Gần 300 "quái thú" cỡ lớn tràn ra khu chợ đông đúc, người dân thấp thỏm vì chúng ngày càng dạn

Theo ghi nhận của báo địa phương Thairath ngày 17/2, rất nhiều con "quái thú" bất ngờ xuất hiện dày đặc tại khu vực hào thành phía sau một khu chợ trung tâm ở Thái Lan. Sự việc xảy ra tại khu vực hào nước phía sau chợ Talat Pratu Phi, thuộc thành phố Nakhon Ratchasima (còn gọi là Korat). Đây là khu chợ đông đúc, mỗi ngày thu hút lượng lớn người dân và du khách.

Bò lên vỉa hè, nằm sát lối đi giữa ban ngày

Người dân địa phương cho biết những con "quái thú" này là thằn lằn nước phân bố không đồng đều, song tại một số đoạn dọc hào thành, số lượng ước tính có thể dao động từ 200 đến gần 300 con. Nhiều cá thể kích thước lớn thường xuyên bò lên bờ tìm kiếm thức ăn, xuất hiện ngay trên vỉa hè hoặc nằm sát lối đi, chỉ cách quầy hàng vài bước chân.

"Chúng bò rất gần người. Có lúc tôi thấy chúng nằm ngay sát lối đi, nhìn khá đáng sợ", một cư dân chia sẻ với truyền thông địa phương.

Rất nhiều con "quái thú" bất ngờ xuất hiện dày đặc tại khu vực hào thành phía sau một khu chợ trung tâm ở Thái Lan. (Ảnh: Thairath)

Dù chưa ghi nhận trường hợp tấn công nào, sự hiện diện của loài bò sát cỡ lớn tại khu vực công cộng vẫn làm dấy lên mối lo ngại, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Không ít tiểu thương thừa nhận mỗi lần nhìn thấy những cá thể lớn bất ngờ trườn lên bờ đều cảm thấy bất an, nhất là trong khung giờ chợ đông khách.

Việc xử lý tình huống cũng không đơn giản, bởi thằn lằn nước thuộc nhóm động vật hoang dã được pháp luật Thái Lan bảo vệ. Mọi hoạt động bắt giữ hay di dời đều phải tuân theo quy trình chuyên biệt từ cơ quan chức năng.

Tồn tại nhiều năm, ngày càng dạn người vì được cho ăn

Bà Ramphoei (57 tuổi), sống lâu năm tại khu vực, cho biết quần thể thằn lằn nước đã tồn tại quanh hào thành từ nhiều năm trước. Theo bà, có những con to "gần bằng cá sấu", thường xuyên nổi lên mặt nước rồi bò lên bờ vào những thời điểm nhất định trong ngày.

Một số cư dân nhận định nguyên nhân khiến chúng ngày càng dạn người có thể xuất phát từ việc được cho ăn thường xuyên. Khi được cung cấp thức ăn từ các tiểu thương hoặc người dân hiếu kỳ, thằn lằn nước dần hình thành thói quen phụ thuộc, giảm bản năng cảnh giác tự nhiên và không còn e dè trước đám đông.

Một số cư dân nhận định nguyên nhân khiến chúng ngày càng dạn người có thể xuất phát từ việc được cho ăn thường xuyên. (Ảnh: Thairath)

Phần lớn các cá thể sau khi kiếm ăn sẽ quay trở lại khu vực hào nước. Tuy nhiên, trước số lượng ngày càng lớn, nhiều ý kiến cho rằng chính quyền cần sớm có biện pháp quản lý hoặc kiểm soát phù hợp, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, nhất là tại khu vực chợ vốn luôn đông đúc.

Theo Thairath, việc bắt gặp thằn lằn nước tại các hào thành, chợ truyền thống và khu dân cư ở Nakhon Ratchasima đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong vài năm gần đây. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một con thằn lằn khổng lồ từng bò vào một nhà hàng tại Thái Lan, được cho là bị thu hút bởi mùi thức ăn, khiến thực khách hoảng hốt rời khỏi bàn.

Sự việc lần này một lần nữa đặt ra bài toán cân bằng giữa bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo an toàn cho cộng đồng đô thị. Trong bối cảnh môi trường sống tự nhiên dần thu hẹp, những cuộc "chạm trán" giữa con người và động vật hoang dã có xu hướng gia tăng, đòi hỏi giải pháp quản lý thận trọng và lâu dài.