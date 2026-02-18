Trong quan niệm phương Đông, bước chuyển của mỗi năm âm lịch không chỉ đánh dấu sự thay đổi về thời gian mà còn mở ra những biến động đáng chú ý về vận khí cá nhân, đặc biệt trong công việc và tài lộc. Theo nhận định của chuyên gia phong thủy nổi tiếng tại Trung Quốc – Lý Cư Minh – năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều cơ hội bứt phá về tài chính đối với một số con giáp nhờ sự tương hợp ngũ hành và chu kỳ vận hạn.

Dưới đây là 4 con giáp được dự báo có triển vọng giàu có nhất, với điểm nhấn nằm ở sự thăng tiến nghề nghiệp và khả năng tích lũy tài sản.

1. Tuổi Ngọ

Đứng đầu danh sách con giáp giàu có nhất là tuổi Ngọ – con giáp được nhận định có vận khí nổi bật nhất năm 2026. Trong công việc, họ có cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo và dễ lọt vào tầm ngắm của cấp trên. Khả năng thăng chức hoặc chuyển sang vị trí có quyền hạn lớn hơn là hoàn toàn khả thi, đặc biệt với những người đã tích lũy kinh nghiệm nhiều năm.

Về tài chính, tuổi Ngọ hưởng lợi rõ rệt từ bước tiến sự nghiệp. Thu nhập chính tăng mạnh, đồng thời các mối quan hệ xã hội mở ra thêm nguồn lợi mới, từ hợp tác kinh doanh đến đầu tư dài hạn. Đây cũng là giai đoạn thuận lợi để họ xây dựng tài sản ròng quy mô lớn, chẳng hạn như bất động sản hoặc danh mục đầu tư dài hạn.

Điểm đáng chú ý là vận may của tuổi Ngọ không chỉ đến từ yếu tố phong thủy mà còn từ tinh thần chủ động. Sự quyết đoán và dám chịu trách nhiệm giúp họ biến cơ hội thành thành quả cụ thể, từ đó dẫn đầu về khả năng tích lũy tài sản.

2. Tuổi Thìn

Bước vào năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Thìn được đánh giá có nền tảng vận trình khá vững vàng. Trong công việc, họ dễ gặp quý nhân hỗ trợ, đặc biệt ở môi trường đòi hỏi năng lực quản lý hoặc sáng tạo chiến lược. Những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hoặc công nghệ có khả năng nhận được dự án lớn hoặc cơ hội hợp tác mới.

Tài lộc của tuổi Thìn không bùng nổ tức thời nhưng tăng trưởng đều đặn nhờ khả năng kiểm soát rủi ro. Thu nhập chính có xu hướng cải thiện, trong khi các khoản đầu tư dài hạn cho thấy tín hiệu tích cực. Tuy vậy, chuyên gia phong thủy khuyến nghị con giáp này cần tránh quyết định nóng vội trong quý đầu năm, bởi sự ổn định mới là yếu tố then chốt giúp họ tích lũy của cải.

Nhìn chung, năm 2026 là giai đoạn để tuổi Thìn củng cố vị thế nghề nghiệp, từ đó tạo nền móng tài chính vững chắc cho những năm tiếp theo.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự báo có bước tiến đáng kể trên con đường công danh. Trong môi trường công sở, họ dễ được cấp trên ghi nhận nhờ tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức công việc hiệu quả. Một số trường hợp có thể nhận đề bạt chức vụ hoặc được giao trọng trách mới, kéo theo mức thu nhập cao hơn.

Đáng chú ý, vận may tài chính của tuổi Dậu không chỉ đến từ lương thưởng mà còn từ các nguồn thu phụ. Những hoạt động kinh doanh cá nhân, đầu tư nhỏ hoặc hợp tác ngoài giờ có thể mang lại khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, thành công này đòi hỏi họ phải duy trì sự kỷ luật và quản lý thời gian hợp lý, tránh ôm đồm quá nhiều việc.

Tổng thể, năm 2026 mở ra bức tranh tài chính đa dạng cho tuổi Dậu, nơi họ có thể gia tăng tài sản nếu biết tận dụng tốt cơ hội nghề nghiệp.

4. Tuổi Tý

Với người tuổi Tý, năm 2026 được xem là giai đoạn khuyến khích đổi mới. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi giúp họ dễ tìm thấy hướng đi mới trong sự nghiệp. Những ai sẵn sàng thay đổi vị trí công việc hoặc thử sức ở lĩnh vực khác có khả năng đạt kết quả tích cực.

Về tài lộc, tuổi Tý được đánh giá có khả năng tích lũy nhanh hơn nhờ những quyết định đầu tư táo bạo nhưng có tính toán. Thu nhập tăng trưởng có thể đến từ cả việc nâng cao chuyên môn lẫn tận dụng cơ hội thị trường. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng họ nên duy trì nguyên tắc cân bằng giữa mạo hiểm và an toàn tài chính để tránh biến động bất lợi.

Nhờ sự chủ động trong công việc và khả năng nắm bắt xu hướng, tuổi Tý được dự báo sẽ đạt mức cải thiện tài chính rõ rệt trong năm này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo HK01)