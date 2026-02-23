Sáng khai xuân, dân công sở Hà Nội đối mặt "kiếp nạn" đầu tiên của năm mới

Từ khoảng 6h30, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng nhanh trên các trục giao thông chính dẫn vào trung tâm thành phố. Đến khoảng 7h30 - 8h30, nhiều điểm ghi nhận tình trạng xe cộ di chuyển chậm, có thời điểm gần như “chôn chân”.

Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, và khu vực vành đai 3 trên cao đều xuất hiện dòng xe ken đặc. Tại một số nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phương tiện xếp hàng dài, thời gian chờ đèn đỏ kéo dài hơn thường lệ.

Ghi nhận tại hầm chui Trung Hoà, dòng phương tiện ken đặc kéo dài suốt lối vào. Ô tô xếp thành nhiều hàng, nối đuôi nhau chật kín mặt đường. Hàng trăm xe máy chen giữa các làn, người điều khiển nhích từng mét trong không gian gần như không còn khoảng trống.

Hầm chui Trung Hoà gần như tắc cứng

Nút giao Mậu Dịch

Đường Nguyễn Trãi

Ngã tư sở

Đường Nguyễn Chí Thanh

Cầu Chương Dương

Đường Hồ Tùng Mậu

Cầu vượt Trần Duy Hưng

Đường Láng

Nguyên nhân chính được cho là do người dân đồng loạt quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, một số phương tiện cá nhân được sử dụng nhiều hơn thay vì phương tiện công cộng trong ngày đầu đi làm, khiến áp lực giao thông tăng đột biến.

Theo ghi nhận, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết phương tiện. Tuy nhiên, do mật độ xe tăng cao trong thời gian ngắn, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

Tình trạng giao thông đông đúc trong ngày đầu năm làm việc mới là điều thường thấy sau mỗi kỳ nghỉ dài. Dự báo trong vài ngày tới, lưu lượng phương tiện tại Hà Nội vẫn ở mức cao trước khi dần ổn định trở lại.