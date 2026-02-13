Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ bị lừa 82 tỉ đồng khi mua vàng trực tuyến

13-02-2026 - 19:46 PM | Sống

Người phụ nữ bị lừa 82 tỉ đồng khi mua vàng trực tuyến

(NLĐO)- Một phụ nữ trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỉ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Ngày 13-2, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư giao dịch vàng qua ngân hàng giả mạo nước ngoài.

Người phụ nữ bị lừa 82 tỉ đồng khi mua vàng trực tuyến năm 2026 - Ảnh 1.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn giao dịch vàng trực tuyến để lừa đảo. Ảnh minh hoạ

Theo Công an Hà Nội, mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỉ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cho bị hại cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với "ngân hàng Mỹ", cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch...

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền.

Công an nhấn mạnh đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Để chủ động phòng, chống lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn.

Theo Nguyễn Hưởng

NLĐ

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nổi bật

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư Nổi bật

3 con giáp là “cá Koi” của năm 2026: Tiền bạc và may mắn ào ào như thác, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp là “cá Koi” của năm 2026: Tiền bạc và may mắn ào ào như thác, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

19:30 , 13/02/2026
100 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

100 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:01 , 13/02/2026
4 loại thức ăn thừa cực nguy hiểm, tốt nhất nên bỏ đi nếu không ăn hết để tránh hại gan thận

4 loại thức ăn thừa cực nguy hiểm, tốt nhất nên bỏ đi nếu không ăn hết để tránh hại gan thận

18:51 , 13/02/2026
Người “giàu giả” thường có 6 thói quen đặc trưng này: Chỉ cần 1 điều trong số đó đã lộ ngay bản chất

Người “giàu giả” thường có 6 thói quen đặc trưng này: Chỉ cần 1 điều trong số đó đã lộ ngay bản chất

18:30 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên