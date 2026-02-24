Đúng ngày vía Thần Tài: 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tiền vàng tự tìm đến tận cửa, công danh phất lên cản không kịp

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt từ bao đời nay, ngày vía Thần Tài không chỉ đơn thuần là dịp để đổ xô đi mua chút vàng cầu may, mà đó thực sự là khoảnh khắc giao thời linh thiêng để đón nhận những trường năng lượng tài lộc mạnh mẽ nhất của đất trời vào đầu năm mới. Người ta vẫn luôn rỉ tai nhau rằng, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ, sống thiện lương và thành tâm hướng về những điều tốt đẹp, thì cả một năm dài phía trước sẽ được ơn trên chở che, làm ăn hanh thông thuận lợi.

Đặc biệt trên phương diện tử vi phong thủy, đúng vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm nay, bánh xe vận mệnh sẽ ưu ái quay ngoắt 180 độ dành riêng cho 3 con giáp xởi lởi, hiền lành dưới đây. Cùng xem bạn hay người thân trong gia đình có may mắn lọt vào danh sách "con cưng" của bề trên, chuẩn bị đón nhận những cơn mưa tài lộc ập đến bất ngờ, quét sạch mọi muộn phiền lo âu của năm cũ để vươn lên đón một năm mới rực rỡ hay không nhé.

Tuổi Tuất - Quý nhân phù trợ, rũ bùn đứng dậy đón vinh hoa

Những người cầm tinh con Chó vốn sinh ra đã mang trong mình bản tính bộc trực, chân thành, luôn sống hết lòng vì bạn bè và gia đình mà hiếm khi toan tính thiệt hơn cho riêng mình. Có đôi lúc sự tử tế ấy khiến tuổi Tuất phải chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác những oan ức không đáng có trong công việc lẫn cuộc sống, thế nhưng ông trời vốn dĩ rất công bằng và không bao giờ phụ lòng người hiền lương.

Ngay khi tiếng chuông chào đón ngày vía Thần Tài vang lên, cánh cửa vận mệnh của tuổi Tuất sẽ chính thức mở tung để đón nhận những luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ, đánh dấu một bước ngoặt đổi đời ngoạn mục. Những dự án từng bị trì hoãn hay những khoản đầu tư tưởng chừng như bế tắc bỗng dưng tìm được nút thắt để tháo gỡ nhờ sự xuất hiện kịp thời của những quý nhân phương xa.

Trong môi trường công sở, những nỗ lực thầm lặng cống hiến bấy lâu nay của bạn cuối cùng cũng được cấp trên nhìn nhận một cách xứng đáng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thưởng vượt ngoài sức mong đợi. Không chỉ đường công danh xán lạn, phương diện tài lộc của tuổi Tuất cũng phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế rủng rỉnh chảy vào túi giúp bạn thoải mái chi tiêu, mua sắm và chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình những điều kiện sống tốt nhất mà không còn phải cân đo đong đếm từng đồng như trước kia nữa.

Tuổi Dần - Bản lĩnh lên ngôi, làm đâu thắng đó tưng bừng

Khác với sự trầm tĩnh của những con giáp khác, tuổi Dần luôn mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực, một ý chí kiên cường không bao giờ chịu khuất phục trước những nghịch cảnh éo le của cuộc đời. Năm cũ đi qua có thể đã để lại nhiều vết xước xát, nhiều thử thách khiến bạn đôi lúc cảm thấy chùn bước và mỏi mệt rã rời, nhưng hãy cứ hít một hơi thật sâu vì mọi giông bão đã lùi lại phía sau lưng rồi.

Đúng vào ngày vía Thần Tài linh thiêng này, cát tinh sẽ hội tụ rực rỡ trên bầu trời bản mệnh của tuổi Dần, biến mọi sự táo bạo và quyết đoán của bạn thành những thỏi vàng mười đầy giá trị. Những người làm công việc kinh doanh buôn bán sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nhất khi khách hàng tấp nập kéo đến, đơn hàng chốt mỏi tay, lợi nhuận thu về tăng gấp dăm bảy lần so với những tháng trước đó. Với những người đang làm công ăn lương, đây là thời điểm vàng để bạn mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới mẻ mang tính đột phá, bởi sự sáng tạo của bạn sẽ trở thành chìa khóa vàng mở ra những khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh.

Dẫu tiền tài dồi dào là vậy, nhưng tuổi Dần cũng cần ghi nhớ một điều cốt lõi rằng, lộc lá có bền vững hay không còn phụ thuộc vào cách bạn quản lý tài chính và biết điểm dừng, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp để tận hưởng trọn vẹn niềm vui viên mãn bên cạnh những người thân yêu.

Tuổi Mùi - Cát tinh soi chiếu, lộc lá đầy nhà bình an vẹn tròn

Người tuổi Mùi thường được biết đến với lối sống dĩ hòa vi quý, trái tim nhân hậu và sự điềm đạm, khéo léo trong mọi cách đối nhân xử thế hàng ngày. Chính sự mềm mỏng, biết cương biết nhu đúng lúc ấy đã giúp bạn gieo trồng được vô số hạt mầm duyên lành trong suốt chặng đường dài vừa qua, và ngày vía Thần Tài năm nay chính là lúc mùa màng chín rộ để bạn gặt hái những trái ngọt đầy ắp vinh quang.

Không ồn ào hay phô trương, tài lộc của tuổi Mùi sẽ đến một cách êm đềm nhưng lại vô cùng vững chắc và dồi dào, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống gia đình. Bạn có thể bất ngờ nhận được một khoản tiền thừa kế, thu hồi lại được món nợ khó đòi từ thuở nảo thuở nào, hoặc những khoản đầu tư nhỏ lẻ ngày trước bỗng sinh lời ngoài sức tưởng tượng.

Hơn thế nữa, vận khí hanh thông còn lan tỏa sự ấm áp đến tận nếp nhà của bạn, xua tan đi mọi hiểu lầm xích mích giữa các thành viên, mang lại bầu không khí hòa thuận, rộn rã tiếng cười nói. Khi tâm trí không còn vướng bận những muộn phiền vụn vặt, người tuổi Mùi sẽ càng có thêm động lực và sự tập trung cao độ để bứt phá mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp, tự tay xây dựng nên một nền tảng tài chính kiên cố, đảm bảo cho một tương lai sung túc, đủ đầy mà không sóng gió nào có thể quật ngã được.