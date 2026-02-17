Phong trào ăn Tết healthy trên mạng xã hội và cú “vỡ mộng” của phụ nữ ngoài 30

Tôi ngoài 30, ngấp nghé 40. Cái tuổi mà chỉ cần nghĩ đến Tết thôi là trong đầu đã hiện lên một chuỗi lo quen thuộc: tăng cân, nóng trong, bụng dạ khó chịu, da xấu đi thấy rõ chỉ sau vài ngày.

Vài năm trước, mỗi lần sau Tết soi gương, tôi đều tự trách mình: "Giá mà ăn uống cẩn thận hơn, giá mà đừng buông thả như thế." Và cũng giống rất nhiều phụ nữ khác, tôi từng tin rằng: chỉ cần đủ quyết tâm, Tết vẫn có thể "healthy" như trên mạng xã hội.

Khi "ăn Tết healthy" trông rất dễ… trên màn hình điện thoại

Khoảng đầu tháng Chạp năm ngoái, tôi bắt đầu lưu hàng loạt bài viết và video về "ăn Tết lành mạnh": Bữa sáng yến mạch, nước ép xanh, bánh Tết ít đường, ăn vừa đủ, không bỏ bữa, không quá đà.

Nhìn đâu cũng thấy những mâm cỗ Tết phiên bản gọn gàng, cân bằng dinh dưỡng, kèm theo lời nhắn đầy cảm hứng: "Tết vẫn khỏe nếu bạn đủ kỷ luật".

Tôi tin thật. Và tự nhủ: Năm nay nhất định sẽ khác.

Nhưng đời thực thì không có nút "dừng lại"

Thực tế bắt đầu lệch khỏi kế hoạch ngay từ… những ngày trước Tết.

Công việc dồn dập, lịch sinh hoạt đảo lộn. Có hôm bận đến mức gần 3 giờ chiều mới kịp ăn tạm một miếng bánh ngọt cho đỡ đói. Tối về lại vội vàng ăn bù vì cả ngày chưa có bữa tử tế.

Rồi đến những buổi tất niên, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Không ai ép, nhưng cũng rất khó từ chối một ly nước ngọt, một món tráng miệng, hay vài miếng đồ chiên rán quen thuộc.

Về quê ăn Tết, mọi thứ càng… ngoài tầm kiểm soát hơn.

Mâm cơm không phải của riêng mình. Ăn ít thì ngại, ăn khác thì phiền. Không phải ai cũng sẵn sàng hiểu cho một phụ nữ trung niên đang cố "giữ sức" giữa không khí sum vầy.

Tôi nhận ra một điều: Ăn Tết không chỉ là chuyện cá nhân, mà là câu chuyện của cả gia đình, của văn hóa, của những mối quan hệ.

"Healthy tuyệt đối" là điều rất khó - nhất là với phụ nữ ngoài 30

Sau vài ngày Tết, tôi không tăng cân quá nhiều, nhưng cơ thể thì khác hẳn: bụng nặng nề hơn, dễ đầy hơi, da kém tươi, người nhanh mệt dù không làm gì nặng nhọc.

Không phải vì ăn quá nhiều một lúc. Mà vì:

- Ăn không đúng giờ

- Uống không đủ nước

- Thiếu rau xanh, thiếu chất xơ

- Nhiều đường, nhiều đạm, nhiều đồ chế biến sẵn

Những điều rất nhỏ, nhưng lặp lại suốt nhiều ngày liền. Lúc đó tôi mới hiểu:

"Ăn Tết healthy" theo kiểu mạng xã hội không thực tế với phần lớn phụ nữ trung niên.

Điều quan trọng hơn là làm sao để cơ thể không bị quá tải.

Tôi đã thay đổi cách nghĩ và mọi thứ nhẹ nhàng hơn

Sau những trải nghiệm đó, tôi không còn đặt mục tiêu "ăn Tết thật healthy" nữa. Thay vào đó, tôi chọn ăn Tết "đỡ mệt".

Không cắt bỏ hoàn toàn món Tết, nhưng:

- Ăn vừa phải, không dồn một lúc

- Chủ động bổ sung rau xanh, trái cây khi có thể

- Uống đủ nước, hạn chế nước ngọt có gas

- Chọn những giải pháp tiện lợi để bù đắp khi bữa ăn thiếu cân bằng

Những ngày không kịp ăn uống tử tế, tôi ưu tiên các sản phẩm dễ dùng, dễ mang theo:

Đồ uống bổ sung năng lượng ít đường, sữa dinh dưỡng, thực phẩm giàu chất xơ hoặc probiotic giúp bụng nhẹ hơn.

Không phải để "giảm cân cấp tốc", mà để cơ thể không bị tụt sức giữa những ngày sinh hoạt đảo lộn.

Điều phụ nữ ngoài 30 cần dịp Tết không phải là kỷ luật sắt đá

Nhìn lại, tôi nghĩ điều khiến mình áp lực nhất trước đây không phải là ăn uống, mà là cảm giác thất bại khi không làm được như kế hoạch.

Trong khi Tết vốn không phải là thời điểm để sống quá khắt khe với bản thân.

Với phụ nữ ngoài 30, ngấp nghé 40, tôi nghĩ: Không cần ăn Tết "chuẩn chỉnh" như trên mạng, không cần detox hay kiêng khem cực đoan mà chỉ cần đủ hiểu cơ thể mình đang cần gì, và chuẩn bị những giải pháp phù hợp với đời sống thật

Một cái Tết khỏe không nằm ở việc ăn ít mà ở việc ăn thông minh

Sau vài năm tự "vấp" rồi tự rút kinh nghiệm, tôi nhận ra:

Tết khỏe không đến từ vài ngày ép mình sống lý tưởng, mà từ những lựa chọn thực tế, linh hoạt.

Chọn ăn đủ - chứ không ăn kiêng.

Chọn bổ trợ đúng lúc - chứ không đợi cơ thể mệt mới "chữa cháy".

Chọn những sản phẩm tiện lợi, phù hợp nhịp sống - để Tết nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Tết là để sum vầy, không phải để bước qua với cảm giác mệt mỏi hay áy náy vì cơ thể "xuống sức".

Và nếu phải chọn giữa một cái Tết hoàn hảo trên mạng xã hội và một cái Tết đủ khỏe trong đời thực, tôi chọn vế sau.