Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhận được phản ánh của hành khách và người dân về việc một số tuyến xe khách tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán lên mức rất cao, có trường hợp lên tới 3–3,5 triệu đồng/vé. Thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin Chính phủ, đồng thời cơ quan quản lý đã chuyển kiến nghị đến các địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Báo Điện tử Chính Phủ, các nội dung phản ánh liên quan đến việc tăng giá vé gồm: tuyến Bến Cát (Bình Dương) đi Bồng Sơn do Công ty TNHH DV DL Thảo Nguyên khai thác với giá 3.500.000 đồng; tuyến Bến xe Triệu Sơn (Thanh Hóa) – Bến xe An Sương (TP.HCM) giá vé tăng đến 3.050.000 đồng; và tuyến TP.HCM về Quảng Ngãi có giá vé Tết khoảng 3 triệu đồng/giường phòng. Mức giá này được cho là cao gấp 3-5, thậm chí là 7 lần so với ngày thường, gây lo ngại trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã chuyển các kiến nghị của người dân đến Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Thanh Hóa để xem xét, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Đồng thời, các đơn vị này được yêu cầu trả lời công dân theo địa chỉ email kiến nghị và báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 14/2.

Dịp Tết Nguyên đán luôn là cao điểm vận tải hành khách. Nhu cầu di chuyển tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng quá tải. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp vận tải khi điều chỉnh giá vé phải thực hiện kê khai và niêm yết công khai, không được tự ý thu cao hơn mức đã công bố.

Hành khách lưu ý gì khi mua vé dịp cao điểm?

Thực tế, việc điều chỉnh giá vé trong các dịp cao điểm không phải là điều mới. Do chi phí vận hành, lượt xe quay đầu rỗng và áp lực nhu cầu tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp có thể áp dụng mức giá cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, việc tăng giá phải nằm trong khung đã kê khai và được cơ quan chức năng giám sát.

Ảnh minh họa

Theo quy định, giá vé phải được niêm yết rõ ràng tại bến xe, trên phương tiện và tại điểm bán vé. Hành khách có quyền yêu cầu cung cấp thông tin giá và hóa đơn theo quy định. Nếu phát hiện thu sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân có thể phản ánh đến cơ quan chức năng tại địa phương hoặc thông qua các kênh tiếp nhận phản ánh chính thức.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao, hành khách nên chủ động tìm hiểu giá vé trước khi đặt mua. Nên ưu tiên mua vé tại quầy chính thức của bến xe, website hoặc nền tảng bán vé uy tín. Khi giao dịch, cần giữ lại vé và thông tin thanh toán để làm căn cứ nếu xảy ra tranh chấp.

Ngoài ra, người dân nên kiểm tra kỹ giá vé niêm yết công khai, tránh mua vé qua trung gian không rõ nguồn gốc hoặc chuyển khoản cho cá nhân không xác thực. Việc cảnh giác từ sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi trong dịp cao điểm.

Việc Cục Đường bộ Việt Nam vào cuộc kiểm tra cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát thị trường vận tải dịp Tết. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hành khách nên theo dõi thông tin chính thống và lựa chọn kênh mua vé minh bạch để đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi trong những ngày cuối năm.