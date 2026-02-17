Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 thói quen tắm được giới khoa học ủng hộ vì có thể cải thiện giấc ngủ, người Việt nghe vừa lạ vừa quen

17-02-2026 - 20:08 PM | Sống

Nếu bạn thường trằn trọc hàng giờ mỗi đêm, một thói quen tưởng chừng rất đơn giản có thể tạo khác biệt: tắt đèn khi tắm trước giờ đi ngủ.

Từ lâu, các nhà khoa học về giấc ngủ đã khuyến cáo nên tránh ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính trước khi ngủ. Gần đây, họ cũng lên tiếng ủng hộ một xu hướng lan truyền trên mạng xã hội mang tên “dark showering”, tức là tắm trong bóng tối, như một cách hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thiếu ngủ kéo dài đã được chứng minh có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, đột quỵ và vô sinh. Vì vậy, bất kỳ biện pháp nào giúp ngủ ngon hơn đều thu hút sự quan tâm lớn.

“Dark showering” đúng như tên gọi: chỉ đơn giản là tắt đèn phòng tắm trước khi bước vào vòi sen. Thực hành này vốn đã được một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe tinh thần áp dụng nhiều năm nay, với quan điểm rằng nó giúp “rũ bỏ năng lượng tiêu cực của một ngày dài và chuẩn bị cho cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi hoặc thân mật”.

1 thói quen tắm được giới khoa học ủng hộ vì có thể cải thiện giấc ngủ, người Việt nghe vừa lạ vừa quen - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, trào lưu này bùng nổ trên mạng xã hội. Một video lan truyền có chú thích: “Đây là dấu hiệu để bạn tắm trong bóng tối sau một ngày dài dưới ánh sáng xanh, nhằm điều hòa hệ thần kinh và ngủ ngon như em bé”.

Về mặt khoa học, hiện chưa có nhiều nghiên cứu riêng biệt đánh giá tắm trong bóng tối như một kỹ thuật độc lập để cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, khoa học giấc ngủ đã khẳng định rõ: ánh sáng mạnh vào buổi tối sẽ gửi tín hiệu đến đồng hồ sinh học bên trong não rằng “vẫn còn ban ngày”.

Điều này làm chậm quá trình tiết melatonin, loại hormone điều hòa giấc ngủ thường được gọi là “tín hiệu của bóng tối”. Khi ánh sáng còn mạnh, não bộ giống như vừa uống một “tách cà phê”, khiến cơ thể tỉnh táo hơn. Vì vậy, các chuyên gia khuyên nên giảm ánh sáng vào buổi tối để giữ đồng hồ sinh học hoạt động đúng nhịp.

Phòng tắm thường là một trong những không gian sáng nhất trong nhà, được thiết kế để phục vụ các hoạt động như trang điểm, cạo râu, chăm sóc cá nhân. Ở nhiều căn hộ hiện đại, phòng tắm không có cửa sổ nên phải dùng ánh sáng nhân tạo cường độ cao để tạo cảm giác rộng và sạch sẽ. Nhưng vào buổi tối, chính nguồn sáng này lại phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng cơ thể chưa đến giờ nghỉ ngơi.

Trong một nghiên cứu, các tình nguyện viên được tiếp xúc với ánh sáng phòng tắm tiêu chuẩn trong 30 phút trước giờ ngủ. Kết quả cho thấy nồng độ melatonin giảm xuống, trong khi mức độ tỉnh táo tự báo cáo tăng lên, dù họ chỉ ở trong phòng tắm.

Một nghiên cứu khác ở thanh thiếu niên cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào đầu buổi tối có thể làm giảm melatonin ba giờ sau đó và trì hoãn cảm giác buồn ngủ tự nhiên.

Nhiều người thích tắm buổi tối vì cảm giác thư giãn. Khoa học cũng ủng hộ điều này. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy tắm nước ấm khoảng một đến hai giờ trước khi ngủ có thể giúp cơ thể thư giãn và đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Nước ấm làm giãn mạch máu ở tay và chân, giúp hạ nhiệt độ cơ thể trung tâm sau đó, đây là tín hiệu quan trọng khiến cơ thể buồn ngủ.

