việc nhỏ nhưng giúp mình nhẹ đầu hơn trước khi năm mới thực sự bắt đầu.

Chỉ một nồi nước chanh sôi, vài lượt lau kỹ và một chút chú ý đến thùng rác – bếp nhà tôi đã thơm lại theo cách rất tự nhiên.

Không cần xịt phòng nồng nặc. Không cần mua thêm thiết bị đắt tiền.

Sau mùng 3, thay vì để mùi Tết kéo dài thêm vài tuần, tôi chọn xử lý dứt điểm trong một buổi sáng. Và căn bếp – nơi đã vất vả suốt mấy ngày qua – cuối cùng cũng được "nghỉ thở" đúng nghĩa.