22-02-2026 - 12:32 PM | Sống

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9, kéo dài liên tiếp 3-5 ngày.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, người lao động còn 3 ngày nghỉ dài ngày trong năm 2026.

Kỳ nghỉ dài ngày sắp tới là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba Âm lịch). Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ nhật, là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4).

Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4.

Sau Tết Nguyên đán, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày- Ảnh 1.

Người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày trong năm 2026.

Ngay sau khi kết thúc 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động tiếp tục nghỉ 4 ngày dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hai ngày lễ lớn rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần liền kề sau đó, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày (từ 30/4 đến hết 3/5).

Sau Tết Nguyên đán, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày- Ảnh 2.

Chi tiết lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026 (Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu)

Đối với dịp Quốc khánh 2/9, theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Phương án được đưa ra là nghỉ ngày 1/9 và ngày 2/9.

Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8 sang thứ Bảy ngày 22/8. Khi tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, bao gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau, tùy theo tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đáng chý ý, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây sẽ là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Theo Minh Tuệ

vtcnews.vn

