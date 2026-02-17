Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mùng 1 Tết mở ví thế nào cho đúng phong thủy? Đừng để 1 hành động nhỏ khiến cả năm rỗng túi

17-02-2026 - 21:22 PM | Sống

Sáng mùng 1, nhiều người mở ví chỉ để lấy tiền lì xì, nhưng lại không để ý: Cách “mở ví” đầu năm cũng là cách chúng ta đặt thái độ với tiền bạc cho cả năm phía trước.

1. Đừng để ví rỗng vào sáng mùng 1

Một chiếc ví trống trơn trong ngày đầu năm dễ tạo tâm lý “thiếu hụt”. Không cần nhiều tiền mặt, nhưng nên để sẵn một khoản nhỏ – tượng trưng cho dòng tiền lưu thông.

Nhiều người giữ thói quen để 3 tờ tiền mới, hoặc một tờ mệnh giá cao làm “tiền nền”. Về tâm lý tài chính, đó là cách nhắc mình: Luôn có tiền dự phòng, không hoảng loạn khi cần chi.

Mùng 1 Tết mở ví thế nào cho đúng phong thủy? Đừng để 1 hành động nhỏ khiến cả năm rỗng túi- Ảnh 1.

2. Tránh mở ví để trả nợ hoặc chuyển khoản gấp

Sáng mùng 1 không phải lúc để xử lý các khoản nợ tồn đọng. Hành động trả tiền trong trạng thái áp lực ngay ngày đầu năm dễ khiến cả năm rơi vào tâm thế “đuổi theo tiền”.

Nếu buộc phải thanh toán, hãy xử lý trước giao thừa hoặc sau mùng 3. M1 nên là ngày tiền đi ra trong trạng thái chủ động: lì xì, mừng tuổi, chi tiêu vui vẻ có giới hạn.

3. Lì xì đúng mức - đừng vì sĩ diện

Nhiều gia đình “mở ví quá tay” ngay buổi sáng vì ngại người khác nghĩ mình keo kiệt. Kết quả là sau 3 ngày Tết, ví mỏng đi thấy rõ.

Nguyên tắc đơn giản: Chuẩn bị sẵn phong bao theo ngân sách đã định từ trước. Đừng rút thêm tiền lẻ trong ví theo cảm xúc. Phong thủy tốt nhất chính là kỷ luật tài chính.

Mùng 1 Tết mở ví thế nào cho đúng phong thủy? Đừng để 1 hành động nhỏ khiến cả năm rỗng túi- Ảnh 2.

4. Dọn lại ví trước khi ra khỏi nhà

Một chiếc ví nhét hóa đơn cũ, thẻ hết hạn, giấy tờ lộn xộn không chỉ mất thẩm mỹ mà còn phản ánh thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát.

Sáng mùng 1, dành 5 phút bỏ bớt những thứ không cần thiết. Giữ lại tiền, thẻ chính, một vài tờ tiền mới. Nhẹ ví - nhẹ đầu.

5. Mở ví với tâm thế “tiền có kế hoạch”

Điều quan trọng nhất không nằm ở tờ tiền mới hay cũ, mà ở câu hỏi: Năm nay mình muốn tiền đi về đâu?

Một người phụ nữ từng chia sẻ: Năm nào chị cũng mở ví sáng mùng 1 và tự nhắc “50% cho gia đình – 20% tiết kiệm – 30% cho bản thân và trải nghiệm”. Không phải phong thủy cao siêu, chỉ là tự đặt luật cho mình.

Mùng 1 Tết không quyết định vận mệnh, nhưng quyết định cách ta bắt đầu.

Một hành động nhỏ như mở ví trong trạng thái vội vàng, chi tiêu theo cảm xúc, có thể khiến cả tháng Giêng lao đao.

Còn nếu mở ví với sự chủ động và giới hạn rõ ràng, đó đã là bước đầu của một năm tài chính không rỗng túi.

Năm mới, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào 3 “tài sản” này: Càng biết sớm càng lãi to

Theo Thu Thanh

