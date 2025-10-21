2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn: Một người suýt giết Trương Phi, kẻ còn lại đấu ngang Hoàng Trung

2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn

Trong lịch sử Tam Quốc, câu chuyện về Thục Hán luôn khiến người đời phải thở dài. Năm 214 sau Công nguyên, khi thấy Mã Siêu kéo quân đến thành Đô uy hiếp, Lưu Chương sợ hãi mở cổng đầu hàng Lưu Bị. Từ đó, trang sử của Thục Hán chính thức được mở ra.

Năm mươi năm sau, tướng Đặng Ngải của nước Ngụy bất ngờ tập kích Âm Bình, như thể từ trên trời rơi xuống, khiến Lưu Thiện kinh hoàng. Lúc ấy, ông lại dùng đến "kịch bản đầu hàng" y như Lưu Chương năm xưa, không đợi đến phút cuối đã buông vũ khí, và vận mệnh của Thục Hán cũng chấm dứt tại đó.

Khi thấy Mã Siêu kéo quân đến thành Đô uy hiếp, Lưu Chương sợ hãi mở cổng đầu hàng Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người chê trách Lưu Thiện hèn yếu, không đánh mà hàng, nhưng lạ là khi Lưu Chương đầu hàng Lưu Bị, người đời lại không chỉ trích nhiều. Có người còn cho rằng: "Lưu Bị chiếm Ích Châu chẳng qua là đổi chủ, khác gì con nối cha?"

Nếu nhìn rộng ra, đây không phải là chuyện riêng của Thục Hán. Trong nước Ngụy, Tào Phi ép Hán Hiến Đế thoái vị, rồi sau đó Tư Mã Viêm lại phế Tào Hoán chẳng phải cũng là một vòng thay triều đổi chủ đó sao?

Từ góc nhìn lịch sử, sự hưng suy của Thục Hán gắn liền với việc Lưu Bị tiến vào Ích Châu. Khi ấy, dưới trướng Lưu Chương có hai mãnh tướng đặc biệt, họ đều từng khiến Lưu Bị phải khốn đốn, và thậm chí quyết định vận mệnh của cả Thục Hán.

Hai người đó chính là Trương Nhiệm và Lý Nghiêm.

Trương Nhiệm – "Độc dược" khiến Bàng Thống mất mạng

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Nhiệm là võ tướng dũng mãnh dưới trướng Lưu Chương, người đóng vai trò then chốt trong kế hoạch sát hại Bàng Thống.

Khi Bàng Thống và Lưu Bị chuẩn bị đánh chiếm Lạc Thành, Trương Nhiệm sớm nhận ra mưu kế của đối phương. Ông bố trí phục binh tại Lạc Phượng Pha, khiến Bàng Thống trúng tên tử trận. Cái chết của Bàng Thống được xem là bước ngoặt bi thảm trong vận mệnh Thục Hán, làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến lược của Lưu Bị.

Sau khi Bàng Thống chết, Lưu Bị đau đớn khôn cùng, lại bị Trương Nhiệm truy kích suýt mất mạng. Nếu không có Trương Phi kịp thời kéo quân ứng cứu, Lưu Bị có lẽ đã chết dưới tay Trương Nhiệm.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Nhiệm là võ tướng dũng mãnh dưới trướng Lưu Chương. (Ảnh: Sohu)

Thậm chí, khi giao chiến trực diện, Trương Nhiệm và Trương Phi đấu hơn mười hiệp vẫn bất phân thắng bại. Sau đó Trương Nhiệm giả vờ thua, dẫn Trương Phi vào bẫy, suýt khiến Trương Phi bị vây khốn. May nhờ Triệu Vân đến cứu viện kịp thời, Trương Phi mới thoát chết.

Nếu ngày ấy Bàng Thống không chết, rất có thể cục diện Thục Hán đã khác. Khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, Bàng Thống và Gia Cát Lượng hẳn đã quay về Kinh Châu, củng cố hậu phương, bảo toàn lực lượng Quan Vũ. Khi ấy, Thục Hán sẽ không mất Kinh Châu, không mất Quan Vũ, và cũng không bị Tôn Quyền chia cắt thế lực.

Chính vì vậy, Trương Nhiệm không chỉ là "độc dược" khiến Lưu Bị suýt bỏ mạng, mà còn là người gián tiếp làm Thục Hán suy yếu từ trong trứng nước.

Lý Nghiêm – "Ngòi nổ" âm ỉ trong lòng Thục Hán

Nhân vật thứ hai, Lý Nghiêm, là một mãnh tướng khác dưới quyền Lưu Chương, sau này được Lưu Bị thu phục.

Ông từng giao đấu hơn chục hiệp với Hoàng Trung mà vẫn bất phân thắng bại đủ thấy võ nghệ phi phàm. Tuy nhiên, Lý Nghiêm thật sự trở thành "độc dược" khi Lưu Bị qua đời và Gia Cát Lượng nắm quyền.

Lý Nghiêm, là một mãnh tướng khác dưới quyền Lưu Chương, sau này được Lưu Bị thu phục. (Ảnh: Sohu)

Trong các chiến dịch Bắc phạt, Lý Nghiêm giữ vai trò vận chuyển lương thảo. Nhưng vì tư lợi và kiêu ngạo, ông nhiều lần chống đối Gia Cát Lượng, thậm chí ngụy tạo tin báo thiếu lương, khiến Gia Cát Lượng buộc phải rút quân.

May thay, Gia Cát Lượng giữ lại chứng cứ thư từ của Lý Nghiêm, vạch trần âm mưu và trấn an triều đình. Dẫu Thục Hán thoát được nội loạn, nhưng uy tín quốc gia đã tổn hại nặng nề, và nội bộ từ đó rạn nứt.

Nếu không có Gia Cát Lượng khéo léo xử lý, Lý Nghiêm có thể đã khiến Thục Hán tan rã từ bên trong, trước cả khi Tào Ngụy tiến quân.

Nguy cơ nằm trong chính những người trung thần

Từ Trương Nhiệm đến Lý Nghiêm, lịch sử đã chỉ ra một quy luật: "Những người từng giúp lập quốc, cũng có thể là những người chôn vùi vận nước."

Lưu Bị nhờ mưu kế của Pháp Chính, Bàng Thống và sức mạnh của các mãnh tướng mà chiếm được Ích Châu. Nhưng cùng lúc, ông cũng rước vào lòng những mầm mống chia rẽ của tương lai.

Khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện kế vị trong cảnh nội bộ bị xé rách bởi những người như Lý Nghiêm. (Ảnh: Sohu)

Khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện kế vị trong cảnh nội bộ bị xé rách bởi những người như Lý Nghiêm, còn Gia Cát Lượng thì phải gồng mình chống đỡ giữa hai thế lực: trong thì phe cũ và phe mới, ngoài thì Ngụy – Ngô vây ép.

Và cuối cùng, Thục Hán sụp đổ không chỉ vì thất bại trước quân Ngụy, mà còn vì bị ăn mòn từ bên trong bắt đầu từ chính hai người từng là công thần của Lưu Chương.

