Triệu Vân và Hứa Chử đều được biết đến là mãnh tướng hộ chủ cho Lưu Bị và Tào Tháo: Ai là người mạnh hơn?

Bốn mãnh tướng hộ chủ nổi tiếng thời Tam Quốc

Những cái tên được xem là bốn mãnh tướng hộ chủ nổi tiếng thời Tam Quốc thực tế là danh hiệu mà hậu thế dán cho bốn vị tướng này. Điển Vi và Hứa Chử được coi là hai mãnh tướng hộ chủ của Tào Tháo, trong khi Triệu Vân là bảo vệ cho Lưu Bị và vị tướng bên cạnh Tôn Quyền chính là Chu Thái. Chính bốn người này, sau đó được mệnh danh là 4 mãnh tướng hộ chủ nổi tiếng nhất thời kỳ Tam Quốc.

Trong số đó, Điển Vi được biết đến nhiều nhất, nhưng cái chết của ông lại vô cùng bi thảm và gây tiếc nuối. Lúc bấy giờ Tào Tháo đang tiếp nhận sự đầu hàng của Trương Tú, một việc nghiêm túc và quan trọng.

Nhưng do Tào Tháo lại say mê người thím của Trương Tú, dẫn đến việc Trương Tú phản công. Điển Vi đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Tào Tháo an toàn rút lui cho tới khi tử trận. Sau cái chết của Điển Vi, Hứa Chử kế nhiệm, trở thành mãnh tướng hộ chủ mới của Tào Tháo, cũng được coi là một trong những hộ vệ xuất sắc nhất thời Tam Quốc.

Điển Vi và Hứa Chử được coi là hai mãnh tướng hộ chủ của Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Chu Thái là mãnh tướng hộ chủ của Tôn Quyền. Ban đầu, ông là tướng được Tôn Sách sủng ái nhưng lại được Tôn Quyền hết mực coi trường. Tôn Sách quyết định giao Chu Thái cho Tôn Quyền, vị tướng này không chỉ bảo vệ tính mạng của Tôn Quyền mà còn hỗ trợ ông trong việc đánh bại các nhóm cướp trong các trận chiến.

Tôn Quyền rất nhanh chóng thể hiện khả năng chiến đấu của mình, làm tiền đề cho trận chiến tại bến Tiêu Dao với phần thắng thuộc về phe thiểu số. Năm 197, Tôn Quyền dẫn Chu Thái đóng quân tại Tuyên Thành, bất ngờ bị băng nhóm cướp tấn công. Tôn Quyền nhận thấy tình thế không ổn, không chần chừ bỏ chạy, nhưng vẫn bị kẻ thù bao vây, vũ khí liên tục đâm vào yên ngựa của ông.

Lúc đó, Chu Thái phát huy sức chiến đấu đáng kinh ngạc, một mình lật ngược tình thế, dũng cảm đánh lui băng nhóm cướp. Sau trận đó, Chu Thái trở về với mười hai vết thương nặng. Tôn Sách mất, Tôn Quyền trở thành bá chủ của Giang Đông. Do ông không như Tào Tháo và Lưu Bị tự mình chỉ huy đại quân, Chu Thái dần dần rút lui khỏi vai trò mãnh tướng hộ vệ, chuyển sang hỗ trợ Chu Du trong trận chiến Xích Bích, sau đó đảm nhận việc bảo vệ Nhục Hư Khẩu.

Chu Thái là mãnh tướng hộ chủ của Tôn Quyền. (Ảnh: Sohu)

Sau khi Quan Vũ bị giết, Chu Thái trở thành tướng chủ chốt giúp Tôn Quyền chống lại Lưu Bị. Ông được phong làm Thái thú Hán Trung, chuẩn bị cho cuộc chinh phục Thục của Tôn Quyền. Tuy nhiên, Tôn Quyền chưa sẵn sàng, Lưu Bị đã chủ động phát động trận chiến tại Di Lăng. Chu Thái sau đó theo Tôn Quyền ra trận và thắng Lưu Bị, cuối cùng trở thành một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Giang Đông. Dù là một trong bốn mãnh tướng hộ chủ nổi tiếng, nhưng Chu Thái lại là người ít tiếng tăm nhất.

Tóm lại, Điển Vi là mãnh tướng hộ chủ nổi tiếng nhất nhưng chết sớm nhất, Chu Thái là người ít tiếng tăm nhất. Vậy, trong hai nhân vật còn lại được mệnh danh là mạnh nhất Tam Quốc, Triệu Vân và Hứa Chử, rốt cuộc ai xuất sắc hơn?

Triêu Vân và Hứa Chử không thể so sánh

Triệu Vân ban đầu gia nhập quân đội của Công Tôn Toản, nhưng ông không coi trọng hành động của Công Tôn Toản, nên đã tìm cớ để rời đi và cuối cùng đầu hàng Lưu Bị. Sau khi gia nhập đội quân của Lưu Bị, Triệu Vân trở thành kỵ binh chủ lực. Nói cách khác, Triệu Vân là một tướng lĩnh chỉ huy kỵ binh, hoàn toàn khác với vai trò mãnh tướng hộ vệ.

Lúc này, quân đội của Lưu Bị gặp nhiều khó khăn, chính Lưu Bị thường xuyên tham gia chiến đấu trực tiếp, làm sao có điều kiện để nuôi mãnh tướng hộ chủ? Do đó, bối cảnh ban đầu của Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là vị tướng. Theo Sohu, câu nói "quân không đủ nghìn, tướng không vượt Quan, Trương, Triệu", phù hợp với sử liệu chính thống.

Triệu Vân là một tướng lĩnh chỉ huy kỵ binh, hoàn toàn khác với vai trò mãnh tướng hộ vệ. (Ảnh: Sohu)

Khi sức mạnh của Lưu Bị ngày càng mạnh mẽ, mối quan hệ giữa Triệu Vân và Quan Vũ, Trương Phi bắt đầu rạn nứt và hình thành sự phân công công việc. Sau trận Xích Bích, Triệu Vân dẫn đội quân chiếm lấy Quế Dương và được Thái thú nơi này là Triệu Phạm hứa gả chị dâu xinh đẹp cho. Lúc đó, Triệu Vân vẫn là tướng lĩnh chỉ huy đại quân.

Cho tới khi Lưu Bị tiến vào Tứ Xuyên, Triệu Vân được bổ nhiệm làm Tư mã ở Kinh châu, quản lý việc trong cung và chịu trách nhiệm bảo vệ Tôn phu nhân. Ý kiến cho rằng Triệu Vân là mãnh tướng hộ chủ bắt đầu từ giai đoạn này, chứ không phải từ màn trình diễn anh hùng tại Trường Bản Pha.

Quả nhiên, lo ngại của Lưu Bị đã thành sự thật, Tôn phu nhân định dẫn Lưu Thiện trở về Giang Đông, buộc Trương Phi và Triệu Vân phải hợp sức chặn sông cứu A Đẩu. Triệu Vân, vị mãnh tướng hộ chủ này, dựa trên sử liệu chính thống chỉ từng hợp tác với Trương Phi trong trận này, thành công cứu A Đẩu.

Triệu Vân dựa trên sử liệu chính thống chỉ từng hợp tác với Trương Phi trong trận này, thành công cứu A Đẩu. (Ảnh: Sohu)

Hứa Chử xuất thân từ gia đình quý tộc, tự lập đội quận trong thời loạn lạc, sau đó được Tào Tháo phát hiện và bổ nhiệm làm đội trưởng, nhiệm vụ là "túc vệ", tức là mãnh tướng hộ chủ gác đêm.

Trong thời gian Hứa Chử làm tướng hộ chủ cho Tào Tháo, ít nhất đã có ba lập chiến công cứu chủ đáng chú ý.

Lần đầu tiên là trong trận Quan Độ, khi Tào Tháo và Viên Thiệu đấu trí gay gắt, lẫn lộn gián điệp và hoạt động bí mật. Sức mạnh của Tào Tháo rõ ràng kém hơn Viên Thiệu, Viên Thiệu thành công trong việc dụ dỗ quân lính của Tào Tháo ám sát ông ta. Hứa Chử dựa vào trực giác sắc bén phát hiện bất thường, kịp thời trở về lều trại, ngăn chặn âm mưu ám sát, cứu sống Tào Tháo.

Trong thời gian Hứa Chử làm tướng hộ chủ cho Tào Tháo, ít nhất đã có ba lập chiến công cứu chủ đáng chú ý. (Ảnh: Sohu)

Lần thứ hai là trong trận chiến tại Vị Thủy, khi Tào Tháo đối đầu với Mã Siêu. Sách sử không có ghi chép về màn Hứa Chử cởi trần đại chiến với Mã Siêu, đó chỉ là phần hư cấu của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thực tế là Tào tháo đã bị Mã Siêu đánh bại một cách thuyết phục, Hứa Chử bảo vệ Tào Tháo chạy trốn lên thuyền. Khi binh sĩ trên tàu tranh nhau giành lấy cơ hội sống sót, Hứa Chử tức giận giết chết những binh sĩ muốn lên tàu, bảo vệ Tào Tháo thoát nạn, một lần nữa cứu chủ.

Lần thứ ba là khi Mã Siêu đề nghị đàm phán, Tào Tháo và Hứa Chử cùng ra trận. Mã Siêu ban đầu định lợi dụng cơ hội để ám sát Tào Tháo, nhưng khi thấy Hứa Chử dũng mãnh và biết ông là tướng hộ chủ với biệt danh "Hổ cuồng" nên đã quyết định bỏ cuộc. Hứa Chử nhờ vậy mà cứu được mạng Tào Tháo lần thứ ba.

Triệu Vân và Hứa Chử hoàn toàn không thể so sánh. Thành tích của Triệu Vân như một mãnh tướng hộ chủ chỉ giới hạn trong việc cùng Trương Phi cứu A Đẩu, trong khi ba lần cứu chủ của Hứa Chử, rõ ràng cho thấy một rất khác biệt.

Theo Sohu, Sina, 163