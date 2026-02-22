Cháy lớn quán cà phê ở TPHCM

CLIP: Khói lửa bùng lên dữ dội.

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn quán cà phê.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 9 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ quán cà phê nằm trong hẻm trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ). Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không hiệu quả.

Do bên trong nội thất gồm nhiều gỗ nên lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực cả một vùng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hỏa hoạn gây tổn thất nặng nề cho quán. Đến 10 giờ, khói vẫn nghi ngút.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

