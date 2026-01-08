Khoảnh khắc chủ nhà nhảy xuống từ tầng 6 thoát thân trong vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội

Vào khoảng 8h15' sáng nay (8/1), một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin trên Người Lao Động, một nhân chứng cho biết ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên, cột khói bốc cao khiến nhiều người dân hoảng sợ. Chia sẻ trên VietNamNet, ông Bùi Huy Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết thêm, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Chủ nhà do hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Khoảnh khắc chủ nhà nhảy xuống mái nhà bên cạnh để tìm cách thoát khỏi vụ hỏa hoạn được được người dân chứng kiến ghi lại.





Về công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong. Đến 10h, đám cháy vẫn còn diễn ra bên trong ngôi nhà, khói đặc lan sang các nhà lân cận.

Tổ chữa cháy của Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) đã phối hợp cùng các lực lượng đưa một cụ già ra bên ngoài nhằm tránh khói và khí độc. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường.

Cập nhật mới nhất trên Dân Trí, vào 12h trưa cùng ngày, công tác chữa cháy đang rất khẩn trương.