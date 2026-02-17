Chuyên gia phong thủy: Từ mai, 5 con giáp bùng nổ tài lộc đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026, top 1 may mắn đỉnh cao

Tờ South China Morning Post mới đây đã công bố bảng xếp hạng mức độ may mắn của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ 2026 của chuyên gia phong thủy. Theo đánh giá này, tuổi Sửu đứng ở vị trí dẫn đầu về vận khí, trong khi tuổi Tí tạm thời xếp cuối bảng. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các yếu tố phong thủy và chiêm tinh phương Đông của năm “song Hỏa”.

Năm Bính Ngọ 2026 được cho là mang năng lượng Hỏa rất mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người cần chủ động, dám nghĩ dám làm để nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, hành động thiếu cân nhắc có thể khiến tình hình trở nên rối ren. Khi Hỏa vượng, các lĩnh vực gắn với hành Hỏa, Thủy và Mộc được dự báo hưởng lợi rõ rệt, trong khi những ngành thuộc hành Thổ và Kim có thể đối mặt với nhiều thử thách hơn.

Những ngành mang tính Hỏa bao gồm điện lực, công nghệ điện tử, kinh doanh trang sức, Internet, làm đẹp, quảng cáo, thiết kế nội thất, ẩm thực, nhà hàng và các hoạt động diễn thuyết trước công chúng. Ngược lại, các lĩnh vực thiên về Kim như y tế, nghệ thuật – văn hóa, cửa hàng hoa, sinh học, triết học, giáo dục, dịch vụ xã hội, xuất bản, in ấn hay nông nghiệp được cho là cần thận trọng hơn trong năm nay.

Đứng đầu bảng xếp hạng là tuổi Sửu (các năm sinh 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Người tuổi này được nhận định phải tự lực khá nhiều trong suốt năm, song chính điều đó lại giúp họ gặt hái thành quả từ những nỗ lực trước đây.

Nếu tập trung phát triển bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, cơ hội thăng tiến sự nghiệp sẽ rộng mở. Dù có nhiều cát tinh hỗ trợ, tuổi Sửu vẫn cần đề phòng những yếu tố bất lợi có thể phát sinh bất ngờ. Các tháng 3, 4, 5 và 7 được xem là thuận lợi, trong khi tháng 6, 8 và 10 nên cẩn trọng.

Xếp thứ hai là tuổi Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Năm 2026 hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui, sự phát triển trong các mối quan hệ và tiến bộ cá nhân. Công việc và tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, người tuổi Mão nên tránh xung đột không cần thiết, đặc biệt trong hợp tác và ký kết. Giao tiếp rõ ràng, minh bạch sẽ giúp hạn chế rủi ro. Tháng 2, 5, 6, 7 và 9 được đánh giá cao, còn tháng 3 và 10 có thể phát sinh trục trặc.

Vị trí thứ ba thuộc về tuổi Dậu (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005). Đây là năm của những bước ngoặt quan trọng, có thể mở ra cánh cửa mới trong sự nghiệp.

Dù vậy, năng lượng tiêu cực nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến tranh cãi hoặc rắc rối pháp lý. Việc hợp tác với những người chung chí hướng sẽ mang lại lợi ích lớn. Các tháng thuận lợi gồm 2, 3, 5, 6, 8 và tháng 1-2027; còn tháng 7, 9 và 10 cần dè dặt.

Tuổi Mùi (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) đứng thứ tư. Tinh thần kiên cường giúp họ vượt qua trở ngại và định hình cuộc sống theo mong muốn. Đây là thời điểm tốt để mở rộng công việc hoặc cân nhắc đầu tư.

Mặt khác, năm nay cũng tiềm ẩn biến động về tài chính và cảm xúc, đòi hỏi sự bình tĩnh và tính toán kỹ lưỡng. Tháng 3 đến 8 và tháng 10, 1-2027 khá thuận lợi; còn tháng 2, 9 và 11 nên thận trọng.

Ở vị trí thứ năm là tuổi Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Năm 2026 mang đến cơ hội nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Dẫu vậy, nguy cơ thất thoát tài sản hoặc mất mát bất ngờ vẫn tồn tại, vì thế cần quản lý tài chính chặt chẽ và chú ý an toàn cá nhân.

Duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, kiểm tra sức khỏe định kỳ và mở rộng các mối quan hệ xã hội sẽ giúp tuổi Hợi tận dụng tốt vận may. Tháng 2, 3, 4 và 5 thuận lợi hơn, trong khi tháng 6, 8, 9, 11 và 1-2027 nên đề cao cảnh giác.

Nhìn chung, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là năm nhiều cơ hội song hành cùng thử thách. Dù thuộc con giáp nào, yếu tố then chốt vẫn là sự chủ động đi kèm tỉnh táo. Khi biết cân bằng giữa hành động và suy xét, mỗi người đều có thể biến năng lượng “song Hỏa” thành động lực bứt phá cho riêng mình.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)