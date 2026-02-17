Đường về quê bằng mấy tháng lương, nhiều gia đình tiết kiệm bằng cách "đón Tết ngược" ở thành phố

Tết Nguyên đán năm nay, câu chuyện "về quê ăn Tết" của giới trẻ Trung Quốc lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng MXH. Nhiều người trẻ không "dám" về quê đón Tết, không phải vì họ không nhớ gia đình, lý do đơn giản là chi phí cho hành trình này quá đắt, đến mức gây áp lực tài chính.

Hiểu Tào - Một công nhân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là một trong số những người chọn ở lại thành phố dịp Tết này, để tiết kiệm ci phí đi lại. Trước Tết gần một tháng, Hiểu Tào đã lên các ứng dụng đặt vé tàu, vé máy bay để so sánh chi phí giữa các phương án di chuyển. Anh hy vọng tìm được tuyến xe về quê ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc với giá phải chăng nhưng những con số hiện lên lần nào cũng khiến Hiểu Tào choáng váng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vé máy bay 1 chiều từ thành phố về quê cho một gia đình 3 người dao động trong khoảng 7.000 - 8.000 NDT (tương đương 24–27 triệu đồng). Chỉ riêng tiền vé từ thành phố về quê đã hơn 1 tháng lương của anh, chưa kể chiều từ quê lên thành phố và những chi phí cố định buộc phải chi dịp Tết.

Thử chuyển sang phương án đi tàu cao tốc, Hiểu Tào cũng gặp vô vàn khó khăn vì vé luôn trong tình trạng "cháy hàng". Phương án cuối cùng là đi tàu vé bình thường, rẻ hơn nhưng thời gian di chuyển lại tính bằng ngày. Tất cả đều khiến Hiểu Tào đắn đo và sau cùng, anh quyết định Tết này sẽ ở lại Bắc Kinh.

Trên thực tế, chi phí đi lại chỉ là một phần của bài toán tiền bạc mà Hiểu Tào tính toán. Ở quê, anh thừa nhận rằng "một chuyến về nhà thường kéo theo vô số các khoản chi khác": mời họ hàng ăn uống, lì xì cho trẻ con, mua quà biếu, thăm hỏi họ hàng.

Với mức lương trung bình của người lao động ở thành phố, Hiểu Tào ước tính nếu quyết định về quê đón Tết, anh phải tốn ít nhất 3,5 tháng lương mới đủ trang trải tất cả các chi phí từ đi lại, quà cáp, ăn uống, lì xì. Điều này khiến anh và vợ thực sự ái ngại.

Sau khoảng hơn 1 tuần "cân não" bàn bạc, vợ chồng Hiểu Tào quyết định sẽ đón bố mẹ từ quê lên Bắc Kinh. Lựa chọn này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển, mà còn tạo cơ hội để anh có thời gian thực sự ở bên bố mẹ và nghỉ ngơi trong những ngày Tết.

Đây cũng là cách đón Tết tiết kiệm được nhiều gia đình ở Trung Quốc lựa chọn trong năm nay. Dữ liệu trên các nền tảng đặt vé tàu/vé máy bay cho thấy xu hướng "đón Tết ngược" - nghĩa là con cái đón bố mẹ lên thành phố ăn tết, đang tăng mạnh. Trong mùa cao điểm di chuyển dịp Tết 2026, lượng vé chiều từ các địa phương tới các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến tăng rõ rệt. Đặc biệt, số người lớn tuổi mua vé lên thành phố ăn Tết cùng con cháu tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Lợi ích trước mắt của xu hướng "đón Tết ngược" này là giảm áp lực tài chính. Nhiều chuyến bay và tàu từ quê lên thành phố có giá chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí là 1/4 so với chiều ngược lại. Chẳng hạn, vé từ một tỉnh Tây Bắc đi Bắc Kinh chỉ khoảng 800 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng), rẻ hơn rất nhiều so với vé từ Bắc Kinh về quê cùng tuyến. Vì vậy, đón bố mẹ lên thành phố trở thành lựa chọn hợp lý hơn về mặt kinh tế.

Bên canh đó, việc đón bố mẹ lên thành phố không chỉ là câu chuyện tiền vé. Nhiều người trẻ nhận ra rằng khi về quê, họ thường bận rộn với lễ nghi, tiệc tùng và họ hàng, khiến thời gian thực sự để nghỉ ngơi, quây quần bên bố mẹ lại không nhiều. Còn khi bố mẹ lên thành phố, cả nhà có thể ở bên nhau trọn vẹn hơn: cùng ăn bữa cơm, đi dạo hay đơn giản là trò chuyện đời thường. Với họ, đó mới là ý nghĩa thật sự của đoàn tụ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khái niệm "đón Tết ngược" cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Người trẻ dần thay đổi cách nghĩ: không nhất thiết phải về quê mới gọi là ăn Tết, mà ở đâu có gia đình ở đó là Tết.

Những câu chuyện như của Hiểu Tào cho thấy thế hệ trẻ đang nhìn lại truyền thống theo cách thực tế hơn. Họ không từ bỏ việc đoàn tụ, mà chỉ đang định nghĩa lại nó cho phù hợp với cuộc sống hiện đại: đặt thời gian và tình cảm dành cho nhau lên trước những chuyến đi mệt mỏi và chi phí đắt đỏ.

(Nguồn: The Paper)