Tỷ phú Elon Musk tuyên bố nghề sẽ bị AI thay thế trong cuối năm nay

Tỷ phú Elon Musk nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến bộ với tốc độ đủ nhanh để thay đổi căn bản ngành lập trình, thậm chí có thể khiến việc tự viết code trở nên không cần thiết ngay trong cuối năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp toàn thể nhân viên tuần này của xAI, công ty AI vừa sáp nhập vào SpaceX hồi đầu tháng 2, Musk cho biết: “Mọi thứ sẽ chuyển biến, có thể ngay trong cuối năm nay, đến mức bạn thậm chí không cần tự viết code nữa. AI sẽ trực tiếp tạo ra mã nhị phân”.

Theo ông, các hệ thống AI trong tương lai gần có thể tạo ra mã nhị phân hiệu quả hơn cả những trình biên dịch hiện nay. Thay vì trải qua quy trình lập trình truyền thống với nhiều bước trung gian, người dùng chỉ cần yêu cầu AI tạo mã nhị phân được tối ưu cho một đầu ra cụ thể.

“Chúng tôi kỳ vọng Grok Code sẽ đạt trình độ tiên tiến nhất trong 2-3 tháng tới. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh”, tỷ phú Elon Musk cho biết. (Ảnh: Tekedia)

Tham vọng mở rộng của xAI

Giữa năm ngoái, xAI đã giới thiệu Grok Code Fast 1, nhấn mạnh thế mạnh của mô hình là “khả năng mang lại hiệu năng cao trong một thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm”, phù hợp cho các tác vụ lập trình thông thường với chi phí thấp.

Tại cuộc họp, Musk cũng phác thảo kế hoạch xây dựng xAI thành một công ty AI toàn diện, cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống tạo hình ảnh, video và công cụ lập trình. Ban lãnh đạo cho biết đang đẩy mạnh tuyển dụng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành nhân sự AI ngày càng gay gắt.

Song song đó, Musk thông báo công ty đang tái cấu trúc để phù hợp với quy mô mới. “Tất nhiên, khi điều này xảy ra, sẽ có những người phù hợp hơn với giai đoạn đầu của công ty và ít phù hợp hơn với giai đoạn sau”, ông giải thích.

Thông báo được đưa ra sau khi hai nhà đồng sáng lập xAI là Tony Wu và Jimmy Ba lần lượt rời công ty vào ngày 9 và 10/2.

“5 năm tới không còn lập trình viên nào là con người"

Quan điểm về việc AI thay thế lập trình viên cũng được nhiều lãnh đạo công nghệ chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn trên Mindsets Podcast giữa năm 2023, Emad Mostaque, CEO Stability AI, từng nhận định: “5 năm tới không còn lập trình viên nào là con người”.

CEO Stability AI, từng nhận định “5 năm tới không còn lập trình viên nào là con người”. (Ảnh: Stability AI)

Gần đây, trong báo cáo thu nhập quý IV/2025, Gustav Söderström, đồng CEO Spotify, cho biết các lập trình viên giỏi nhất của công ty đã “không viết dòng code nào kể từ tháng 12 năm ngoái” nhờ có AI hỗ trợ.

Những phát biểu này cho thấy AI không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ mà đang được nhìn nhận như lực lượng có thể tái định hình toàn bộ quy trình phát triển phần mềm trong tương lai gần.