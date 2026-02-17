Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô gái 29 tuổi đã bị mất ngủ gần một tháng vì sợ "1.000 câu hỏi" trong dịp Tết Nguyên Đán

17-02-2026 - 20:47 PM | Sống

Lo lắng khi phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ người thân trong dịp Tết, cô gái trẻ mất ngủ suốt cả tháng.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số người lo lắng rằng họ sẽ phải đối mặt với những câu hỏi "soi mói" như bị thúc ép kết hôn và so sánh mức lương khi đoàn tụ với người thân và bạn bè. Một phụ nữ 29 tuổi họ Hồ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã bị đau bụng dữ dội và thậm chí mất ngủ gần một tháng chỉ vì nghĩ đến việc phải đối mặt với những câu hỏi của người thân về tình trạng hôn nhân và công việc của mình khi về nhà đón năm mới.

Theo NetEase, bà Hu gần đây đã tìm đến sự giúp đỡ tại Phòng khám Tâm lý Lâm sàng của Bệnh viện số 3 thành phố Vũ Hán vì bị đau bụng dữ dội và mất ngủ kéo dài. Bà cho biết bà bắt đầu bị mất ngủ khoảng một tháng trước vì cảm thấy rất lo lắng khi phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ người thân về hôn nhân, công việc và việc sinh con khi bà về quê ăn Tết Nguyên đán.

Nhà tâm lý trị liệu Xi Maomao cho biết, trong thực tiễn lâm sàng, những triệu chứng này thường được gọi là "hội chứng cuối năm" hoặc "khủng hoảng tâm lý kỳ nghỉ". Do các yếu tố như áp lực lớn, căng thẳng trong các mối quan hệ, rối loạn công việc, nghỉ ngơi và ăn uống, nên có thể dẫn đến lo âu và trầm cảm, thậm chí trầm trọng hơn, kèm theo các triệu chứng như mất ngủ, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa, mệt mỏi và suy nhược. Gần đây, số lượng người tìm kiếm tư vấn và điều trị tương tự đã tăng khoảng 30% so với bình thường.

Ge Linfeng, một bác sĩ tâm thần và nhà trị liệu tâm lý tại Khoa Tâm lý Lâm sàng của Bệnh viện số 3 Vũ Hán, đã phân tích rằng loại áp lực này xuất phát từ khoảng 4 khía cạnh: áp lực về mặt cảm xúc từ việc bị thúc giục kết hôn và sinh con, áp lực từ việc so sánh thu nhập, xung đột tiềm tàng trong gia đình gốc và sự kiệt quệ năng lượng do tương tác xã hội cường độ cao.

Ge Linfeng gợi ý rằng nếu mọi người có những lo ngại nêu trên, trước tiên họ có thể "diễn tập tinh thần" bằng cách chuẩn bị sẵn một số câu trả lời để giảm bớt cảm giác hoảng loạn khi gặp mặt. Họ cũng có thể cố gắng điều chỉnh nhận thức và hiểu rằng mối quan hệ giữa người lớn tuổi có thể bắt nguồn từ sự khác biệt trong phong cách giao tiếp. Quan trọng hơn, họ có thể học cách chuyển chủ đề và cố gắng hướng sự chú ý sang những vấn đề mà cả hai cùng quan tâm và thoải mái, dễ chịu hơn.