Tắm trong ánh sáng mờ hoặc bóng tối có thể giúp hệ thần kinh chuyển từ trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ chạy” sang trạng thái “nghỉ ngơi và tiêu hóa”. Ánh sáng yếu làm giảm tín hiệu kích thích từ não, giúp cơ thể dễ dàng thả lỏng hơn.

Hiện chưa có thử nghiệm quy mô lớn so sánh trực tiếp giữa tắm trong bóng tối và tắm dưới ánh sáng mạnh về các chỉ số giấc ngủ khách quan. Tuy nhiên, nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy ngủ sâu và dễ chịu hơn khi áp dụng thói quen này.

Tiến sĩ Clare Rooms, phụ trách lâm sàng điều trị mất ngủ tại Boots Online Doctor, từng nhận định rằng tắm trong ánh sáng mờ sẽ không thể tự mình giải quyết các vấn đề mất ngủ nghiêm trọng hoặc kéo dài, nhưng có thể là một phần hữu ích trong thói quen thư giãn trước khi ngủ.

Xu hướng “dark showering” cũng phản ánh sở thích của thế hệ Gen Z với ánh sáng ấm, dịu, thay vì đèn trần chói gắt. Nó kết hợp với trào lưu “everything shower”, biến hoạt động tắm rửa hằng ngày thành một nghi thức chăm sóc bản thân.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý những người có vấn đề về vận động hoặc dễ mất thăng bằng cần cẩn trọng, vì tắm trong điều kiện thiếu sáng có thể làm tăng nguy cơ trượt ngã.

Nhìn chung, việc điều chỉnh ánh sáng buổi tối, giảm kích thích thị giác và tạo không gian thư giãn trước giờ ngủ là những yếu tố đã được khoa học chứng minh có lợi cho giấc ngủ. Tắm trong bóng tối có thể không phải “liều thuốc thần kỳ”, nhưng trong một thế giới ngập tràn ánh sáng xanh và thiết bị điện tử, đôi khi chỉ cần bớt đi một công tắc đèn cũng đủ để cơ thể tìm lại nhịp nghỉ ngơi tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

Da khô, ngứa vào mùa đông có phải do tắm rửa không đúng cách?

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

Từ Khóa:
thói quen tắm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Minh Nhựa khai xuân đăng ảnh đại gia đình, 1 chi tiết về vợ chồng ông trùm Nhựa Long Thành gây chú ý

Minh Nhựa khai xuân đăng ảnh đại gia đình, 1 chi tiết về vợ chồng ông trùm Nhựa Long Thành gây chú ý Nổi bật

5 con giáp may mắn nhất mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vận may gõ cửa, tiền tài chảy đầy túi

5 con giáp may mắn nhất mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vận may gõ cửa, tiền tài chảy đầy túi Nổi bật

Trọn bộ kinh nghiệm mua vàng: Không cần xếp hàng, không cần thấp thỏm check giá

Trọn bộ kinh nghiệm mua vàng: Không cần xếp hàng, không cần thấp thỏm check giá

20:00 , 17/02/2026
Câu hỏi khó nhất TẾT đã có lời giải: Người ta mừng con mình 500 nghìn mà nhà họ có tận 2 con thì mừng lại như nào?

Câu hỏi khó nhất TẾT đã có lời giải: Người ta mừng con mình 500 nghìn mà nhà họ có tận 2 con thì mừng lại như nào?

19:45 , 17/02/2026
Món ăn “sang” ngày Tết có thể hại thận – xương, gây hỏng tim, tăng nguy cơ ung thư nếu lạm dụng

Món ăn “sang” ngày Tết có thể hại thận – xương, gây hỏng tim, tăng nguy cơ ung thư nếu lạm dụng

19:11 , 17/02/2026
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét

19:00 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên