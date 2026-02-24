Nữ nhân viên chuyển nhầm 2,6 tỷ đồng từ tài khoản công ty, người nhận đồng ý trả lại nhưng vẫn bị triệu tập lên đồn công an

Cuối năm là thời điểm công việc dồn dập, cô Lý vừa tính lương, vừa xử lý nhiều khoản thanh toán cùng lúc. Trong lúc thao tác chuyển tiền từ tài khoản công ty, cô vô tình chọn nhầm sang số thẻ ngân hàng của người từng thuê nhà mình trước đây và chuyển cho người này số tiền 690.000 NDT (2,6 tỷ đồng).

Chỉ đến khi đối chiếu chứng từ, cô mới phát hiện người thụ hưởng không phải tài khoản công ty mà là tài khoản cá nhân của người thuê nhà cũ. Ngay khi phát hiện sai sót, cô Lý lập tức liên lạc với người thuê nhà cũ. Ban đầu, đối phương tỏ ra thiện chí, nói rằng việc chuyển nhầm là chuyện thường và hứa sẽ hoàn tiền.

Tuy nhiên, hơn một giờ trôi qua vẫn không có giao dịch hoàn trả. Khi cô Lý gọi lại, thái độ của người này thay đổi hoàn toàn. Họ cho rằng lỗi thuộc về cô, không liên quan đến mình, và yêu cầu phải có “thông báo chính thức từ công an” thì mới xem xét trả tiền, sau đó cắt đứt liên lạc.

Trong trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng, cô Lý buộc phải trình báo công an tại Tô Châu.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xác minh giao dịch và nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng tại nơi người nhận cư trú. Tài khoản liên quan đã bị áp dụng “lệnh tạm dừng thanh toán 24 giờ”, kịp thời phong tỏa số tiền, ngăn nguy cơ tẩu tán.

Ban đầu, người nhận vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, cho rằng mình “không trộm cắp hay lừa đảo”, tiền do bên kia tự chuyển nên không có nghĩa vụ hoàn trả.

Cảnh sát địa phương đã nhiều lần giải thích quy định pháp luật, nêu rõ hành vi giữ tiền chuyển nhầm có thể bị xem là “làm giàu bất chính” và trong trường hợp nghiêm trọng, nếu cố ý chiếm đoạt, che giấu hoặc tẩu tán tài sản với số tiền lớn, còn có thể đối mặt rủi ro trách nhiệm hình sự. Người này cuối cùng đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền.

Tại đồn công an địa phương, hai bên đối chiếu thông tin tài khoản và thực hiện chuyển khoản hoàn trả. Khi điện thoại hiện thông báo “đã nhận tiền”, cô Lý không kìm được nước mắt. Sau 2 ngày căng thẳng tột độ, nguy cơ mất việc và gánh nợ cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Theo Dahe Daily﻿