3 loại cây chiêu tài lộc, giải độc gan nên trồng trong nhà

22-02-2026 - 09:32 AM | Sống

Có những loại cây vừa được xem là cây chiêu tài lộc trong phong thủy, vừa gắn với công dụng hỗ trợ thanh lọc, giải độc gan theo quan niệm dân gian, rất đáng trồng trong nhà.

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến những loại cây vừa có giá trị dinh dưỡng, vừa mang ý nghĩa phong thủy, có thể trồng ngay tại ban công hay sân thượng. Dưới đây là ba loại cây dễ trồng, giúp hỗ trợ gan thải độc, đồng thời mang đến sinh khí và tài lộc cho gia chủ.

Cây bưởi: "Trợ thủ" tự nhiên của gan, biểu tượng của sung túc

Bưởi nổi tiếng là loại quả giàu vitamin C và naringenin – hoạt chất có khả năng giúp gan kích hoạt các enzyme giải độc và giảm tình trạng viêm. Thói quen ăn bưởi đều đặn không chỉ hỗ trợ gan loại bỏ độc tố mà còn góp phần giảm mỡ gan, cải thiện chuyển hóa chất béo.

Trong phong thủy, bưởi được xem là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng và viên mãn. Những chùm quả tròn đầy, vỏ xanh mướt mang đến cảm giác đủ đầy, tươi mới cho ngôi nhà.

Bạn hoàn toàn có thể trồng bưởi tại sân thượng hoặc ban công rộng. Nên chọn các giống bưởi lùn, trồng trong chậu lớn có lỗ thoát nước tốt, đất tơi xốp và giàu dinh dưỡng.

Cây táo : L á chắn bảo vệ gan và nguồn năng lượng bình an

3 loại cây chiêu tài lộc, giải độc gan nên trồng trong nhà- Ảnh 1.

Cây táo.

Táo chứa pectin - một loại chất xơ hòa tan có khả năng hỗ trợ đào thải kim loại nặng và độc tố khỏi đường tiêu hóa, từ đó giảm gánh nặng cho gan. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như quercetin trong táo còn giúp bảo vệ tế bào gan trước những tổn thương do gốc tự do gây ra.

Về phong thủy, táo tượng trưng cho sự bình an, may mắn và trí tuệ. Màu đỏ của quả chín được xem là gam màu mang năng lượng tích cực, tạo cảm giác ấm áp và hài hòa cho không gian sống.

Để trồng táo tại ban công, bạn nên chọn những giống táo lùn, phù hợp với điều kiện chậu như táo Gala mini. Sử dụng chậu sâu, đất tơi xốp, giàu mùn, đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng. Bón phân hữu cơ định kỳ và cắt tỉa cành gọn gàng để cây phát triển cân đối. Khi táo chín đỏ trên cành, ban công không chỉ thêm đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác yên bình, thư thái.

Cây cam : B iểu tượng của tròn đầy, thịnh vượng

Cam là loại quả quen thuộc, giàu vitamin C giúp cơ thể sản xuất glutathione – một hợp chất quan trọng trong quá trình gan thải độc. Ngoài ra, cam còn chứa nhiều flavonoid có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan trước các tác nhân gây stress oxy hóa.

Trong quan niệm phong thủy, cam đại diện cho sự tròn đầy, viên mãn và thịnh vượng. Cây cam sai quả thường được trưng bày trong những dịp đặc biệt như Tết với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.

Để trồng cam tại sân thượng hay ban công, bạn nên chọn các giống cam lùn như cam mật, cam canh. Trồng trong chậu lớn, đất tơi xốp, thoát nước tốt và đảm bảo cây được phơi nắng tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Chăm sóc đúng cách, cây không chỉ cho quả ngon mà còn trở thành điểm nhấn xanh mát, góp phần làm đẹp không gian sống.

Việc trồng những loại cây này không chỉ mang lại nguồn thực phẩm tươi sạch, hỗ trợ gan khỏe mạnh mà còn giúp ban công, sân thượng trở thành "khu vườn nhỏ" đầy sinh khí. Một góc xanh vừa tốt cho sức khỏe, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực chắc chắn sẽ góp phần tạo nên cảm giác an yên và thịnh vượng cho mỗi gia đình.

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

