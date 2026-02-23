Uống gì để cơ thể 'nhẹ gánh' sau chuỗi tiệc tùng giàu đạm, nhiều dầu mỡ?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, những ngày Tết với lịch tiệc tùng dày đặc, rượu bia, nước ngọt và thực phẩm nhiều dầu mỡ khiến không ít người bước vào năm mới trong trạng thái nặng nề, đầy bụng, thậm chí tăng cân nhanh.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt, một số loại trà quen thuộc có thể hỗ trợ cơ thể “giảm tải” sau chuỗi ngày quá đà.

Trà xanh hỗ trợ chống oxy hóa

Trà xanh chứa catechin, trong đó nổi bật là Epigallocatechin Gallate (EGCG) – hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu ghi nhận EGCG có thể hỗ trợ tăng nhẹ chuyển hóa năng lượng và góp phần giảm stress oxy hóa, tình trạng thường gia tăng sau các bữa ăn nhiều chất béo.

Tuy vậy, trà xanh không phải “thần dược” đốt mỡ. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống trà loãng, sau bữa ăn 30–60 phút để hạn chế kích ứng dạ dày. Uống khi bụng đói hoặc pha quá đặc có thể gây cồn cào, buồn nôn ở người nhạy cảm.

Nước lá vối giúp ổn định chuyển hóa

Lá vối là thức uống dân gian phổ biến tại nhiều vùng quê Việt Nam. Một số dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy chiết xuất lá vối chứa hàm lượng polyphenol tương đối cao - nhóm chất có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Ngoài ra, lá vối được ghi nhận có thể ức chế men alpha-glucosidase, enzyme tham gia phân giải tinh bột thành đường, từ đó làm chậm hấp thu glucose sau ăn. Thành phần beta-sitosterol trong lá vối cũng được nghiên cứu liên quan đến chuyển hóa lipid. Dù vậy, tác dụng này chỉ mang tính hỗ trợ và chưa thể thay thế các biện pháp kiểm soát đường huyết hoặc mỡ máu theo chỉ định y khoa.

Một số loại trà quen thuộc có thể hỗ trợ phục hồi nhẹ nhàng sau Tết.

Trà gừng giảm đầy hơi

Sau những bữa ăn nhiều đạm và chất béo, cảm giác chướng bụng, khó tiêu khá phổ biến. Gừng chứa gingerol và shogaol – các hợp chất có thể kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm buồn nôn.

Một cốc trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đặc biệt trong thời tiết se lạnh đầu năm. Tuy nhiên, người bị viêm loét dạ dày , trào ngược nặng nên thận trọng vì gừng có tính cay, nóng.

Trà hoa cúc hỗ trợ giấc ngủ

Tết cũng là thời điểm nhiều người thức khuya, xáo trộn nhịp sinh học. Trà hoa cúc được biết đến với tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một tách trà hoa cúc ấm trước giờ ngủ có thể góp phần làm dịu căng thẳng, giúp cơ thể trở lại nhịp sinh hoạt ổn định.

Không có trà nào thay thế lối sống lành mạnh

Các chuyên gia lưu ý, dù là trà xanh, lá vối, gừng hay hoa cúc, người dùng cần sử dụng đúng cách: không uống quá đặc, không uống khi bụng rỗng và không lạm dụng với kỳ vọng giảm cân nhanh. Những loại trà này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể bù đắp cho chế độ ăn uống thiếu kiểm soát, càng không thay thế thuốc điều trị ở người có bệnh nền.

Sau Tết, điều quan trọng nhất vẫn là điều chỉnh nhịp sinh hoạt: giảm rượu bia, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ, tăng rau xanh, bổ sung chất xơ, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc. Khi nền tảng lối sống được thiết lập lại, một tách trà ấm mới thực sự phát huy vai trò như người bạn đồng hành, giúp cơ thể cân bằng và khởi động năm mới nhẹ nhàng hơn.