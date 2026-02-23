Không phải Quan Vũ, Mã Siêu: 4 mãnh tướng này mới là những người dám đối đầu Lữ Bố mà không hề nao núng

Trận chiến Hổ Lao Quan là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Lữ Bố. Chỉ trong thời gian ngắn, ông liên tiếp hạ gục Phương Duyệt, Mục Thuận và nhiều danh tướng khác. Hình ảnh "nhất Lữ, nhị Triệu, tam Điển Vi…" bắt đầu được hậu thế nhắc đến cũng từ những trận đánh vang dội như vậy.

Trận chiến Hổ Lao Quan là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ từng nổi danh nhờ chém Hoa Hùng, nhưng trước Lữ Bố, ông không hề chủ quan. Mã Siêu – người được ví có khí phách chẳng kém ai cũng không thực sự có cơ hội đối đầu trực diện với Lữ Bố trong một trận sinh tử. Điều đó phần nào cho thấy, uy danh của Lữ Bố đủ lớn để khiến những võ tướng hàng đầu cũng phải tính toán thận trọng.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ấy, vẫn có những người sẵn sàng xông lên, không lùi bước.

Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử: Những cái tên khiến Lữ Bố phải dè chừng

Người đầu tiên phải nhắc tới chính là Trương Phi. Tại Hổ Lao Quan, khi chư hầu chùn bước, Trương Phi đã trực tiếp lao ra thách đấu. Tiếng gầm của ông vang dội chiến trường, khiến Lữ Bố phải tập trung toàn lực ứng chiến. Dù không phân thắng bại, nhưng khí thế của Trương Phi đủ để chứng minh, ông không hề sợ Lữ Bố.

Sau này, khi Lữ Bố giao chiến với quân Tào Tháo ở Bộc Dương, hai cái tên khác nổi bật là Điển Vi và Hứa Chử. Điển Vi nổi tiếng với sức mạnh hơn người, từng liều mình cứu Tào Tháo giữa vòng vây. Trước Lữ Bố, ông vẫn giữ vững khí thế, không hề tỏ ra lép vế về tinh thần.

Dù không phân thắng bại, nhưng khí thế của Trương Phi đủ để chứng minh, ông không hề sợ Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Hứa Chử cũng vậy. Là mãnh tướng thân cận của Tào Tháo, ông nhiều lần trực diện giao phong với Lữ Bố. Dù không thể một mình hạ gục đối thủ, nhưng sự gan dạ và quyết tâm của Hứa Chử khiến các trận chiến luôn ở thế cân bằng. Có lần, khi thấy cục diện giằng co, Điển Vi cùng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên phối hợp tấn công, buộc Lữ Bố phải rút lui.

Những trận đánh ấy không chỉ là so tài võ nghệ, mà còn là cuộc đấu về khí phách. Và ở phương diện này, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử đều không hề thua kém.

Triệu Tử Long: Mãnh tướng "không kịp gặp" Lữ Bố

Một cái tên khác thường được nhắc đến là Triệu Vân (hay còn gọi là Triệu Tử Long). Dù không có cơ hội trực tiếp so tài với Lữ Bố, nhưng chiến tích Trường Bản Pha đã đủ chứng minh bản lĩnh của ông. Đơn thương độc mã xông pha giữa vòng vây, bảo vệ ấu chúa, Triệu Vân thể hiện khí phách khiến cả quân Tào cũng phải kiêng nể.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nếu có cơ hội đối đầu, Triệu Tử Long cũng không phải kiểu tướng sẽ run sợ trước uy danh Lữ Bố.

Đơn thương độc mã xông pha giữa vòng vây, bảo vệ ấu chúa, Triệu Vân thể hiện khí phách khiến cả quân Tào cũng phải kiêng nể. (Ảnh: Sohu)

Xét cho cùng, điều làm nên sự khác biệt không chỉ là võ nghệ, mà còn là tinh thần. Quan Vũ và Mã Siêu là những võ tướng xuất chúng, nhưng sự thận trọng trước một đối thủ mạnh không đồng nghĩa với sợ hãi mà đó là bản lĩnh của người hiểu rõ chiến trường.

Trong khi đó, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử và có thể cả Triệu Tử Long lại đại diện cho kiểu anh hùng "lấy dũng khí làm đầu", sẵn sàng xông lên dù trước mặt là chiến thần vô song.

Lữ Bố có thể được xem là đỉnh cao võ lực của thời Tam Quốc, nhưng chính những cuộc đối đầu ngang tài ngang sức ấy mới làm nên sức hấp dẫn bất tận của thiên anh hùng ca này.

Theo Sohu, Sina, 163