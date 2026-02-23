Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết

23-02-2026 - 13:06 PM | Sống

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Kạn đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Mới đây, công an phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời hỗ trợ người dân tìm lại tài sản bị bỏ quên.

Cụ thể, 19/02 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), Công an phường Bắc Kạn đã tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1991, sinh sống tại xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).

Người phụ nữ cho biết đã cùng gia đình đi chụp ảnh tại khu vực phố đi bộ Sông Cầu, thuộc tổ 3, phường Bắc Kạn. Sau khi chụp ảnh xong, do sơ suất, chị đã để quên 01 túi xách, trong túi có 12 triệu đồng tiền mặt và 1,5 chỉ vàng. Khi trở về nhà, phát hiện không thấy túi xách, chị Hoài quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Kạn đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Lực lượng chức năng xác định 2 người đàn ông đi ngang qua khu vực đã nhặt được túi xách của chị Hoài. Hai người này đã chủ động mang túi xách gửi lại quán nước gần đó, không để lại danh tính, với mong muốn tài sản sớm được trả lại cho người đánh mất.

Chị Hoài cùng người thân nhận lại tài sản bị thất lạc. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Sau khi xác minh đầy đủ, Công an phường Bắc Kạn đã tiến hành bàn giao lại toàn bộ số tài sản còn nguyên vẹn cho chị Nguyễn Thị Thu Hoài theo đúng quy định. Nhận lại tài sản, chị Hoài bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an cùng những người dân có nghĩa cử đẹp.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên

