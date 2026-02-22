'Học lỏm' người giúp việc 7 mẹo dọn dẹp nhà cửa có thể thay đổi cuộc sống

Giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng là mong muốn của hầu hết mọi người. Thế nhưng giữa guồng quay bận rộn của công việc và cuộc sống, không phải ai cũng có đủ thời gian và kinh nghiệm để dọn dẹp hiệu quả. Trong khi đó, những người giúp việc , vốn dành phần lớn thời gian mỗi ngày để làm sạch không gian sống của người khác, lại sở hữu vô số mẹo nhỏ thông minh, giúp công việc trở nên nhanh gọn và khoa học hơn.

Mới đây, một người dùng Reddit chia sẻ 7 mẹo dọn dẹp mà học được từ những người giúp việc. “Tôi đã học được rất nhiều mẹo nhỏ từ những người giúp việc trong những năm qua. Đây là những lời khuyên nhỏ mà tôi vẫn sử dụng đến ngày nay”, người này viết, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự tỉ mỉ và tận tâm của những người làm dịch vụ vệ sinh.

Dưới đây là 7 mẹo được cho là “thay đổi cuộc sống”, giúp việc dọn dẹp trở nên dễ dàng và mang lại cảm giác dễ chịu rõ rệt cho không gian sống.

Những mẹo giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng. (Ảnh: Getty Images)

Luồn dây sạc qua khung giường để nó luôn trong tầm tay

Mẹo đầu tiên nghe có vẻ đơn giản nhưng lại tạo ra khác biệt lớn trong sinh hoạt hằng ngày. Thay vì để dây sạc điện thoại treo lủng lẳng xuống sàn, người dùng cho biết họ học được cách luồn dây qua khung giường để đầu sạc luôn nằm gọn trên mặt đệm, dễ lấy khi cần.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi khi lần đầu tiên lên giường và thấy người giúp việc làm điều này cho tôi”, người đăng bài chia sẻ. Từ một chi tiết nhỏ, việc sắp xếp không chỉ gọn gàng hơn mà còn tránh tình trạng dây rơi xuống đất hoặc bị vướng víu.

Gấp giấy vệ sinh thành hình tam giác và cố định vào vòi nước

Mẹo thứ hai được người dùng gọi vui là “mẹo giấy vệ sinh buộc vào vòi nước”. Theo đó, sau khi dọn dẹp phòng tắm, họ gấp mẩu giấy vệ sinh cuối cùng thành hình tam giác rồi ấn nhẹ vào vòng tròn của vòi nước bồn rửa để cố định.

Chi tiết nhỏ này tạo cảm giác phòng tắm vừa được làm sạch, đồng thời gây ấn tượng với khách đến nhà. “Tôi đã biết mẹo này rồi nhưng giờ tôi áp dụng nó mỗi khi có khách. Khách khứa đều rất ngạc nhiên”, tác giả viết. Dù chỉ là một thao tác đơn giản, nó mang lại hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp không gian trở nên chỉn chu hơn.

Cách làm này giúp không gian trở nên chỉn chu hơn.

Sắp xếp gối và đồ dùng theo cách sáng tạo

Mẹo thứ ba liên quan đến cách bài trí trong phòng ngủ. Theo người đăng bài trên Reddit, đôi khi người giúp việc sắp xếp gối, quần áo ngủ hoặc chăn theo cách rất đẹp mắt khiến bản thân tự hỏi vì sao mình không nghĩ ra sớm hơn.

Tác giả từng có một người dọn dẹp hay xếp gối và chăn của trẻ thành những hình thù dễ thương, tạo cảm giác ấm áp và chu đáo. Sự sáng tạo trong cách sắp xếp không chỉ khiến căn phòng gọn gàng mà còn mang lại niềm vui cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Mở toàn bộ rèm cửa để tăng cảm giác sạch sẽ

Một thay đổi khác đến từ việc tận dụng ánh sáng tự nhiên. “Tôi mở tất cả các rèm cửa”, người đăng bài nhấn mạnh. Trước đây, gia đình này thường dọn dẹp trong không gian tương đối tối. Tuy nhiên, khi học theo thói quen của người giúp việc và mở toàn bộ rèm, họ nhận ra căn phòng trông sạch sẽ hơn hẳn.

Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp dễ phát hiện bụi bẩn mà còn khiến không gian trở nên thoáng đãng, sáng sủa và tươi mới ngay lập tức.

Trang bị máy hút bụi cầm tay cho bếp

Mẹo thứ năm được gọi là “mẹo thay đổi cuộc sống”: Mua một chiếc máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn và để sẵn trong ngăn kéo bếp. Theo chia sẻ, việc lôi máy hút bụi lớn ra sử dụng thường khá phiền phức, khiến họ chỉ dọn khi vụn thức ăn tích tụ nhiều.

Tuy nhiên, với một thiết bị nhỏ đặt ngay trong tầm tay, họ có thể nhanh chóng hút vụn bánh mì, bụi bẩn bất cứ khi nào nhìn thấy. Nhờ đó, bếp luôn sạch sẽ mà không tốn quá nhiều công sức.

Xịt dung dịch trước, quay lại lau sau

Trước đây, tác giả bài đăng thường xịt dung dịch tẩy rửa lên bề mặt và lau ngay lập tức. Sau khi học từ người giúp việc, người này thay đổi quy trình, xịt dung dịch lên bề mặt cần làm sạch, chuyển sang xử lý khu vực khác, rồi quay lại chà rửa sau.

Cách làm này giúp dung dịch có thời gian phát huy tác dụng, làm mềm vết bẩn và giúp việc lau chùi trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Gấp khăn tắm kiểu “xúc xích” để nâng tầm không gian

Mẹo cuối cùng liên quan đến cách gấp khăn tắm. Thay vì chỉ gấp đôi rồi gấp đôi thêm lần nữa, hãy chuyển sang gấp khăn theo kiểu cuộn dài như “xúc xích”, sau đó cuộn tròn hoặc gấp hai đầu vào giữa.

Đây là “một chi tiết nhỏ nhưng nâng tầm không gian”. Cách gấp này giúp khăn trông gọn gàng, giống phong cách khách sạn, đồng thời tối ưu diện tích lưu trữ. Tác giả cũng gợi ý tham khảo thêm các cách gấp khác trên YouTube để thực hiện dễ dàng hơn.

Bài đăng trên Reddit nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng khác, với hàng loạt mẹo dọn dẹp được bổ sung.

Một người khuyên nên lau các bề mặt trong phòng tắm bằng giấy vệ sinh trước để loại bỏ bụi khô, sau đó mới dùng dung dịch làm sạch. Theo họ, cách này nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Người khác chia sẻ về thứ tự dọn dẹp trong bếp như sau: Lau mặt bàn, quét nhà trước khi rửa bát. Lý do là việc rửa bát thường làm nước bắn ra sàn, nếu đã quét và lau khô trước đó sẽ tránh làm bẩn lại chổi hoặc phải tốn thêm khăn giấy để xử lý.

Một ý kiến khác nhấn mạnh việc lau bụi và khử trùng phần dưới của bồn cầu, khu vực giữa bệ ngồi và sàn nhà. Đây là vị trí nhiều người bỏ qua, nhưng khi được làm sạch, toàn bộ phòng tắm sẽ trông sạch sẽ hơn rõ rệt.

Từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, các mẹo dọn dẹp của người giúp việc cho thấy sự khác biệt nằm ở sự tinh tế và quy trình hợp lý. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ cũng đủ để biến việc dọn nhà trở nên nhẹ nhàng và mang lại cảm giác dễ chịu lâu dài cho không gian sống.